壓歲錢「存出第1桶金」…這樣做養成小小百萬富翁

春節假期結束了，惦惦自己的荷包，不論是年終獎金或是壓歲錢入帳，是幫你養胖了荷包還是假期過了、荷包也消風不少？過年拿紅包，可以說是孩子最期待也是最開心的一件事，小編有兩個朋友的孩子年紀相仿、都是小學生，每年領到過年紅包的「結果」可說是天差地別，一個會存錢、一個愛花錢，會存錢的孩子幾乎把全部的壓歲錢放進銀行定存，另一個愛花錢的孩子每每將領到的壓歲錢拿去買自己喜歡的玩具、零食等……；其實，你知道嗎？千萬別小看壓歲錢，懂得如何善用金錢，不僅可以培養孩子的財商，等到孩子成年後就能存到自己的第一桶金、甚至是第二桶金。

不要只是把錢存到「豬公」裡了……

經常聽到「孩子的教育不能等！」相信大家都明白這個道理，但是具體該怎麼做，可能還是有點茫然不知所措。小花平台保險顧問強調，財商教育從孩子小時候開始養成、愈早愈好，千萬不要因為大人的輕忽與不在意而抹煞了孩子的學習動機，「這是很可惜的，及早讓孩子養成良好儲蓄習慣，成為金錢的主人！」

小花平台保險顧問進一步說明，傳統印象中「把錢存到豬公裡」的儲蓄習慣其實是不夠的，因為豬公裡只會存放零錢，紙鈔沒處放是不是很容易就花掉甚至弄不見了？因此建議父母為孩子在銀行或是郵局開立個人戶頭，讓他們學習管理自己的戶頭，像是突然有壓歲錢大筆金額入帳時，就可以存到戶頭裡，以此養成存錢的好習慣。

另一方面，依此儲蓄規則和進度，如果存入的金額「只進不出」，那麼戶頭裡的存款數字肯定會愈來愈高，此時不妨提早為孩子規劃教育基金，像是定期定額按月扣繳投資基金，就是不錯的選擇，只要投資時間夠久，即便是小錢也會產生很大的財富累積效果，這就是複利，令人讚嘆的財富累積威力，達到「利滾利、錢滾錢」的效果。

懂得「存錢」同時也要學會聰明「花錢」

雖說存錢很重要，但是懂得「聰明花錢」也是一件很重要的事，如果只是一昧地壓抑購物慾望，可能反而適得其反，最後買得更多也花得更多。小花平台保險顧問指出，「想花錢」和「會花錢」是兩碼事，這又要回到最根本的「需要」和「想要」思考出發點：你真的「需要」，還是只是「想要」？

以上述小編兩個朋友的孩子為例，會存錢的那個孩子平時物慾不高，並懂得把錢花在「關鍵時刻」，在每次與家人出國旅遊時，都會買給自己一個特別的或是愛不釋手的紀念品，為這趟旅程留下美好的回憶；相對來說，另一個愛花錢的孩子，平時就習慣花錢買東西，經常自己買了什麼東西也都沒有太多的印象，更不用說讓錢花得其所……。

小花平台保險顧問建議，教育孩子理財不僅要懂得存錢，也要學會聰明花錢，下提出兩個做法作為參考：

其一、由日常生活做起，將孩子的錢挪出一部分讓他們自行運用，從每一次的錯誤消費過程中，學習什麼錢該花、什麼錢不該花？此外，如果想要擁有更多、更好的物品，是需要學習忍耐存錢的。

其二、讓孩子自主管理零用錢，同時交給他們兩張便利貼，一張便利貼寫上收入、另一張便利貼寫上支出細項，到了月底再一起檢視剩下多少餘額，並將其存起來。在此一作法中，父母也可以同步與孩子討論買東西究竟是「需要」還是「想要」相關課題。

財商教育：13歲之前教導孩子學會儲蓄未來

有關財商教育，根據一項國外研究顯示，孩子在13歲之前是最佳的「形塑期」，也就是13歲之前是孩子的理財教育黃金時期，一旦過了13歲之後，孩子本身的個性和性格已然成形，如果是比較負面思考的，可能很難再糾正過來，「為人父母者一定要好好把握這個時間點！」

國內理財書暢銷作家夏韻芬素有「理財生活教母」之稱，她曾經歸納了一套幼兒財商發展歷程表，從3至12歲每個階段都有適合培養的理財概念：

3歲—教導孩子分辨「硬幣」和「紙鈔」之間的差別。

4歲—讓孩子練習如何使用金錢購買簡單的物品。

5歲—讓孩子了解金錢是透過勞動得到的報酬，從而清楚硬幣的價值。

6歲—培養孩子擁有「自己的金錢」的意識，並學習如何「數硬幣」。

7歲—教導孩子學會如何看標價，從而累積個人購買的經驗和能力。

8歲—教導孩子正確金錢觀，並鼓勵他們多做一些額外的事情以賺取更多的零用錢。

9歲—協助孩子制定簡單的開銷計畫表，以建立個人金錢概念。

10歲—協助孩子建立節約零用錢的概念，並將省下來的錢用來購買較昂貴的物品。

11歲—教導孩子學習尋找價廉物美的物品，甚至懂得打折和減價的概念。

12歲—協助孩子制定並執行為期兩周以上的開銷計畫，甚至懂得正確使用銀行業務一般術語。