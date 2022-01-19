年終獎金聰明花...理財三步驟放大你的錢錢

時間過得好快，轉眼間又要過年了，每到這個時節，想必每個上班族都心心念念想著「拿到年終獎金該怎麼花？」根據一項人力銀行調查統計，今年預估有近8成左右的企業會在「虎年」農曆年前發放年終獎金，且有不少企業今年發放的年終獎金預估會高於去年；有關大家都很關心的年終獎金，小花平台提醒，不論何時拿到年終獎金，先別急著花掉，提前做好金錢管理與財務規劃、年年「放大」年終獎金，當個聰明的領薪上班族吧！

年終基數落在1.17個月 這個行業連續9年稱霸

根據日前人力銀行公布的「2021年企業年終及2022年景氣調薪大調查」發現，預估有近8成左右的企業會在「虎年」農曆年前發放年終獎金，「基數平均值」落在1.17個月，相較於去年的1.11個月，微增0.06個月，等於多了1.8天，但仍是6年以來「次低」水準。

根據該項調查結果，如果依照產業類別分析，預計發放年終獎金前3高的行業別依序為「金融保險與會計統計業」的2.67個月、「科技資訊業」的2個月及「傳統製造業」的1.73個月；其中，值得一提的是，金融保險與會計統計業已連續「9個年度」稱霸，並仍有6成左右的企業規劃舉辦尾牙。

說到年終獎金的發放，有人開心就有人傷心，同樣一件事盡是截然不同的兩樣情。據統計，以行業別來看，今年預計發放年終獎金最低3名的行業別依序為「大眾傳播與公關廣告業」的0.44個月、「餐飲住宿與休閒旅遊業」的0.5個月及「文教業」的0.63個月。

其中，「餐飲住宿與休閒旅遊業」可說是受到新冠肺炎疫情最為嚴重的行業並呈現「雙慘」窘境：有2成5相關領域的上班族可能領不到年終獎金，高居各行業之冠，另有7成5左右雖然有機會領到年終獎金，但是僅有0.5個月、在各行業別倒數第2名。

如何聰明放大年終？聽聽好萊塢名人理專3建議

不論發不發年終獎金，小花平台保險顧問建議，在拿到年終獎金的當下，先別急著只想要怎麼花這筆錢或是好好犒賞自己一番……，不妨好好思考如何善加運用這一年來的辛勞獎勵？首先，整理美國好萊塢名人理財專家提出的聰明放大年終3大步驟，教你妥善做好金錢管理與財務規劃、聰明理財也輕鬆花錢，開心迎接即將到來的新年：

步驟１、勤於記帳同時不忘設定每個月的開銷預算

對於記帳這檔事，先前在小花平台《聰明理財》專欄多有專文深入報導，尤其針對薪水不高的小資族來說，除了每天記錄日常生活開銷支出的花費外，也不要忘了設定每個月的預算「上限」，養成記帳的好習慣，不僅可以有效管控支出，也能避免不小心就過度消費，才不致每到月底就月光光心慌慌。

步驟２、如果有「波動收入」要額外計算

所謂的「波動收入」泛指正職以外的其他收入，諸如：業績獎金、兼職打工的薪資……等，都被歸屬於「波動收入」的一種；小花平台保險顧問建議，如果有這筆額外的收入，不要將其與正職收入混在一起運用，不妨開立一個新的戶頭專門作為「緊急預備金」用途，預作未來資金調度更加靈活自由。

步驟3、不要再衝動購物買了一堆用不到的東西

國內疫情自發生以來，相信你我都花了不少錢在網購消費上吧！小心，可能因為這樣一不注意的大買特買，讓自己淪為「月光光」零存款的負債人生而不知所措。如果你是衝動型購物狂，建議你，每次購物前先暫停一下、仔細想想是否有其需要，再來決定是否有必要買？以免每每都在「事後」感到後悔也不斷反覆提醒著自己：「下不為例！」

另一方面，針對一般人直接聯想到的利用投資理財工具快速累積第一桶金，這看起來似乎很合乎常理，因為投資報酬愈高，累積財富的速度就愈快。對此，小花平台保險顧問點出其中盲點：當投資報酬率愈高時、風險也就愈高，不僅不會快速累積財富，還可能讓投資人損失大部分的本金。

「投資理財的首要任務是累積本金，並非一般人認為的投資報酬率！」小花平台保險顧問特別針對初入職場的社會新鮮人提出建議：儘管剛開始起步時累積的本金不會太多，可以考慮將這些錢投入收益比銀行定存高的儲蓄險保單，等到累積一段時間把本金做大後，再轉為投入風險較小但是可以有效實現資產增值目標，以賦予自己有能力抵抗本金折損的風險。