當「公開收購」風聲傳出... 散戶怎麼做才能趁機賺一筆?

近年收購案增多，從佳世達（2352）收購明泰（3380）、開發金（2883）收購中壽（2823）、到富邦金（2881）收購日盛金（5820）等，對散戶來說，都是絕佳的利多機會，只要掌握時機，就是獲利的保證。

在股票市場裡，有時候會發生TOB（公開收購）這種事件。這是對外公告「收購期間、收購股數、價格」後，在股票市場之外從不特定多數股東手上收購股票的制度。

這種公開收購的事件通常是企業、投資基金、特殊目的公司（編按：為了便於資產流動或證券化等特殊目的而設立的公司）等，為了取得對象企業的經營權（例如：進行企業併購，或是將該企業收為自己的子公司），而實施這項措施。但也可能是收購市場上流通的自家公司股票。

TOB實施後，被收購的企業股價大多會大幅上漲。而收購的一方，其股價是否上漲，則視情況而定。TOB需在期間內購買達到預定收購的股數。假設沒有買到預定的股數時，TOB也有取消的可能（編按：當公告收購後，讀者可確認收購價與股價現價的差異，若溢價超過一○％，可考慮以漲停板價格掛單，賺剩下的價差；或者可等公告過一陣子，股價回檔後再買入。若主管機關核可併購案，股價會再往上貼近收購價，但須注意的是，若併購案遭駁回，股價將會狂跌）。

TOB有兩種

TOB大致上可以分為，友好的TOB與敵對的TOB兩種。

友好的TOB，就是在得到被收購方的同意之下，企圖取得經營權的TOB。TOB價格比較容易以最近一定期間內的股價，再加上溢價後的穩定價格而定。

而敵對的TOB，則是被收購方沒有同意，單方面實施的TOB。敵對的收購，有堀江貴文還在位時的Livedoor 對上富士電視台、村上基金對上阪神電鐵、樂天對上TBS等引發的騷動，進而提升了知名度。

實施TOB的一方，為了強硬取得經營權，有時會把TOB價格設定得較高。還有，被當成標的的公司，也會做出某些抵抗措施。

TOB實施時，會公告類似一千五百日圓或三千日圓這種收購價格。假如TOB比現在的交易價格高的話，股價大多會往公開收購的價格靠攏，導致股價急速上漲。

收購價格比股價高很多的情況時，經常會導致股價漲停板。對原本持有股票的人來說，就是一筆幸運的收益。TOB對散戶投資人來說，也是很有意義的事件，投資即將TOB的個股，可以期待獲得收益。

案例：口袋卡TOB使股價急漲

二○一七年八月三日，伊藤忠商事與Uni Family Mart Holdings 發表將對口袋卡（Pocket Card）（8519）實施TOB，不但要取得所有股票，還要將股票改為非公開上市。口袋卡是全家便利商店系列的信用卡公司，在全家便利商店發行高額現金回饋的Famima T Card 。

此外，免年費還回饋刷卡金額一％的「P．One Card＜Standard＞」，以及另一種卡「P-one Wiz」，雖然屬於固定還款限額專用卡（編按：這種卡片年利率高，特點在於可以自行指定每個月還款的最低額度，而非由銀行計算），但是因為第一次刷卡免手續費，也就是說，如果刷卡後選擇一次還清，就能不花手續費且拿到一．五％的刷卡回饋，這兩種卡都相當受到歡迎。

口袋卡的三年中期經營計畫中，將 ① 進一步強化Famima T Card 事業、② 穩定擴大既有事業、③ 強化服務與作業的競爭力、④ 強化體制以實現持續成長，這四點定為重點課題。

由於信用卡消費適用範圍的擴大（編按：也就是說，消費時能使用信用卡結帳的領域越來越廣泛，例如網路購物的普及等），以及電子商務的成長帶來的市場規模，目前信用卡業界正備受矚目。

此外，為迎接二○二○年東京奧運、帕運（編按：又稱身障奧林匹克運動會）的觀光潮，官民共同促進無現金化等措施，再加上原本被視為經營上難題的「利息返還要求」（編按：日本在「貸金業規制法」修訂前，許多銀行會針對信用卡利息，設定超過法律限定的二○％上限；在法律修訂後，民眾可依法追回過去被超收的利息）這件事，問題也逐漸獲得解決，因此可預期接下來信用卡業界仍然會持續成長。

其他還隨著金融制度的放寬、信用卡業界跨越藩籬的合併，以及與銀行業務的相互提攜、不同業種的加入等，都使業界的重組急速開展。由於金融領域的技術革新速度加快，非接觸式支付服務、伺服器鑰匙型的支付終端設備等，各式各樣的組合不斷進展，再加上少子高齡化，國內市場萎縮，今後業界內的競爭環境將會變得更加嚴峻。

在這樣的情勢下，口袋卡透過與母公司伊藤忠商事、全家便利商店的合作，來強化提供獨創商品、建構服務體制，用以超越既有的成長模式，繼續發展事業，這成了重要的課題。於是，伊藤忠與旗下的Uni Family Mart HD（編按：目前已改名為Family Mart 股份有限公司，為日本全家便利商店的母公司），為了活用集團價值鏈，增加會員人數，以及在業務方面上持續進行合作，藉以增加企業價值、強化獲利能力，並且融合金融商務和事業營運方面的技術知識，運用日本全家便利商店店鋪網路的相乘效果等考量，決定將口袋卡納為完全的子公司，不在公開市場上市，於是做出TOB的決策。

《事件投資法》。圖／樂金文化提供

信用卡業界挾帶著強大的Fintech 與資訊通訊領域優勢，目前正朝著參與企業金融事業領域的方向發展。在這當中，口袋卡建構了「能夠提供獨創的商品與服務」的體制，持續實行快速的成長戰略，為了更進一步的提升企業價值，目前正規劃建構迅速且有彈性的經營團隊決策體制。

口袋卡的股價在伊藤忠．Uni Family Mart HD 發表TOB之後，立刻急速翻漲往TOB的價格靠攏（價格的差距縮小）。

台灣作法

台灣讀者除了買進被收（併）購的股票來賺取溢價以外，也可鎖定有經營權之爭的公司，看準董監會選舉行情來賺一筆。

(本文摘錄自《事件投資法》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)