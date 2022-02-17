隔離傷荷包？防疫保單保障比一比 隔離最高補償5萬元

本土疫情再起，連日來確診病例居高不下，適逢農曆新年即將到來，不免令人擔心春節假期會不會受到影響；另一方面，去（110）年熱賣的防疫保單、大多為1年定期險且不保證續保，其中各家保單陸續到期，有關民眾關心的「隔離補償」費用，撇開給付最高（新台幣10萬元）但是已停售的和泰產險不談，目前市面上另外5張防疫保單，以新安東京海上產險的5萬元高居首位，其他依序為兆豐產險的2萬5,000元、新光產物保險的1萬元、國泰產險的5,000元及富邦產險的5,000元等。

除了「隔離補償」費用外，小花平台特別為讀者整理有關5家防疫保單的保障內容如下表格，提供作為個人與家人規劃保障的參考：

【附註】：實際保障內容依各家保險公司保單內容為準。