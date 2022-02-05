「該買哪區？」達人Sway破解建商話術：選「錢景」不如選你的生活圈

你要住哪？看起來似乎很簡單，仔細想想卻很難，這叫大哉問。本來想選住習慣的地方就好，但一考慮學區、交通、「錢景」未來性，想越多越難抉擇；還有，川普在跑去當美國總統之前最喜歡喊：「Location、Location、Location（地段、地段、地段）！」既然如此，是不是需要搜尋一下房產情報、挑個黃金地點比較正確？等一等，讓我先潑個冷水，提醒你，先回歸生活圈的思維吧。

無論是新成屋或中古屋，有七成的購買客源來自區域客。你想想，如果從小住新莊長大，沒事怎會想要搬到永和去？為了日後父母探親、小孩就近照顧，原本住家區域仍是首選。除非來自外地，比如老家在中南部卻上台北工作，在三重租屋，當然就比較沒有地域的慣性考量。

重點一：離娘家近貼心，到婆家近方便

剛結婚的夫妻，多半要選擇離婆家或娘家近的地方，如此一來彼此照應方便些，更何況有時候老人家會幫忙出些自備款，當然得住近一點以示孝順和誠意。如果有這一層顧慮，就不需要想太多，本來娘家或婆家住台北中和的，就別因為林口好像比較便宜又有捷運而分心。

當然，你也可以住在新店，然後每天花一兩個小時接送小孩、照顧父母，只是過不了多久你一定體會到「一寸光陰一寸金」的硬道理。通常我不建議為了買大坪數，用通勤時間來換取空間，來回兩個小時的交通非常累人，而且市中心一定比市郊保值。所以囉，新婚首購的購屋者，不用三心二意一直翻地產雜誌，首先考慮從娘家或婆家旁開始找起。

如果你來自外地或沒有這層顧慮，請繼續往下看。

重點二：衡量工作地點與交通路線

除了父母因素外，最該留意的就是工作地點。工作地點會影響你的購屋地點，例如在信義計畫區工作，也許買不起計畫區內的豪宅，起碼可以利用上下班的交通動線來規劃。

多數人的工作，一待就是一、二十年，相同行業也多集中在同個區域，例如南京東路商圈的金融街、新竹有竹科、台中有中科、高雄工作多在市中心。如果預算不足無法住市中心，請依你的交通工具抉擇。通勤路上的轉運銜接也是考量重點，如果你必須要搭公車轉火車到台北，之後先換捷運再換公車，一路東轉西換才能到達你的工作地點，這就是不切實際的交通方式。例如在林口某地區，你當然可以搭公車接機場捷運線抵達台北某站，再換公車，但別忘了，請先計算全程的通車時間，才不會被「捷運」兩字矇蔽，重點是不會對房價產生誤判。

市郊的捷運站周邊，是預算略低的另一選項，但前提是你的工作地點也必須鄰近捷運站，這樣住市郊的捷運周邊才有價值，否則就是浪費。我有朋友在台北市信義路四段上班，在捷運還沒開通時，他就住木柵，因為在政大唸書，對附近非常熟悉，上班搭公車也很方便，像這種購屋者，我會建議他買木柵就好，如果要貪便宜買到新莊，縱使有捷運可以搭，光是轉乘捷運的時間與體力，到了公司也是累垮。

圖為捷運通勤族示意圖。記者曾原信攝影／報系資料照

桃園吸引了不少台北的移民客，因為桃園有北二高、中山高兩條主要動線，沿線幾個交流道都有不少台北客移民，如果你習慣開車、搭走高速公路的公車並且可以接受車程，就適合以時間換取房價。但有時生活型態會因為距離而產生改變，我有朋友當初為了省點房價，買到開車「只要半小時」的桃園居住，幾年過去後，人口增加，他的開車時間因為路況常被拉長至一個小時。好在他是個正面樂觀的人，為了不想浪費這一小時，乾脆放棄開車改成搭車上班，有時坐客運，有時搭火車，往好處想，省錢又多了時間可以睡覺、聽音樂、滑手機。

機車族，同樣沿著工作地點動線，找你可以接受的騎車時間，我住過新店的安坑，曾經長期每天騎四十五分鐘的機車上班。那這四十五分鐘的距離，以我工作地點為圓心，畫個圓，就是我可以買房屋的地點了。如果叫我騎六十分鐘到三峽買屋，別說環境不熟悉，騎那麼久的車還是很辛苦的，不值得。

