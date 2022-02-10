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他問「200萬該存股還是買房當包租公？」網一句話道破殘酷真相

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在PTT股票版以「存股還是買第二間房抉擇？」提問，引起兩派論戰。圖為看盤示意圖。 圖片來源/ingimage
有網友在PTT股票版以「存股還是買第二間房抉擇？」提問，引起兩派論戰。圖為看盤示意圖。 圖片來源/ingimage

最近全台房市漲翻天，不只蛋黃區，就連蛋白區都飆出天價，股市也是站上萬八，看起來錢景大好。但小老百姓資源有限，該怎麼投資配置就成了大學問。有網友在PTT股票版以「存股還是買第二間房抉擇？」提問，引起兩派論戰。

原PO表示，他原是存股派，200萬元配置ETF加上銀行股。某天跟「炒房達人」同事閒聊，興起出清股票買預售屋的想法，他想貸款8成買兩房蛋黃或是三房蛋白區的預售屋，先買簡易家具出租房屋，補貼房貸利息，等6年房地税後再脫手，想聽聽大家的意見。

買房派發聲，「當然是買房，台灣房價每10年翻一倍，新竹跟竹北直接翻三倍多，怎樣都吊打存股」、「買房也是槓桿，只是比較穩健」、「雙北射飛鏢買物件都賺」、「200萬...買桃園的新興重劃還有機會。」

存股派力挺，「本金太少了，買股票比較合適」、「建議你把存股當成價格會漲的現金看」、「股房基本上是一起的，股市不好，房市也不會好」、「房子有流動性問題指數型ETF沒有」、「200萬買土地不夠啦，買股卡實在」。

有人覺得當房東沒那麼輕鬆，「房屋出租眉角這麼多，你確定能賺?」、「朋友買了一間前半年租不出去，壓力超大，租出去房客一天到晚被鄰居抗議，她又要處理鳥事，看你怎麼想吧」、「1000萬兩房三房的只能買樹林三峽鶯歌，哪有蛋黃區？」「200萬頭期款都不一定夠了，還必須考慮買屋的相關稅項，交屋後修繕裝潢，因此這些錢買股票還比較保險一點」。

有人大喊買地才是王道，「房子會折舊，土地不會。不過任何投資工具都有共同道理：不熟不要碰，除非摸熟」。網友給建議，「如果你沒有急需用錢有預備金，可以壓房，沒有還是股市吧！不然如果忽然需要醫療費急用，你的錢都在房貸，你就涼了」、「買第二間房，再用房去增貸，選我正解」。

買房 房東 存股

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