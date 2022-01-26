勞工權益、稅制、交通、生活...這些新制本月上路！你弄清楚了嗎？

揮別2021年，2022年1月也過了一半了，自1月1日元旦起將有不少新制度上路，其中最受民眾關注的當屬基本工資調漲，在月薪的部分，從原本的新台幣24,000元調漲為25,250元，預計會有194萬名的勞工受惠；至於在時薪的部分，則從原本的160元調漲為168元，預計會有51萬名的勞工受惠。

此外，另有許多與民眾日常生活息息相關的新政策實施，像是洗選雞蛋要噴印溯源，以避免有問題的雞蛋流入市場同時完善食安管理；還有受到小朋友喜愛的巧克力，也要重新修正品名及標示規定，舉例來說，如果添加植物油「超過該產品總重量5％」，則不可以直接稱為巧克力，僅能標示諸如：「巧克力風味糖果」等做為區隔。

針對自1月1日元旦起上路的各項新制，小花平台為讀者整理如下：

一、有關勞工權益

1、基本工資調漲，月薪由原先的24,000元調漲為25,250元、時薪則由原先的160元調漲為168元，連帶「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工退休金月提繳分級表」也一併修正。

2、新修正的「勞工保險職業災害保險適用行業別及費率表」，平均費率由原先的0.14％修正為0.13％，上、下班災害費率維持0.07％，合計修正後職業災害保險費率平均為0.2％（0.13％＋0.07％）。

3、勞保老年年金請領年齡提高，由原先的62歲提高為63歲，採行每2年提高1歲至2026年、上限為65歲。

4、值班都算加班費，凡是從事值日（夜）工作，一律認屬工作時間，超過正常工作時間的部分，雇主應計入延長工時時數並給付勞工加班費。

二、有關稅制調整

1、每人基本生活所需費用由原先的18.2萬元調高至19.2萬元且免予課稅，預計於2022年5月報稅適用。

2、贈與稅免稅額由原先的220萬元調高至244萬元，預計於2022年即可適用。

3、遺產稅免稅額由原先的1,200萬元調高至1333萬元，預計於2022年即可適用。

4、一般免稅額由原先的8.8萬元調高至9.2萬元，70歲以上免稅額則由原先的13.2萬元調高至13.8萬元。

5、軍公教人員退休金稅制度改採免稅在前、繳稅在後」，以符合退休金稅制一致性。

三、有關生活新制

1、為避免再有問題蛋並確保食安，未來每顆洗選蛋要一顆一顆噴印噴上溯源，其增加的成本，恐怕會反應在蛋價上。

2、為健全健保藥品給付，中央健保署宣布，明年元旦起將調整6645款藥品價格，平均降幅約4.1％。

3、食藥署公告「修正巧克力之品名及標示規定」，像是只要添加植物油「超過該產品總重量5％」，則不可以直接稱「巧克力」，僅能標示如「巧克力風味糖果」等和巧克力本身做區別的食品名稱；如果未依規定標示者，將依照違反食品安全衛生管理法規定，處以3萬元至300萬元不等，至於標示不實者，則處以4萬元至400萬元不等。

四、有關交通新制

1、為提升機車騎乘安全，交通部拍板將持續推動機車駕訓補助，每人補助1,300元。

2、交通部依照「國道散落物處理收費要點」，除了取消散落物處理時間未達30分鐘免收費規定外，針對處理國道散落物未滿半小時仍將收取3,000元處理費，並對各項級距做調整：處理時間30分鐘以上、未達60分鐘過去收費3,000元，經調整後增加為6,000元；60分鐘以上、未達90分鐘過去收費6,000元，經調整後增加為9,000元；90分鐘以上、未達120分鐘過去收費9,000元，經調整後增加為12,000元，以此類推。

3、補助淘汰老舊機車，凡是2022年至2023年完成、2007年6月30日前出廠的老舊機車車籍報廢及車體回收，每輛補助2,000元。

4、建置「廢車回收一站通」平台，民眾上網即可輕鬆完成「車體回收」、「車籍報廢」、「繳納汽燃費」、「繳納牌照稅」及「申請獎勵金」等5項申辦業務。

五、有關財經新制

1、立法院會3讀通過《公司法》條文修正草案，將放寬股東可以視訊會議參與股東會，相關視訊股東會作業平台，預計於2022年2月建置完成、3月完成測試及說明宣導，到了4月則正式上線。

2、金管會宣布，將修正金融業財報編製準則，未來金融機構可比照上市櫃公司發放現金股利的制度，也能1年配發多次現金股利，股利政策更顯彈性化。

六、有關防疫新制

中央流行疫情指揮中心表示，新制包括醫護、警消人員、教職員工等第1、2、3、7類人及殯葬業、大眾運輸業、外送員、賣場收銀員、郵差、國籍航空機組員等，共計24類場所、59類人員皆應完整接種2劑疫苗且滿14天才能上工。