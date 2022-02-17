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情侶共同投資存錢法曝光 二年「無痛」存10萬

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友揭露自己與女友的投資存錢法，兩年無痛存十萬。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
一名網友揭露自己與女友的投資存錢法，兩年無痛存十萬。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

情侶如果可以有個共同基金，用來旅遊與吃喝等一定很方便，無需互相爭執誰付出的較少或較多，近日就有一名網友揭露自己與女友的投資存錢法，兩年無痛存十萬。

原PO在Dcard分享他和女友的投資存錢規劃，他月薪約5萬多、女友3萬多，他每月拿4000元、女友拿3000元給他規劃，剩下錢各自計畫，他主管錢且約定好如果將來哪一天分手，會將當天股票兌現一半給對方兩清。

他建議分成兩個帳戶，投資與花費帳戶，投資帳戶用來買股票與存錢，他開始計畫到目前快兩年，「股票兆豐金2886 2026股，市值77393元，現金餘額3萬」。

選股或ETF盡量以穩定為主，不要賠錢最重要，前陣子兆豐還算低點就先選這檔，目前調整規劃1000定期定額兆豐金、3000定期定額0050，報酬率也算不錯了，今年預估配息3000以上，也能再繼續滾錢。

他強調，記得每月截圖存摺餘額放在Line相簿，讓另一半知道現在股票狀況、花費帳戶與每月花費，基本上記帳記好，時間、地點與花費多少都打在記事本上，如果出去玩或大花費再另外各自丟錢進去，每個月吃幾次大餐與出去玩沒什麼問題。

他說，能這樣做前提是感情要穩定，可放心把錢給對方，對方也需守信用，且能掌握彼此年籍資料、工作地、居住地，並留存Line共同約定對話紀錄，如果只是玩玩沒有要認真到結婚，不建議這樣做，若遇到問題，錢拿不回來會損失慘重跟詐騙集團一樣。

網友留言，「名副其實，真的是無痛存錢」、「關鍵字是無痛，懂？」、「其實這種方法可以等確定有結婚規劃再做，第一是可以更確定彼此的決心，第二是這樣你們額度就可以拉高了，現金流更強也更好操作。不然你們共同的帳戶你要操一次盤，你的錢你搞不好又要另外再操盤，簡單來說就是多此一舉。」

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