火車也是一種便利的交通工具，別以為只有捷運是方便的。如果你的工作在台北火車站附近，或是，從台北火車站有便利的公車可以快速到達，就可以選擇火車站沿線的房屋。這時的選擇範圍就大了，南到桃園市中心，北到基隆或是汐止的幾個車站，都是你擇屋的首選。在台中與高雄，多數人都是開車或騎車，所以，你只要選擇車程可以忍受的範圍，比如二十分鐘的騎車時間，同理，以你工作地點為圓心，畫個圓圈，圈內就是可以選擇的地點。

不管捷運、公車還是火車，都是購屋時可以考慮的交通因素，但請別去想高鐵。高鐵在完工時，一堆廣告說：「高鐵一日生活圈，房價省一半」，這是不切實際的做法。你搬到遙遠的那頭，每天搭昂貴的高鐵，然後再轉捷運或公車到你上班地點，算算票價一定不划算，這是廣告商想出來的促銷手法，刺激你買房啦！更何況高鐵宅缺乏捷運宅的保值性。同理可證，「機場宅」也是，建商想炒作航空城，但是鄰近機場頂多方便出國，別說這兩年有新冠肺炎疫情讓大家寸步難行，請問就算在以前，你一年出國幾次？

重點三：不熟的新環境別亂選

別貿然選擇你跟它不熟的新環境，或是新環境的「利多」，你無法掌握。如果買房屋只打算用來自住，優先考慮的重點是舒服、方便，就別期待新的重劃區可以讓你多賺錢。新莊副都心喊了超過二十年、炒作了五年、現在房價漸漸塵埃落定，這二十年中間固然房價有漲有跌，但如果這地方並不符合你上下班與日常生活的需求，豈不是就要忍受二十年的通勤地獄？如果是我，不如把這二十年的等待與夢幻房價省下來，拿去做別的投資，要知道，當年正對副都心、中原路上的房屋，都比新莊其他地方貴上一坪2萬呢！而今棟棟相連、面面相對，把窗戶打開，一眼望去只見別人家的窗景，誰又能羨慕誰呢？

圖為新莊副都心中央路街景。記者游智文攝影／報系資料照

又例如桃園藝文中心，一開始是一片空地，當年藝文中心的計畫一公告，就有一堆建商如雨後春筍在附近蓋房子。這裡的建案蓋得整齊，但離高速公路還有一大段距離，然而只要冠上「藝文特區」就變成利多，建商總是可以把房價灌高，你也以為自己瞬間有藝術氣質了起來。但請問你有沒有每天去聽音樂會？想也知道不可能嘛！人家桃園藝文中心也不是每天有節目演出，搞不好你住了十年，只有去散步路過，裡面那間（音效不怎麼樣）音樂廳，我都去了好幾次，你大概還不想知道售票口在哪裡。

但這裡不是要談建商的炒作手法，而是要提醒你，選擇房屋的考慮條件時，「藝文中心」或「ＸＸ表演廳」不必然是優勢條件，關鍵仍在於，你買房是為了現在住、未來住，還是壓根不會去住？這類題材「說起來動聽」、「社區環境規劃整齊」的確是優點，但每當有展演中心的題材被高度炒作，多數建商或是房仲一定會告訴你，未來有這樣那樣的利多。這幾年類似的情況還有南港展覽館、台中歌劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心、高雄大東等區域。好比台中歌劇院這區，第一排的住戶面對著歌劇院，可以享用奇特的景觀，看著一塊大乳酪是總比看到別人家的陽台好，但一遇假日或有滿座表演時，四周滿是遊客拍照留念，彷彿商機蓬勃，但你家窗景很可能一不小心就成為別人攝影鏡頭內的作品，此時想穿條內褲，自在的站在陽台上吹吹風，你可以嗎？

《買房勝經》。圖／寫樂文化提供

平心而論，若等上十年、二十年，區域環境本就會持續發展或有漲跌變化，但買屋後立即要自住的人，請先活在當下、考慮眼前的現實：有大型展演，會不會導致交通癱瘓？平時是觀光客多還是自住戶多？根本還是個杳無人煙、沒有「小七」進駐的荒漠？

(本文摘錄自《買房勝經》，寫樂文化出版，未經同意禁止轉載。)