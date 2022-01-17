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出社會兩年半存百萬！ 網友：日花100省出來的

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享如何出社會兩年半存到第一桶金。示意圖／聯合報系資料照
網友分享如何出社會兩年半存到第一桶金。示意圖／聯合報系資料照

30歲前存到人生中第一桶金，是許多年輕人的目標。一名網友在Dcard」上分享，自己靠著省吃儉用搭配投資，在出社會兩年半就成功存下100萬，引發網友熱烈討論。

該網友提到，她獨自北漂，出社會後不曾向家裡拿生活費，大學時靠著打工存了10萬元，之後便立下30歲前存100萬的目標。目前她出社會兩年半，存款已達「實存95萬，加股票未實現損益100萬」。

初出社會兩萬七的月薪，讓在台北生活的原PO過得拮据，為了存錢，她將每日花費控制在100元內，假日就去打工也沒有休閒活動，同事約假日也幾乎都不會參加。

原PO建議，要存錢的人還是要投資，「不然存銀行通膨就是把錢吃掉而已。」起初她對股票市場一竅不通，之後才摸索出適合自己的方案，她分享，「跟無腦定期定額的報酬率差不多還不會影響心情，所以現在就每個月定額兩萬。」

她也提醒網友，雖然使用信用卡及多元支付可以得到不錯的回饋，但她認為「不用拿出錢的消費」真的比較容易，所以不好好控制的話回饋也沒用。不少網友認同地留言表示「信用卡是錢包的洞」、「恭喜！投資確實比工作收入還多」、「開源節流真的很重要！」

不過，也有網友針對原PO的投資規劃提出建議，「唯一令人可惜的就是儲蓄險吧？通膨隨便就吃掉了不懂幹嘛買。」部分網友也提醒應該要買醫療險，「每年花個一兩萬投在醫療險上面，不然像我開個刀，辛辛苦苦存的錢就消失了。」

Dcard 北漂

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