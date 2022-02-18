陪孩子規畫壓歲錢...紅包理財6關鍵養出聰明小「金」童

轉眼間9天年假過去了，一般上班族除了盡快調整到飽滿的工作狀態外，為人父母者還要額外思考孩子的壓歲錢該怎麼處理？愈來愈多現代父母不似以前「媽媽幫你保管壓歲錢」，而是讓孩子有自主保管的權利；只是，相較於學齡前或是經濟條件仍需仰賴父母的孩子似乎問題不大，對於中年級以上的孩子來說，愈來愈有金錢自主意識、想要獨立支配使用金錢，甚至想要去購買夢寐以求的手機、平板電腦、遊戲網卡或是衣服、鞋子……等；這樣，問題就來了，父母不免會擔憂：會不會亂花錢、是不是太浪費錢了、太容易的滿足是否不恰當……等一拖拉庫的疑問，也因此常見因為壓歲錢造成親子之間的不愉快和矛盾情結。

掌握理財大關鍵培養孩子「富體質」

有關於孩子壓歲錢的處理，究竟父母該不該幫忙保管壓歲錢？相信也是不少父母所面對的困擾，本周小花平台從如何培養孩子「富體質」切入，帶領讀者一起來探討：孩子的壓歲錢，怎樣處理最聰明？

說到培養孩子的有錢體質，在小花平台《聰明理財》專欄已多有介紹，像是孩子的教育不能等、財商教育就從家庭開始、如何教出理財金頭腦「拒當理財盲」……，以下幫你揪出6大理財關鍵點：

關鍵1、巴菲特給子女的10個投資忠告

關鍵2、孩子的教育不能等…掌握關鍵字「3盲點、13歲」教出理財金頭腦！

關鍵3、看瑞典父母的創意理財教學：如何「快樂存」也「開心花」？

關鍵4、拒當「理財盲」〜財商教育讓你的孩子領跑未來！

關鍵5、不要再說「幫你存起來！」聰明爸媽教孩子善用壓歲錢理財

關鍵6、沈殿霞女兒繼承上億遺產曾窮到剩26元…看看別的富父母跟你想的有何不一樣？

每每一提到培養孩子的金錢觀和理財能力，小花平台保險顧問極力建議，還是得從日常生活教育著手，與其避諱與孩子談論金錢，倒不如將理財融入生活中，「金錢就是生活，不能光是倚靠學校教育讓孩子擁有良好的金錢觀，還是得從日常生活教育著手。」

舉例來說，首先最重要的是，要讓孩子了解金錢是從哪裡來的，絕對不是憑空而來；不妨請同事將自己平時上班的樣子拍照給孩子看，或是如果環境條件允許，可以帶著孩子到公司看看自己是怎麼工作賺錢的。其次，等到孩子愈大時，可以慢慢讓他們有實際用錢的經驗，甚至外出旅遊時，將當天的預算金額教給孩子保管並負責給錢、找錢並計算最後的剩餘，以此強化個人數字概念。

至於該不該幫孩子保管壓歲錢這個問題，小花平台保險顧問認為，如果家庭經濟情況許可，父母可以認真地與孩子討論這筆錢最適當的用途，除去想要的花費之外，建議將一定比例的金額儲存起來，如果孩子還沒有存款帳戶，也趁此機會幫孩子開戶，在擁有個人帳戶後，對於金錢也會更有感，孩子也可能因此愈來愈喜歡存錢。

用過的紅包袋你怎麼處理？

在看完父母該不該幫孩子保管壓歲錢這個問題後，有關於用來裝壓歲錢、用過的紅包袋該怎麼處理，也很值得深思，以下小編為讀者整理網友眾說紛紛：「如果做得對，可以讓你在新的一年財源滾滾來！」

其中一派網友主張：過年就是要除舊佈新，當年度的紅包袋用完即丟，不該再重複使用。

「用過的紅包袋別再用了，好運會被用掉的。」

「再用包過的紅包袋就不吉祥了。」

另有一派網友主張：把用過的紅包袋好好收起來，可以將好運和福氣延續下去。

「把紅包袋原封不動地放在枕頭下睡一整年，福氣和財運通通來。」

「我都穩妥妥地收在錢包裡，感覺可以錢滾錢。」

還有一派網友主張：姑且不論好不好運，環保至上，重複使用紅包袋才是保護地球的最佳選擇。

「把用過的紅包袋留著，以後喝喜酒時可以再包出去。」

「有圖案的我都會留著，可以拿來給孩子做美勞作品。」