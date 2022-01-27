不怕過年被長輩追殺...單身族有「保」障 不婚也很好

隨著時代的變遷、人們生活型態的轉變，以往「不孝有三，無後為大」的傳統觀念可能要慢慢退場了！現代人愈來愈晚步入婚姻，過去被視為適婚年齡的25歲，來到今日已被普遍認為是「早婚」，男女適婚年齡不斷延後，從內政部統計國人初婚平均年齡來看，男女皆為30歲以上，愈來愈多人晚婚甚至不婚，也隨之衍生諸如：晚育、不孕等問題。

現年30歲以上、說的就是出生於民國70年至79年間的民眾，在台灣被廣泛稱為「7年級生」；根據內政部最新人口統計資料顯示，國內的「7年級生」未婚人口已超過150萬人，約佔該年齡層近5成左右，也就是說有近半數的「7年級生」依然未婚，據了解，致使台灣年輕人懼婚、恐婚的最大原因還是脫離不了現實的經濟問題，女方期待男方有一定的經濟水平，而男方也希望女方的薪資不要低於自己太多……。

不婚、晚婚沒關係，掌握投保關鍵更樂活！

以上前言鋪陳了那麼多，小編撰寫本文的重點是要提醒農曆新年快到了，各位過了適婚年齡、還沒有結婚的男男女女，你們準備好如何回應家裡長輩們的聲聲問候和關心？說實話，同樣也還沒有結婚的小編很拙於去應付這類尷尬的場面，尤其每逢過年，免不了有不少好事的「三姑六婆」來關心自己的婚姻大事，真的挺困擾人的。

本周小花平台專題文章特別提醒，不論你現在是單身未婚或是以後決定要一個人生活，最重要的前提是及早規劃個人全面保障，以即時因應迅速變化的風險環境「單身一個人，也可以很樂活！」

說到有關單身未婚一人的保險保障規劃，先前小花平台多以專題文章深入剖析並提出中肯投保建議，不外乎就是幾個重點，像是「定期險優於終身險」、「先保損失大再保損失小」、「依風險輕重緩急」等做考量；小花平台保險顧問指出，許多人在買保險時，大多會擔心買太多經濟負擔過重、買得太少又怕保障不夠……，「最重要的是，掌握好『在有限預算下把錢花在刀口上』原則，首要先建構好個人基本保障，再進一步思考如何投資理財！」

其中，「定期險優於終身險」、「先保損失大再保損失小」就如字面上的意思簡單易懂，年輕人在身上可運用資金有限的情況下，提供一種更安全、更有保障的投保觀念，就是優先考量低保費、高保障的保險商品，定期險自然是首選；此外，當風險發生時，損失幅度大的先保，像是死亡，失能，長照，重疾等風險，一旦發生可能會造成家庭經濟嚴重深遠的影響。

此外，要特別說明的是「依風險輕重緩急」主要考量重大風險項目，建議以壽險、意外險、實支實付型醫療險、日額型醫療險、癌症險、重大疾病險及重大傷病險等為優先考量，等到行有餘力後，再來考慮現代的長壽問題，進一步思考如何有效轉嫁風險，並能保障未來10年、20年乃至30年以後的退休生活無虞。

有關單身不婚族的保險保障規劃，先前小花平台已多有深入剖析並提出中肯建議，以下整理6個常見個人保險必備觀念，提醒你，一個人想要過得自在且愜意，一定要懂得精打細算，及早做好人生風險保障，不要忘了：還是靠自己最保險！

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