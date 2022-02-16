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女大生買10股台積電 家人暴怒：投資跟毒品一樣碰不得

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女大學生買10股台積電，家人發現後暴怒。圖／ingimage
一名女大學生買10股台積電，家人發現後暴怒。圖／ingimage

2020年10月開放零股交易後，讓不少小資族、學生群開始參與買股票，替自己增加額外收入，去年2021年平均帳面獲利約96.6萬，堪稱是大豐收的一年。有一位女網友透露，自己小買了10股的台積電股票，家人發現後大暴怒，讓她不知道該如何是好。

女網友在Dcard股票版發文說，上大學後身旁有不少同學會討論股市或理財相關的話題，今年元旦在同學慫恿下也開立證券戶，買了第一次的股票，因為錢不多，所以只買了「10股台積電」。

結果最近收到台積電寄來的股東通知書，家人看到後大暴怒，認為原po沒錢卻還要做具有風險的投資，原po表示，自己從小到大都被灌輸「投資跟毒品一樣碰不得」的觀念，家人認為只要有投資就有風險，有風險就會賠錢，甚至輸掉身家，最多就只有碰銀行定存，儲蓄型保單甚至期權都是天方夜譚。

原po表示大學時期有去修了幾門跟經濟相關的通識課，認為投資沒有這麼嚴重，而且也不是花非常多錢，但家裡的觀念一時之間也沒辦法調整，因此相當困擾，「這個狀況是不是真的不適合投資，或是有沒有辦法不讓家人發現下偷偷買股票呢？」。

網友認為，「家人反對也是有他的道理，不一定是正確的，但也不是空穴來風，建議可以做功課給他們看，自己也要非常小心，永遠先想好最慘是怎樣才來做投資」、「自己的人生自己過，如果妳覺得跟盤很累，沒時間看盤的話，那建議妳可以定期買ETF」。

也有網友挺原po說，「父母的朋友都說股市不好，結果一個個都投資的比誰多」、「沒有風險就沒有機會」、「靠自己賺的問心無愧，說服不了就自己搬出去」、「比起回嗆，最實際的還是把地址改掉」、「等賺錢後再秀對帳單給父母看，如果妳很強，他們可能還抱怨妳怎麼買這麼少」。

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

股票 台積電

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