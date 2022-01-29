疫情變變變！迎虎年保單「斷捨離」3招給你最多保障

再過不到一個星期就要迎接虎年農曆新年的到來，家家戶戶開始準備大掃除、除舊佈新，甚至不少人早早就已整理妥當……；每年到了歲末、迎接新年之際，小花平台總是不忘提醒讀者在面對自己生活周遭環境進行斷捨離的同時，也不要忘了把可能「塵封已久」的人身保險拿出來好好檢視一番，尤其現在正值後疫情時代，沒有人知道或是預期未來疫情會如何演變，不如先顧好自己，做好保障準備、每年必做年終保單總檢視。

說到保單健診的重要性，小花平台保險顧問指出，主要用意可以幫助保戶回想當初買這張保險買了多少額度？為什麼要買，有何目的及需求？全面檢視手中已有的保障配置是否完全符合當下或是未來的風險移轉需求，除了很重要的要把錢花在刀口上外，另建議從以下3個保障著手，定期檢視自身的保險配置是否真的足夠：

TIPS 1、盤點個人或是團險保障額度是否有足夠的避險能力？

首先第一步是盤點個人或是團險保障額度是否滿足風險移轉需求，並依照自身的預算及需求等種種考量一步步強化或是調整保障額度；尤其需特別注意的是，一定要定期檢視意外和醫療等保障類型保單的保障額度，以醫療險為例，諸如：「你買的實支實付醫療險有多少醫療雜費額度？」、「門診手術及門診手術雜費會理賠？」……等。

小花平台保險顧問強調，在強化保障額度、提高避險能力後，一旦不幸罹患疾病或是意外風險發生時，透過適度的保障規劃將風險轉嫁給保險公司，也可以有效彌補突如其來的額外虧損。

TIPS 2、預期設想：當家庭經濟支柱突然倒下，該怎麼辦？

如同標題所述，不得不說，這是一個相當令人的擔憂的情況。

一旦一家之主、家庭經濟支柱因為意外或是疾病突然倒下「喪失工作能力」，甚至更嚴重時「人不在了」，頓時全家人生活陷入了困境……；為預防上述種種情況，小花平台保險顧問建議，不妨預想一些假設性的問題，諸如：「計劃性儲蓄或是替代收入的金流是否能透過保險工具完成？」、「需要預備幾年收入度過難關，作為壽險保障額度的目標？」

正所謂「天有不測風雲，人有旦夕禍福。」透過保險的功能轉嫁無法預期或是控制的風險，也就是現在即為未知的將來做準備，用來相互呼應：買保險要未雨綢繆，才能防患未然、因應不時之需，最後才有可能成為「救命及時雨」。

TIPS 3、現代人愈來愈長壽，你賺的錢有預留未來20年甚至更久，作為未來退休「沒賺錢時」之用？

年輕人想要靠死薪水、儲蓄存下退休金，不是不行，而是成效不彰，因為現在是負利率時代，銀行給你的利率都被通膨吃掉。物價飛漲，薪資卻不見起色，「樂退」已然成為年輕族群最大的期望！

如果問及幾歲開始準備退休規劃才來得及？小花平台保險顧問建議，當然是愈早愈好，透過「時間複利」的增值效益，為自己提早準備一筆安穩確定的退休金；換言之，透過時間，讓退休金不斷變多。另也呼籲趁年輕時，及早建立正確的金錢價值觀，同時挑選適合自己的投資工具，「找對好方法，小資上班族也能邁向財富自由的人生！」