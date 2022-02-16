從納豆腦中風看起...年輕型腦中風不罕見 保險不可少

以輕鬆喜感形象為人熟知的國內知名藝人納豆，在農曆年前驚傳出血性腦中風送醫開刀急救，最新消息傳來，手術順利結束，目前已恢復自主呼吸。

小心腦中風4大警訊 男45、女55歲以上是高危險群

針對出血性腦中風，有專科醫師指出，天冷時，腦中風和其他急性血管疾病發病率也增加，提醒如果身體出現以下4種徵兆就要小心了，可能是腦中風的前兆，需盡速就醫：

徵兆1、突然變得很多話，不停地找人說話，但是說得不清不楚、溝通也有困難，甚至聽不懂他人說話。

徵兆2、突然間半邊臉癱不能動、出現「嘴歪眼斜」的情形，且還會不自覺地流口水，甚至無法閉緊眼睛。

徵兆3、突然間身體局部麻痺或是感到虛弱無力，尤其是在身體的一側，平衡感和協調性明顯變差。

徵兆4、除了上述立即性症狀外，另有眩暈、視力模糊、走路不穩等輕微中風症狀，可能是暫時性腦中風或是無症狀腦中風。

根據美國心臟＆中風協會（AHA＆ASA）統計，55歲以上的腦中風風險，每10年以倍數增加，尤其有家族病史者應該更加小心。說到腦中風的高危險群，尤以45歲以上男性、55歲以上女性最需要特別留意；其中，男性中風的機率又比女性高，而女性因為壽命較長，增加了高齡中風的機率，病發後痛苦的時間也就更長。

有關腦中風的預防，其實千篇一律的建議就是從日常生活做起，除了定期全身健康檢查外，也要確實做好慢性病管理，尤其是「3高」（高血壓、高血糖、高血脂）患者一定要遵守醫囑規律檢查與用藥，來減少併發症的發生；同時，定期在家量血壓、血糖並做好紀錄，以提供醫師作為診斷參考。

最後，也不要忘了戒菸、戒酒，每天保持適當規律的運動（最好選擇不太累且能持續的運動），還有晚上一定要睡個好覺加上時時都有好心情，這樣就能遠離腦中風的威脅，也是杜絕其他慢性疾病的不二法門！

可怕的腦中風：「非死即殘！」腦中風該怎麼保才好？

「非死即失能」是發生腦中風最可怕的地方，除了死亡的威脅外，就算是活了下來「也去掉半條命」，不僅是失去照顧自己的能力，還會拖累家人、很容易陷入沉重的經濟壓力困境中；尤其是近來年輕型腦中風並不少見，這是一個很大的問題：不再是老年人的「專利」，在你我日常生活中也危機四伏、防不勝防。

根據衛福部最新統計顯示，自6年前、104年開始，45歲以下年輕人腦中風的比例已大幅攀升5個百分點，尤其值得注意的是，以此次納豆的出血性腦中風來說，老年人中風僅占了2成左右的出血性腦中風，年輕人中風卻占了4、5成以上，年輕人罹病機率至少是老年人的2倍以上，不啻是一大警訊。

至於何為出血性腦中風？出血性腦中風又稱為腦出血或是腦溢血，疾病成因多為血管瘤、血管畸形或是因為高血壓所引起，儘管其在所有腦中風病例中佔有較少的個案，死亡率卻是明顯較高。一般來說，出血性腦中風多為手術治療，內科療法主要用作輔助或是患者無法手術時使用；不過，一旦罹患出血性腦中風，就算是痊癒也會對腦部造成一定的損傷。

說到保障腦中風，保險該怎麼挑才好？小花平台保險顧問指出，考量到腦中風患者再住院及超長住院情形相當普遍，加上今天醫療技術快速進展下，臨床上新型手術或是新式醫材自付醫療費用逐年增加，建議首要任務就是要為自己建構足夠的保障，其中住院日額型醫療險和實支實付型醫療險的保障規劃必不可少，另也同步納入重大傷病險附約「3者相輔並用之，打造全方位防護罩！」

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