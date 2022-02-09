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另類存錢法五年存一桶小金 網驚：我下次也要這樣做！

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友習慣保存百元新鈔，卻遭他人嫌「留著也沒用」。示意圖／聯合報系資料照
一名網友習慣保存百元新鈔，卻遭他人嫌「留著也沒用」。示意圖／聯合報系資料照

大多民眾習慣在農曆年前，到銀行兌換新鈔來包紅包。日前有一名網友在爆怨公社發文表示，因習慣保存新鈔，不知不覺在五年間存到十萬元，卻被別人嫌「留著也沒用」，讓她發文大嘆「難道收集新鈔錯了嗎？」

一名網友發文表示，平常都有收集佰元新鈔的習慣，每年過年期間還會再兌換成一萬元，原先只是興趣，沒想到五年下來就累積了十萬元。不過原PO發文抱怨，這對她而言僅是一種興趣，卻被別人說這樣留著也沒用，讓她感到困惑，卻仍決定繼續實踐自己的興趣，要用這個方法存到一百萬元。

部份網友留言表示自己也同樣用這樣的方式存錢，「我以前工作也會收集新鈔，尤其是連號還會特地換回家保存」、「我以前是看到自己生日號碼就不花，然後莫名其妙就存了十幾萬！後來全部存銀行就沒再存了，重點是一存到銀行，沒多久就被我花掉了」、「我每年也是換一本一百元新鈔放著」、「我也有收集新鈔的習慣，一疊一百元新鈔看了養眼，數起來有爽快感」、「數起來很爽，他們不懂」、「我下次也要這樣子做」。

另外，有部分網友認為原PO要注意通膨及現金保存問題，「現金只會因為通膨越存越少」、「認真說紙鈔不適合久放，大筆錢放家裡只有風險也不會增值」、「但這五年妳少了十萬的錢跟利息...」、「錢放著越放越薄，存起來還有利息」、「台灣的氣候，小心被蟲蛀喔...」、「如果妳家防盜做得好、存放有防潮箱倒是可以。如果沒有，偶而還是拿去換一下，我以前是喜歡存兩千的新鈔」。

對該名網友而言，保存新鈔僅是興趣。圖擷自爆怨公社
對該名網友而言，保存新鈔僅是興趣。圖擷自爆怨公社

爆怨公社 紅包

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