年終獎金放大術：掌握年度保單健診2大重點！

新的一年，新的開始，你準備好要做哪些轉變了嗎？

小編延續年終保單健診話題，提醒你盡早釐清自身保障需求，同時不妨將已經到手的年終獎金「超前部署」重新分配保障與投資的比重，在最適當的時機做出最正確的決定，以此穩妥妥地累積財富。

先前小編曾經看過一句話對於保險的形容：「買保險就像在挑選適合自己的衣服……」，很貼切也很真實，在人生每個階段都會有不同的風格穿搭，定期檢視保單內容除了可以快速了解自身保障的適足性外，也能適時地應對人生各種突發狀況，以備不時之需。

一般來說，人的一生中有不少做保單健診的「好時機」，諸如：當家庭責任增減時，像是結婚、生子、離婚、死亡或是買房……等變動；又如大環境詭譎多變，不論是受到當前疫情影響抑或因為失業造成家庭財務狀況及風險承受能力等變化，都可以透過保單健診了解自身權益有無受到影響。

針對保單健診，小花平台保險顧問提出2檢視重點，強調同步規劃保障與投資的比重，以達到長期穩定累積資產目的：

重點1、定期檢視手中投資績效表現

首先，從投資角度來說，由於資本市場持續多頭行情，加上新台幣匯率強勢，帶動投資型保單買氣強強滾，去（110）年累計前11月投資型保單新契約保費已逾新台幣5,260億元、創下歷史新高。說到檢視投資型保單績效表現，保護最好每季或是半年，最長至少也要每年檢視一次手中的投資型保單，善用保單獨有的資產配置功能，並隨著景氣循環輪動適時調整投資組合，以達到長期穩定累積資產目的。

重點2、各年齡層保險規劃方向大不同

對於20至35歲的年輕族群來說，建議持續運用「定期定額」方式投資，慢慢累積出可觀資產；對於35至45歲的壯年族群來說，許多人是所謂的「三明治族」，投保重點應放在如何選擇適合的投資標的以提高性價比；對於45歲以上的中老年族群來說，則著重在穩健規劃、打造現金流。

最後，無論什麼族群，都建議民眾在投保前，事先詢問專業保險顧問免費建議。

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