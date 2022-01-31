虎年旺旺來！壓歲錢怎麼包行情、禁忌看過來！

2022年虎年農曆春節年關將至，國內各大銀行和郵局自即日起也陸續啟動換新鈔服務，不知不覺中，年節氣氛也愈來愈濃厚了～你的壓歲錢準備好了嗎？還是正在煩惱過年紅包該怎麼包、包多少？

過年包紅包給父母長輩和晚輩，包得太少怕失禮、失面子，包得太多荷包又失血，究竟該如何才能包的體面又不失血？以下小編為讀者整理整理超詳盡的過年壓歲錢、紅包行情，趕緊看過來，參考以下「壓歲錢金額行情一覽表」，讓你辛苦賺的血汗錢可以「適得其所」！

看完一般壓歲錢金額行情後，再來說說包紅包有哪些禁忌吧！以下整理3個禁忌提供參考：

禁忌1、紅包袋要用當年的、切忌使用舊的紅包袋

首先，傳統認為新年紅包的紅色帶有「喜氣」，每年拿到壓歲錢後，將紅包帶在身上會迎來好運甚至有避邪的功用，因此最好年年換新，尤其不要使用舊的紅包袋再包給他人，否則就像是自己的好運被拿走般；此外，要特別注意的是，如果使用印有生肖圖案的紅包袋「一定要用當年的生肖」，例如今年虎年就不能用去年牛年的，這樣才會有新的財氣進來。

禁忌２、紅包袋不能封口、袋內的鈔票也不要對折

過年時給的紅包因為是希望能夠年年如意順心、長長久久，千萬不能「封口」，以免財氣被封掉了！另一方面，包紅包時千萬要注意別把鈔票「對折」後再放進袋內，這樣不僅象徵著好運對折不順，甚至讓拿到紅包的人「財路受阻」，這些都是應該要注意避免的。

禁忌３、紅包金額不要包單數也要避免「4」的地雷

中國傳統習俗認為「4」的發音相近於「死」，很不吉利，千萬別犯大忌了！除了要避開「4」的數字外，壓歲錢紅包金額也需特別留意都要是「偶數」（或稱「雙數」），在數字的組合排列上，像是1或3都不適合出現在千位數以下的位置，例如：1,100元或是1,300元都不適合。此外，像是3,000元雖然是偶數，但是只有出現一個3，也要避免，不過像是3,200元或是3,600元即可以。

如果依照上述兩項原則，一般常見的紅包金額諸如：200元、600元、1,000元、1,200元、1,600元、2,000元、2,200元、2,600元、3,600元、6,000元、6,600元、8,000元、8,800元、10,000元、12,000元、16,000元……等。雖說紅包金額數目需是「偶數」，但是其中也存在有例外，像是單數「9」有「長長久久」和「極大數」之意，算是常見的壓歲錢、紅包行情。

【紅包小常識－紅包的由來】：

中國古代傳說中，有一個黑身白手的「祟」會在每年的除夕晚上出沒將手放到小孩的頭上，然後小孩就會嚇到大哭，接著開始發燒生病，而原本聰明靈巧的孩子也會變得相當奇怪……；其中有一對老來得子的夫妻擔心除夕時妖怪「祟」會對孩子不利，於是用紅紙包著8枚銅錢放在枕頭下將其嚇跑，久而久之就有過年發紅包的習俗。