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超狂小資女分享「三天原則」 月省超過一萬元

聯合新聞網 / 綜合報導
英國小資女靠著簡單幾招購物秘訣，一個月可以省下超過一萬元台幣。圖擷自Liverpool Echo
英國小資女靠著簡單幾招購物秘訣，一個月可以省下超過一萬元台幣。圖擷自Liverpool Echo

上班賺錢不容易，如何「節流」更是一門大學問。根據英國媒體《利物浦迴聲》（Liverpool Echo）報導，在咖啡店工作的英國女子莉（Annie Ley）靠著自己規劃的幾招省錢秘訣，平均一個月竟可以省下超過萬元花費。

預先買禮物，避開商品昂貴期

莉表示，她會事先買好未來一年需要送出的禮物，避開禮物需求高峰期，避免「買貴」成了冤大頭，「我會囤一些禮物起來，像是美妝禮盒、拼圖、玩具之類的。」她也提醒，聖誕節過後尤其適合購物，因為商品的價格會便宜許多，「但如果是要送食品，要記得確定食物的可食用日期。」

「三天原則」，落實理性購物

莉認為，最佳的購物時間落在在晚上七點左右，她會先列出購物清單，才出發超市，確保自己不會購買不需要的商品，「只在需要的時候，買需要的東西。」

不過，當看到喜歡但非必須的商品時，莉會謹守「三天原則」：先拍起來，過了三天真的想要，才去購買。她表示，「這可以稍稍中止購物衝動，讓我想清楚後才行動，避免買了，卻又閒置在抽屜的某個角落。」

為了減少購物慾望和衝動購物，莉也刪除手機裡所有的購物軟體，「在手機上滑購物網實在太方便了，直接不看幫我省了好多錢。」

折扣代碼一把抓！不放過任何打折機會

儘管莉屏蔽掉多數購物網站的誘惑，她仍然善用網路購物資訊來省錢。莉表示，「我很少在沒有使用折價券的情況下購物。」她指出，社群媒體上有許多「折扣分享社團」，她會在裡頭蒐集折價代碼資訊和運費折扣券，「有些甚至可以打到七五折！」

省錢 英國

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