分散風險、長期投資夯 人氣「十大新ETF排行」冠軍是誰？

熱門新興ETF有哪些？

萬物漲唯獨薪水沒漲，想要存錢比別人快，除了省錢節流，嘗試投資為自己累積財富，是許多人都會選擇的開源法，其中可用小額投資多種標的，具有分散風險特色，不求快速致富，而看好中長期獲利的穩定性「ETF指數股票型基金」正夯，其中除了大家熟知的骨灰級ETF，網友討論度最熱烈之新標的有哪些？

今天《DailyView網路溫度計》篩選出非債券型且2018年後上市，符合近幾年之元宇宙科技、電動車等趨勢產業，市值高達10億以上的ETF，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶你來看看，近半年討論度最高的熱門標的是哪隻！

NO.1 富邦特選高股息30

長期穩定獲利高股息ETF，已是許多投資人必備，市面上除了較早推出的元老級組合，近期也有許多與時俱進的的高股息ETF輩出，有別於一般高股息都是參考歷史股利，預測未來殖利率可能表現，富邦特選高股息30使用最新財報與實際公告的配息議案，挑選30檔上市上櫃的電子類、半導體等股為主，輔以金融保險、傳產業做配置，更精準掌握趨勢，採用每季配息，一年三次調整成分股，更貼近當下趨勢，2021年底上才市後，隨即引發網路熱烈討論，掛牌至今不到2個月，規模持續成長近300億元。後勢聲望佳，也是本次聲量冠軍，「新國民ETF-富邦特選高股息30」成為存股族的熱門標的。

證券代號：00900

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NO. 2 國泰永續高股息

全名為國泰台灣ESG永續高股息，顧名思義除了挑選高配息成分股，也注重成分股是綠色企業、永續發展、公司治理，三大方面制度完整性，從MSCI計算ESG評分排行中，挑標高評分企業，是它受到熱論的一大特色，兼具獲利績效佳、每季穩定配息高、股價抗跌防震效果，被視為小資存股族佈局的「安全氣囊」，也是台灣規模最大的ESG主題ETF，加上近年永續概念廣受企業與投資界熱論，也帶動國泰永續高股息討論度。

證券代號：00878

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NO. 3 國泰台灣5G+

高傳輸量、更快速的5G時代來臨，在政府與企業合作下，5G國家隊帶動相關產業發展，看好物聯網、智慧醫療、高品質娛樂技術等榮景，投資圈討論度熱烈，國泰台灣5G+ETF獨佔先機，成為國內第一個也是唯一專攻5G概念股的ETF，涵蓋半導體、通訊設備到手機品牌上、中、下游，不論是定期定額小資族交易數，還是整體受益人數，都是在名列前茅。

證券代號：00881

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NO. 4 富邦未來車

歐美國家推動環保，限制燃油車等趨勢，加上特斯拉電動車股價高漲，讓越來越多人看好「未來移動商機」，其中包含共享汽車、無人運輸、AI工程、智慧城市電網等，全都是「未來車」所涵蓋技術，富邦未來車ETF抓住先機，挑選國內外自駕車科技、車廠科技標的，未來車話題不僅搭上綠能黃金市場，更跟上元宇宙先鋒，成為近日熱門ETF，近半年報酬率更高達約10%，績效是國內電動車ETF最佳！

證券代號：00895

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NO.5 國泰智能電動車

國泰智能電動車專攻海外大規模的電動車供應鏈，從上游的電池製造，中游的智能汽車零件與技術，到下游的電動車製造商等，主要是透過「ICE FactSet全球智能電動車指數」去做篩選。



成分股需符合半成以上營收，都來自電動車產業，2021年8月上市後就造成轟動，讓許多看好電車產業的投資人趨之若鶩。

證券代號：00893

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NO.6 中信中國高股息

挑選香港掛牌的中國企業，通常都具有國企背景的投資組合，包含房地產與金融、工業等傳統龍頭產業等，穩定性相對較高，挑選出流動性高，低波動的成分股，幾乎都是支撐中國經濟的龍頭，也是台灣第一個中國高股息題材ETF，上市後就成為陸股ETF市場中規模最大的投信組合，不少網友當作存股使用，也趁港股逢低加碼，引起一陣討論。



證券代號：00882

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NO.7 中信關鍵半導體

台灣在全球半導體產業中，一直交出不錯的成績，中信關鍵半導體ETF受到矚目，除了以半導體作主軸，也追蹤ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數中，綜合表現優異的30檔上市上櫃股，納入近期超熱門的「ESG永續投資蓋面」，不只看投資成效，也從環保與公司治理等方面去篩選，擁有長久發展優良企業，從裡到外挑出適合中長期佈局的成分股。

證券代號：00891

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NO. 8 永豐台灣ESG

疫情影響全球經濟，將眼光放遠的ESG成為投資圈最熱關鍵字，綜合環境保護Eenvironment、社會責任Ssocial和公司治理Governance，永續投資成為新趨勢，永豐台灣ESG投資組合中，便依循這樣的標準，挑選高ESG與高殖利率的成分股，其中又以電子股佔大宗，可說是ESG ETF中的電子版本，每一季配息，價格對小資族而言相對好入手，是許多網友每月配息必備組合。



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NO. 9 富邦越南

越南股市在疫情期間大起飛，有不少網友看好越南成為下一個台灣，日本跟中國也紛紛搶著插旗，越南市場大熱，富邦越南推出國內首檔越南ETF，依循「富時越南30指數」挑選出大市值成分股，以房地產、金融產業最多，由於成本價格親民，受到許多想要佈局海外投資組的小資族喜愛，收益上也有不錯表現，近半年報酬率約9%，每半年配息一次，加上2022年越南升息機率低，又有政府振興方案注入350兆越盾，成為看好越南市場的必入手ETF。

證券代號：00885

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NO.10 中信綠能及電動車

2021年電動車話題大爆發，零碳經濟跟智慧電車的市場越發蓬勃，加上各國政府也開始推動環保法規，使得中信綠能及電動車ETF話題也隨之增加，該組合追蹤台灣綠能及電動車指數，除了再生綠能、電動車，兩大環保經濟產業，也收納半導體企業，輔以公司治理評鑑為基準，提供看好未來綠能產業的投資人選擇，採用每季配息，讓小資族定期有一筆額外小收入。

證券代號：00896

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年7月30日至2022年2月7日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『新興ETF』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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