看上中古公寓？無論你想買幾樓...房市達人Sway：先看這地方

公寓的物件多半是四樓或五樓高，沒電梯，屋齡三四十年左右，但我要提醒你，無論你想買幾樓，看公寓房子非常重要的一點：先觀察一樓的狀況。

一、別漏掉一樓：品質的指標

首先是大門。很多人不太在意，但一樓的大門是檢視公寓環境很重要的一關，很多舊公寓的大門還停留在老木門階段，若有定期維護和上油漆還好，最怕大門、信箱的木頭都腐蝕到破爛，這種公寓建議別碰，因為一樓大門應該要改成不銹鋼門，這不只是確認住戶素質，也攸關未來的住家安全。

公寓沒有管委會，所以一棟樓僅僅八到十戶的鄰居道德決定一切。公共空間有幾個重點要留意：一樓大門打開後通常會有個小小的空間，有的甚至可以放下兩三台機車，有的則是堆滿雜物。請記得向屋主打聽平時樓梯間利用的情況，如果這個空間容許擺放機車，那麼你的寶貝愛車失竊率較低，也算種附加價值。

公寓裝監視器的機率較低，但是鄰里巷道間則會有公共監視器，盡量選擇家門口附近道路有裝監視器、或者是旁邊有便利商店的房屋，可以彌補安全性方面的缺點，尤其夜歸的時候，保證你會很有感覺。

公寓大門如此「傳統」老舊，顯見住戶不甚在乎維護問題，平日進出的感覺不會太好，重點是鄰居「各掃門前雪」的機會很高。圖／寫樂文化提供

二、門前道路：一吋寬度一寸金

如果你看的公寓位在窄巷內，請別偷懶，去量一量巷寬，起碼要有一台車可以進入的寬度，當然，最好是消防車可以進入，退而求其次是一台車的空間，當家中有成員行動不便的時候，計程車要能開到門口。

這年頭，尤其是台北市，公寓不見得比大樓便宜，受惠於都更的利多，不少看起來破破爛爛的公寓比外觀高級的大樓還貴，關鍵就在於「馬路寬度」，這其中的差別要講到你懂，寫起來就是一本建築法規，但簡單來說，面前的馬路越寬，不但會車容易，也能利用騎樓或路邊多停一輛車。面前道路越寬，對未來的改建會較有利，整合起來蓋高樓的機會較大，這間公寓自然較具有可期待的未來價值。

在台北有些公寓的棟距實在太近，比如人口密度據說是世界第二的永和，很多人的客廳陽台離對面只有三米，廚房陽台和對門更是只有一米，跟鄰居握手、借醬油未免也太「方便」，住起來當然不舒服。「一線天」的環境除了採光不好，也難有隱私，你曬在陽台上的狂野內衣，整排鄰居都看得到。這類公寓雖然價格較便宜，但不建議買來自住，除非你熟悉、熱愛該區域，也習慣這種居住環境，或是你打算重新隔間後出租，同時等待改建，那就另當別論。

巷弄內的公寓要看一下巷道的寬度，最起碼要可容一台車進出，日後家中若有成員行動不便，才能搭車到門口。圖／寫樂文化提供

三、小環境安全性：鐵窗與外推陽台

許多公寓位於巷內，每到晚上因為沒有店面的燈火，或是附近路燈不多，四周總是陰陰暗暗，這類小環境易成治安死角，縱使走路就可以到捷運站，你仍必須考慮夜歸的動線（無論男性或女性皆是）。

最理想的巷內公寓，必須是馬路旁要有中看也中用的監視器，至少一樓必須是住宅而非公司行號，因為當你遇到歹徒的時候，叫救命好歹還會有人回應、幫忙打電話報警。公寓的位置關係到人身安全，記得看屋時勤快些，白天、晚上都要走一遭確認。

許多老公寓多半已有陽台外推，而熱水器經常就置放在陽台上，安全起見，除了購買強制排氣的熱水器外，也要留意其他鄰居裝設熱水器的狀況。若是通風不良又使用瓦斯桶的公寓，住宅安全度堪慮。

公寓另一個不安全的重點在鐵窗。前文已有提到，鐵窗容易成為歹徒攀爬的動線，公寓房子因為棟距窄，爬起來更方便，所以看屋時記得從窗戶探出頭，看看上下左右，是否有可攀爬的鐵窗或是容身踏腳的點？如果是，建議你買了公寓之後，將傳統白鐵鐵窗換成可防盜又有通風功能的防盜鋁門窗。

