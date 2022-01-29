有備無患...過年遇車禍怎辦？車險理賠教你應變六招

學生放寒假加上新年連假，往年春節期間單日車禍件數都高於平時。

小琪特別訪談經手許多車禍案件的車險理賠李先生，分享遇到車禍時該如何處理才能自保？

一、車禍應變六字訣

發生車禍，不論自己是否有肇責，都可以先記住「放、撥、照、移、等、保」六字口訣。

˙放：閃雙黃燈，在車後方30公尺至100公尺處放置故障標誌（如三角錐），先保持車禍現場完整。

˙撥：不論肇責與否都要撥打110報警處理，若有人受傷請打119或告知警方。切記不要私下和解，就算要和解也要警方在場，因為有不少私下和解事後卻被告肇事逃逸的案例。

˙照：拍下兩台車輛相對位置，並拍下自己和對方車身的前後左右、車頂、底盤，遠中近景不同角度拍下車禍撞擊點，或用粉筆畫定位線。

也要記得尋找現場證人並留下聯繫方式、注意車禍現場周邊的監視紀錄，確保個人權益。

˙移：若車禍無人傷亡，標示車禍現場後就快移開車輛或阻擋車道的物品，避免二次事故。若有人傷亡則保留警示標誌，不要隨意移動傷患。

˙等：等待警察前來處理，配合警察描繪現場圖、製作筆錄、配合酒測等。

車禍當下警方會提供「交通事故登記聯單」，教當事人如何調閱車禍資料，作為申請理賠和車禍鑑定的依據。

車禍7日後可向管轄警局申請車禍現場圖與現場照片。車禍30日後則可以申請「道路交通事故初步分析研判表」，看警方初步判定的肇責。

˙保：若自己有投保第三責任險、超額責任險，可以撥打所屬保險公司的理賠客服專線報案。保險公司會派理賠人員處理後續，協助評估評估、判斷肇事責任、參與和解並確定賠償金額，最終給付賠款。

保戶只要留好單據文件、配合、主動關心進度。

車禍應變六招。好險有小琪/提供

二、第三責任險為何重要？

看完上述步驟的您，可能會發現車禍不只可能損失金錢，更可怕的是往來協商耗費的時間。若沒有投保第三責任險的人，卻在這場車禍中有肇責，後續的資料蒐集、和解、賠償和長期協商等都要親力親為，且對方的財物損失、身體損傷都必須自掏腰包。也就是說，第三責任險不只幫人省錢，還省麻煩。

「第三責任險就是標配啊！」車險理賠李先生指出，如果有預算考量，可以不買車體險，但不論機車或汽車一定要有第三責任險。如果自己被撞傷但對方沒有第三責任險，只能自己找對方的保險公司申請強制險，若自身傷殘嚴重強制險不夠賠，真的是欲哭無淚。

「沒有保第三責任險是不負責任的行為。」車險理賠人員李先生不禁說了重話。他認為投保第三責任險除了保護自己，也是對他人負責的行為。