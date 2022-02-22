「育兒環境還不如上海香港」 台灣女人辛苦了...先學會寵愛自己吧

都說台灣生育率屢創新低、少子化問題持續嚴重……；確實，小編先前看過一篇文章，作者曾經外派到香港和上海工作，其以親眼所見、心有所感比較兩岸三地的育兒經驗：「台灣女人最苦，難怪生育率這麼低！」文中提到台灣女人育兒的「艱難處境」尤讓小編印象深刻：相對於香港和上海女人的強勢作風，台灣女人不僅要會賺錢，還要帶好小孩，同時身兼數個身分：好妻子、好媳婦、好母親、好女兒。

時值「三八」國際婦女節即將到來，本周小花平台從該作家的發現和體認切入，一起來關心台灣女人的權益，在努力拚經濟、顧好家庭的同時，別忘了也要好好愛自己，除了有足夠轉嫁人生風險的保險規劃外，也要為日後投資規劃預留較充裕的資金來源，唯有盡量去除風險陰影存在的可能性，才可能擘畫豐富多彩的人生藍圖，不是嗎？

就近觀察：兩岸三地台灣女人最苦，無怪乎超低生育率！

「比起香港和上海，台灣女人最苦！」該作家以她實際外派至上海的親身經歷直言：「在上海養小孩比在台灣容易多了！」她回想當時聘僱了一名家庭幫傭協助家務處理，讓她沒有後顧之憂、可以全心投入工作。

回過頭看看台灣的女人，在台灣尤其是職業婦女真的比較辛苦，早上急著送孩子上學再趕著去上班，下班後還要抓緊時間到安親班接小孩，甚至回到家手忙腳亂地做晚餐……，「在台灣媽媽的心裡，安親班絕對比老闆還要重要，可以得罪老闆，但是千萬不能得罪安親班和老師。」一字一句道出台灣全職媽媽的辛酸與無奈。

尤其值得一提的是，上海女人天性強勢，她們認為對自己好是天經地義的事情、無庸置疑，更不用說有甚麼罪惡感；相對來說，台灣女人必須同時是好妻子、好媳婦、好母親及好女兒，往往還需要他人的「提醒」，才會記得偶爾要對自己好一點……。

確實，兩相比較之下，台灣女人的處境確實辛苦多了〜看到這裡，小編不免要提醒身處在台灣的女人們，無論妳是活躍於職場的單身女強人或是照顧家人無微不至的家庭主婦，又或者同時兼顧家庭和工作的職業婦女，別忘了一定要先好好照顧自己，除了必不可少的預先規劃適當的風險保障外，尤其重要的是，盡早啟動累積資產，以實現財富自由。

有關女人20、30、40後等不同年齡階段的重點投保方向和準備退休的方式不盡相同，先前在小花平台保險專欄已多有深度報導，以下整理小花平台保險顧問提出的中肯建議：

20至29歲的女人、早做準備，讓自己愈來愈「值錢」

這個年齡階段的女人多數因為大學剛畢業，加上事業正在起步，手上持有的現金想必並不多，但也正是因為年輕最可以到處趴趴走的階段，首要建議在預算可以接受的範圍內，提前做好風險規劃，愈早愈好，像是定期壽險、意外傷害險及1年期醫療險等，都是值得優先考慮的險種，為自己架構好基本防護網。

小花平台保險顧問並進一步提醒，如果妳不是富二代，凡事都要靠自己、命運掌握在自己手裡，最好能趕在30歲之前，早早設想好自己的未來、做好人生規劃，讓自己變得愈來愈值錢！

30至39歲的女人、基本型＋進階型保障，撐起防護傘

這個年齡階段的女人多數已步入婚姻，儘管今天不婚族群日益龐大，時下女人的自主思想和社會角色開始轉變，不僅愈來愈重視身體健康，更在乎個人經濟保障；尤其是等到工作穩定、收入增加後，不僅止於滿足基本型的保障商品，想要更進一步做「進階版」的保單規劃。

小花平台保險顧問建議，此時不妨額外幫自己規劃利率變動型終身壽險、終身醫療險、失能扶助險及重大疾病險等，「以基本型保障搭配進階型保障，為老後的自己築起醫療與照護的堅實防護網，當自己與家人最實在的依靠！」

40歲以後的女人、累積退休金和教育金，保障雙缺口

這個年齡階段的女人多數已邁入財務獨立的階段，正是時候可以為未來的退休生活預做理財及保障規劃，尤其是針對上有年邁父母、下有幼齡子女需要照顧的「三明治族群」來說，建議可以利用雙元貨幣利率變動型壽險累積個人退休金及子女求學教育金，同步保障雙缺口。

另一方面，等到年紀愈大，身體難免會有大小病痛，如果此時才想到要加碼個人醫療保障，可能為時已晚了，除了薪資所得可能大不如前外，年紀愈大保費相對也較高，「如果能夠創造更多被動收入，提早退休也可以過得更安穩一些，不至於手忙腳亂，像是日額型或是實支實付型醫療險、癌症險、重大傷病險及重大疾病險等，都是不錯的選擇。」