有些公寓會統一裝設鐵窗，外觀一致，也代表較容易統合各家住戶意見，鄰居素質整齊。這類物件算是公寓界的「極品」，通常較少有人出售。圖／寫樂文化提供

公寓樓梯間關係到住宅品質，記得看是不是有乾淨無缺損的扶手，樓梯牆面是否保持清潔，牆上有沒有掛著滅火器；各戶門外，鞋櫃擺放整齊沒有拖鞋亂擺或雜物堆放—恭喜你，這棟公寓還不賴，代表鄰居願意花心思或小錢來維護環境，上下樓時不會被亂擺的鞋子絆倒。如果固定會請人掃樓梯、洗地板，那就更完美了。

公寓要達到上述標準坦白說有其困難度，就我的看屋經驗來說比例約低於五成。當然，如果你已經買下的公寓沒有此等水準也毋須懊惱，求人不如求己，從自家門口開始保持乾淨，一年洗一次樓梯並定時粉刷，主動找鄰居討論換掉不牢靠的大門鎖，然後向里長爭取擺設滅火器，不但維持環境舒適感與安全性，積極面來說，還可以兼顧維持公寓價格呢！

一樓乾淨程度代表鄰居品質，另外如果可以停機車，你的財產也會多些保障。圖／寫樂文化提供

頂樓加蓋，是公寓最常見的狀況—優等生，屋頂鐵棚只加蓋一半，樓下鄰居還保有曬棉被晾衣服的樓頂通風空間；稍差點的，一半面積加蓋變成自家住宅，另一半空間開放給大家曬衣服、洗水塔、查水表；再糟糕些的情況是，全部蓋滿，抱歉，頂樓空間跟你無關，連查個水表都要爬過別人家的違建；差之又差者，就是在頂樓加蓋不只一層，甚至「頂樓加蓋再加蓋」鴿舍養鴿子，搞得附近空氣品質差又鴿毛滿天飛。

除了加蓋的狀況，基地台是另一項你需要留意的「既定事實」。雖然電信公司不斷出具報告，說明基地台不會對健康造成傷害，但除非你沒有一絲絲在意，否則一般購屋者總是能免就免吧。上頂樓看看有沒有基地台，甚至要找找有沒有用假水桶、假招牌當作偽裝的基地台。否則將來要脫手時，也會成為拖累房價的累贅。

公寓加蓋如果全部蓋滿(左)，樓下住戶無法曬棉被事小，火災逃生問題事大。只蓋鐵棚，或是只蓋一半有留部分空地的物件會好些。圖／寫樂文化提供

六、壁癌體檢：要「看」，也要「聞」

公寓室內的牆面有壁癌，幾乎已經是常態，一般多為磚造或加強磚造的老公寓，樑柱與磚牆的接縫處很容易裂，時間久了容易滲水；另外從落成以來一直沒換過的水管，也是漏水的元兇，總之，有滲漏水就會有壁癌。牆上產生雪花般的油漆粉塵，或壁紙上浮現重重霉斑，無論對「奇檬子」還是呼吸道都是種傷害。

《買房勝經》。圖／寫樂文化提供

如果你發現，這間公寓有閃亮亮的全新粉刷，或是牆壁竟然先貼木板、上面才包貼壁紙，你就要懷疑壁癌的問題可能頗為嚴重，如果可以檢查天花板裡層，一定要龜毛點站上去打開來瞧瞧。判別壁癌的方法除了用看的，還可以用聞的，有壁癌的牆面味道是一種潮濕又酸酸的氣味，發霉的壁紙或木板更是極易飄出霉味，就與前文提到的蟑螂味一個樣。

有壁癌沒什麼大不了，除非前任屋主整修過，否則老公寓能完全免疫才奇怪；重點是，查清這房屋是自住屋主修繕過，還是黑心投資客亂整過，了解壁癌嚴重度，一來評估購屋款內要預留的修繕費用，二來將來徹底整修才能一勞永逸，否則，你免不了月月刷牆、年年補土的麻煩。

(本文摘錄自《買房勝經》，寫樂文化出版，未經同意禁止轉載。)