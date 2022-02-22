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他曝20歲已存到80萬 網羨父母幫忙做這事

聯合新聞網 / 綜合報導
日前網友分享自己20歲就存到80萬元，引來網友熱議。圖片來源／ingimage
日前網友分享自己20歲就存到80萬元，引來網友熱議。圖片來源／ingimage

日前一名網友在Dcard發文聲稱，自己從出生存到現在20歲的錢已有80萬元，因此徵求大家的投資建議，結果網友除了分享理財經驗外，也提醒原PO要謝謝父母的付出。

原PO在文章中指出從小就被教育不能亂花紅包錢，所以「存到今年20歲終於80萬了！」並附上存摺表示近期將利用部分金錢進行投資，「希望快點有人生中的第一桶金」。

有網友羨慕原PO紅包拿得多，父母又幫忙存下，「嗚嗚…我媽媽都把我的紅包包給其他小孩」、「你的紅包真多」、「我家紅包錢都是拿去貼補家用，窮人可憐」；也有人給予理財建議，「羨慕歸羨慕，但你可以先考慮在正式開始投資前的過渡時間，把錢移到數位帳戶賺點利息吧」、「可以開永豐大戶放50萬進去領活存1.1％，想投資的話加開大戶投，定期定額006208之類的」、「快去開數存，郵局利率太低了」。

但有網友提醒原PO這些錢並非全靠自己努力所得，「紅包錢也是爸媽給出去又回來的，這是爸媽給你的第一桶金才對」、「沒學貸就贏別人很多了」。對此，原PO解釋其中有部分金額是自己打工實習家教存下的，但也虛心接受網友指教，「因為我真的什麼都沒做就有這些錢，也感謝父母讓我生活很順利」，並請大家放寬心看待文章。

網友分享自己的存摺，表示20歲就存到80萬元。圖擷自Dcard
網友分享自己的存摺，表示20歲就存到80萬元。圖擷自Dcard

Dcard 紅包 理財

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