賞花景點看過來 別忘了買「意外險＋醫療險」安心玩

過完農曆新年，時序進入春天、春暖花開，是否想著要去哪兒走走？今年受到疫情的影響，被悶壞的心情相信大家都是一樣的，儘管之後整個大環境的變化尚是個未知數，仍是滿心期待一切重回正軌，可以如常出遊，享受自在旅遊的樂趣。以下小編為讀者在全台灣北、中、南及東部各選一處走春賞花的好景點，如果有時間不妨與家人、朋友一起走走看看、一掃陰霾心情。

北部、台北士林官邸賞鬱金香

「2022士林官邸鬰金香展」主題為「遇見幸福」，展期時間自即日起至本（2）月28日止，展區內有超過13萬株的鬱金香。今年士林官邸鬱金香展展出來自荷蘭和日本的鬱金香，共規劃出4個童話故事展區，分別為荷蘭的「木鞋寓言」、「拇指姑娘」、「灰姑娘」及日本的「竹取公主」，以故事裡的主角追求幸福為設計概念，意在讓遊客在賞花的同時，也能感受滿滿的幸福氛圍。

中部、台中武陵農場賞櫻

以櫻花海著名的「武陵農場」，擁有超過2萬株不同品種的櫻花樹，諸如：紅粉佳人櫻、昭和櫻、緋寒櫻、霧社櫻及吉野櫻等，在每年2月櫻花逐漸綻放，開啟賞櫻的好時節。

另特別提醒讀者：「2022武陵農場櫻花祭」管制期間自即日起至2月28日止，針對想要前往武陵農場賞櫻而沒有提前預約團客通行證者，一般是禁止開車入園的。

南部、九族文化村賞櫻

台灣唯一獲得日本認證海外賞櫻名所就是「九族文化村」，今年自1月底至3月初為期共1個多月的櫻花祭，每年有多達5,000多棵不同品種的櫻花樹在此相繼盛開，諸如：八重櫻、吉野櫻、富士櫻等；其中，自2月6日起至3月6日更獨家開放夜間賞櫻活動，提供民眾同時體驗與白天截然不同的櫻花美景。

東部、二層坪水橋賞波斯菊

台東鹿野二層坪水橋是一座「水在走的橋」，被譽為縱谷版的「水往上流」，也是全台第一座拱形建造的景觀水橋；在這裡，有著花東兩縣境內面積最廣的大波斯菊花海，五彩繽紛的花朵隨風搖曳，每年總是吸引大批遊客來賞花。

善用旅平險＋傷害醫療險打造高CP值的風險控管

在今天後疫情時代，有專家指出，新冠肺炎病毒將持續突變，疫情不可能消失，民眾一定要有與病毒共存的心理準備；換言之，在足夠的疫苗和藥物的前提下，配合各項防疫措施及多留意個人衛生習慣，一切照常如昔，照樣生活、照樣工作也依然可以外出旅遊。

說到外出旅遊的保障規劃，小花平台保險顧問建議，國內旅遊與國外旅遊同理，都應該隨身攜帶「旅平險」和「傷害醫療險」兩個保險安全背包，轉嫁未來可能因為一場意外事故所衍生龐大的醫療費用支出或是收入來源中斷的風險，讓自己與家人快樂出門也平安回家！

有鑑於國人國內旅遊投保旅平險的比例遠不如國外旅遊來得積極和踴躍，為鼓勵國人在國內旅遊時也要有風險意識，金管會開放產險和壽險公司在網路上銷售旅平險，民眾僅需動動手指3分鐘簡單試算，最晚出發前1小時完成投保，保障立即生效。不過，如果要幫配偶、父母等多人投保，則要提前5個工作日完成投保作業，需特別留意。

在備妥「旅平險」此一安全背包後，不要忘了還要準備好另一個安全背包「傷害醫療險」，只要符合「非由疾病引起的外來突發事故」，即便沒有住院，也可以申請「傷害醫療險」理賠金。說到「傷害醫療險」的理賠重點包括：意外身故、意外失能及意外住院等，一旦意外發生，依照被保險人失能等級（1級最嚴重、11級最輕微），如果不幸身故，這筆保險理賠金還能用來照顧家人。

其中，較值得注意的是，旅平險傷害醫療險附約基本上屬於實支實付型，只要是外來突發事故且非因疾病所引起，就算沒有住院，也可以向保險公司申請理賠金。