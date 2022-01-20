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「2022保險品質獎」12壽險＋8產險獲殊榮

聯合新聞網 / 小花平台保險+
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又到了一年一度保險界盛事，由《現代保險》雜誌主辦的「2022年保險品質獎」頒獎典禮於日前假台北寒舍艾美酒店舉行，本屆共有12家壽險公司和8家產險公司獲此殊榮。

首先，在壽險公司部分，此次頒獎典禮根據調查結果頒發「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」及「最值得推薦」等獎項，國內前3大壽險公司：國泰人壽富邦人壽南山人壽果然獨占鰲頭，在各項保險品質評比指標中都有卓越的表現。

其中，包括：「業務員最優」、「理賠服務最好」及「最值得推薦」等獎項，都由南山人壽、國泰人壽及富邦人壽包辦「特優獎」的3個名額，至於「知名度最高」則由三商美邦人壽高居首位，其後依序由南山人壽、國泰人壽及富邦人壽分佔第2至第4名。

另一方面，在產險公司部分，此次頒獎典禮根據調查結果頒發「最佳形象獎」、「最佳售後服務獎」、「最佳專業獎」及「最值得推薦獎」等獎項，毫無懸念的再由國泰世紀產物保險公司和富邦產物保險公司拿下「特優獎」僅有的2個名額。

當天頒獎典禮上，金管會保險局局長施瓊華親臨與會，她特別向國內保險公司提出2個「感謝」：其一是感謝保險公司不畏國內疫情持續下的艱困大環境，仍推出相應的保險新商品諸如：防疫保單及相關疫苗保單等；其二是各家保險公司針對保戶推出保費緩繳、保單紓困等優惠方案，「這將會是保險業帶給保戶最溫暖的一年！」

最後，展望新的一年，施瓊華並提出希望國內保險業者需認真思考的3點事項：

一、面臨高齡化社會的衝擊，無疑將掀起臺灣保險業數位轉型浪潮。

二、面對IFRS17新制即將於115年上路後，保險業該如何把握數位轉型的契機？

三、未來服務品質再提升，也愈來愈多元，「視訊投保」有望成為投保新常態！

▌原文出處：

「2022保險品質獎」12壽險＋8產險獲殊榮

保險 南山人壽 國泰人壽 富邦人壽 金管會

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