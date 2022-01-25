看崔佩儀淚灑機場有感…「養老防兒」別讓自己淪為下流老人！

國內資深女星崔佩儀日前與老公、兒子在美國短暫相聚又分離，再獨自一人回到台灣並淚灑機場的新聞，引發一連串網友對於「中年空巢」相關討論：子女長大離家後，父母必須面對人生第二次的獨立、人人都是「新手空巢父母」；就像崔佩儀在接受記者訪問時說的：「現在獨自一個人回台灣，眼淚不停地流，我接下來就是獨立、放下，勇敢面對我下一個人生課題。」應對「中年空巢」，已然成為每個父母都要學習的人生課題，你做好準備了嗎？

看著崔佩儀哭得唏哩嘩啦流下的眼淚，其實小編還是非常有感觸的，因為在不久的將來，一樣也會遇到相同的問題……，而這也讓小編聯想到先前曾經讀過一篇文章，作者與讀者分享做好養老防兒，才不致淪為下流老人的觀點，尤其重要的是，不要把自己的老後，全部賭在孩子的身上，「在贊助孩子前，一定要為自己留下足夠的老本。」

現代人要養老防兒，才不致淪為下流老人！

所謂的空巢期，又稱為「後父母時期」（Post-parental Period），指的是孩子長大離家、父母獨守空巢。一般來說，空巢期大多出現在中年，此時也常是女性進入更年期的關口，除了要面對自己身體老化的不適感外，同時也要承受子女離開家庭而獨立的事實。

相較於上一代的長輩多存有「養兒防老」的觀念，現代人晚婚、晚育加上初入職場的年齡愈來愈晚，養育孩子的時間也隨之不斷延長，小編就經常聽到許多50世代自我解嘲地說：「以前人是『養兒防老』，現在則是必須『養老防兒』。」

換句話說，現代父母首要是先能自立自強養活並照顧好自己、不要期待孩子的回報，同時還要提防孩子把自己當成「提款機」、無止盡地用掉辛苦攢存的退休養老金。

至於如何判斷自己的「老本」到底夠不夠？以下提供一種簡單的試算法：

如果預計60歲退休，以內政部最新統計台灣女性平均壽命約85歲來計算，這中間還有25年，假設目前每個月日常生活開銷為4萬元、1年即為48萬元，將48萬元乘以25年等於1,200萬元，這個金額就是你需要準備的退休金額。

不過，如果再額外考慮到通貨膨脹、老後可能的醫療開銷……等一堆不確定因素，實際上需要的退休金應該要比計算出來的數字略高一些「比較安心也更有保障！」

說到「下流老人」這個熱門用語，意思是老後陷入貧窮，只能淪為中下流階層。先前小花平台以多篇專文深入剖析探討，不論從精神層面或是保單規劃角度來看，預防淪為下流老人唯一不二法門就是從現在起（永不嫌晚），提前做好理財規劃，在退休後仍能擁有充足的經濟財源，開啟值得期待的老後人生。

專文1、《專題報導》日本精神科醫師教你：富足退休怎麼做？「做個上流老人！」

專文2、《專題報導》不分老少，你我都該正視「孤獨死」，該如何面對？

專文3、台日韓年長者「老、窮、孤單」日多 「全方位退休規劃要趁早！」

善用長照險、特定傷病險有效轉嫁失能風險

既然是不能期待「養兒防老」的時代，現代父母需有心理準備「未來子女未必隨侍在旁，可能面臨無人照顧的窘境……」因此長期照顧相關保障顯得格外重要。

首先，針對年長有慢性疾病者、沒有其他照顧替手或是高難度照護者像是患有失智症、精神障礙等長期悲觀高危險群，小花平台保險顧問建議，不妨優先考慮投保長期照顧險，最主要的考量用作資產移轉規劃的工具「可以有效將財富移轉給下一代！」另一方面，也可以選擇有承保阿茲海默症、帕金森氏症的特定傷病險，同步自建「長照」防護網，以避免走向老後貧窮的困境。