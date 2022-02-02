快訊

新加坡航展／疫後飛行世界：豪華經濟艙崛起、看好貨機市場

不斷更新／初二出遊小心國道15地雷 2南下路段已紫爆

想財務自由？先逆轉「錯誤金錢觀」有錢你才能輕鬆做自己

采實文化 / 文／狄恩．格拉齊斯
作者認為，遵守道德規範賺到的錢，可以讓你為世界做許多了不起的好事。 圖片來源/ingimage
作者認為，遵守道德規範賺到的錢，可以讓你為世界做許多了不起的好事。 圖片來源/ingimage

錯誤的金錢觀讓人無法翻身

我在四處遊歷、直接和數千名學生交流的這些年，發現很多人的想法都過於狹隘，認為錢不是好東西。這個想法的來源很多，可能是反對物質主義的父母、政治意識形態作祟、宗教信仰作梗。所以在繼續下去之前，先談談這個概念，確定你的金錢觀念無誤。

變有錢或許不能處理所有問題，卻能解決大部分問題。一旦家庭經濟穩當，你就能更常外出用餐、請人幫你領回送洗衣物、僱聘清潔工打掃居家環境、清償債務、買棟新房子、度假放鬆、捐錢給慈善機構，也能讓另一半提早退休，請別人接手他的工作來賺取你們不再需要的收入。

所以，無論你是想改變世界經濟，或你只是好奇自己和家人的下一個人生階段會是如何，我相信沒有比現在更適合讓你爭取自己渴望事物的時候。我就直說了，資本主義遭到汙名化；企業家偶爾莫名中槍，被視為缺乏道德感又貪得無厭的惡人，而不是掌控經濟體制的關鍵人物。這種思維對於我們這些相信經濟體制的人來說，實在不可思議，但這種信念卻已深深扎根在某些社會層面。

事實如下：遵守道德規範賺到的錢，可以讓你為世界做許多了不起的好事。

我認識的百萬富翁和超級成功的億萬富翁，幾乎人人都為了享有美好生活而認真賺錢，賺到錢之後，對世界造成深遠影響。億萬富翁的員工多半動輒數千人，也幫助家人和父母提前退休，在孩子的成長路上協助他們。他們出錢蓋教堂、送水到乾旱地區、創辦並資助慈善活動，而且通常是默默行善。正如我先前所說，遵守道德規範賺來的錢可以帶來很棒的副產品：貢獻給親朋好友和全世界。

如果你正在讀這本書，渴望一個更富饒的人生，就儘管去變有錢、過著財務安穩的生活、看看自己對世界的貢獻度。

以下還有一件值得思考的事。社會似乎瞧不起資本主義、企業家、認真賺錢的人。與此同時，缺錢的壓力會比世上任何事物都讓人難受。專家說，多數離婚案例的起因都是金錢，大多服用抗焦慮藥物的人也坦承是為了錢財而勞心焦慮。

多數和自己孩子、伴侶產生隔閡的人都會說，這是因為他們缺錢、沒時間，或從事自己痛恨的工作。你是否曾為錢苦惱？當然有。「我的錢夠用嗎？這樣真的夠好嗎？」諸如此類的

問題足以讓人焦慮不安。以下是我的心靈導師灌輸我的觀念：「要是花錢就能解決問題，代表你沒有問題。」把這句話當作口號重複念一遍。要是花錢能解決問題，就代表你沒有問題。帳單要是讓你煩惱，付錢了事，就不會有問題了。擔心孩子的大學教育？付錢了事，問題就不存在。憂心你的父母年事已高，卻沒有足夠的退休金過活？你只需要付錢了事，正如我先前所說，只要有錢，你就能讓父母提前退休。你為了未來操心嗎？付錢了事，如此一來，問題就沒了？你的公司是否進展不順？付錢了事，問題就消失了。

別對我說：「錢不能解決問題。」只要生活中沒有金錢的問題，你就能過著輕鬆愜意的日子。換個角度想吧！如果我坐在你身旁，緊緊掐住你的脖子，你腦中唯一想到的只有氧氣。但在那之前，我猜你應該不會特別想到呼吸這回事，畢竟你已經知道氧氣無所不在。人之所以為錢苦惱，是因為他們賺的錢跟他們渴望的人生有段落差。

當你不須再為錢心煩，就可以輕鬆做自己。改變生活小習慣，就能在此時此刻，以意想不到的方式，讓豐饒財富滾滾而來。這本書不是神奇印鈔機，沒有按一下就會讓支票塞滿郵件信箱的按鍵，可是卻會得到適合這個複雜年代的簡易食譜。食譜會移除現代人生中的種種迷惘，會為你鋪好一條直路，讓你從現在所處的位置邁向未來想去的方向。

《億萬富翁的成功習慣：通往財務自由與高成就之路》。圖／采實文化提供
《億萬富翁的成功習慣：通往財務自由與高成就之路》。圖／采實文化提供

你是否曾經好奇，要是有兩個人在類似環境長大、任職相同領域、擁有相似工作，為何其中一人所賺的錢會是另一人的兩倍？或是為何其中一人也許工作表現出色，最後卻選擇離職，去做自己想做的事，另一人卻抱怨連連：「噢，現在經濟不好，總統、國會和老闆都在扯我後腿。」這兩個人會走向截然不同的結局，原因為何？與只是悠哉坐著，默默期許人生會變得美好富足的人相比，鴻圖大展的人擁有截然不同的日常習慣。

你會在本書看見各種成功習慣的實例，滿心期待學習每一種習慣。正如我所說，你的出身背景不重要，真正重要的是你想去哪裡。

(本文摘錄自《億萬富翁的成功習慣：通往財務自由與高成就之路》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)

富翁 金錢觀 企業家 財務自由

延伸閱讀

「我該持有多少個股」傳奇散戶：理想最多10檔 新手別超過5檔

傳奇散戶勸世：退休才匆匆進場...其實最危險

《金錢性格：找出你的生財天賦》你是購物狂？看穿強迫性購買5階段

《金錢性格：找出你的生財天賦》付錢時越心痛，越能變有錢？

相關新聞

想財務自由？先逆轉「錯誤金錢觀」有錢你才能輕鬆做自己

別對我說：「錢不能解決問題。」只要生活中沒有金錢的問題，你就能過著輕鬆愜意的日子。人之所以為錢苦惱，是因為他們賺的錢跟他們渴望的人生有段落差。

年終獎金、過年紅包快快存起來！專家喊：存錢會更有自信

父母、財務顧問、伴侶可能都堅持要你開始儲蓄。可是這個成就偷吃步，其實跟錢沒太大關係，而是自信。

虎年旺旺來！壓歲錢怎麼包行情、禁忌看過來！

過年包紅包給父母長輩和晚輩，包得太少怕失禮、失面子，包得太多荷包又失血，究竟該如何才能包的體面又不失血？以下小編為讀者整理整理超詳盡的過年壓歲錢、紅包行情，趕緊看過來，參考以下「壓歲錢金額行情一覽表」，讓你辛苦賺的血汗錢可以「適得其所」！

誰是你的「充電器」？財務自由的路上...你的朋友決定你是誰

每一位我見過的產業大老、逆轉他人生命的心靈大師、改變世界的大人物，都對於小圈子說過類似的話：「你跟誰交朋友，就會變成那樣的人。」

有備無患...過年遇車禍怎辦？車險理賠教你應變六招

小琪特別訪談經手許多車禍案件的車險理賠李先生，分享遇到車禍時該如何處理才能自保？發生車禍，不論自己是否有肇責，都可以先記住「放、撥、照、移、等、保」六字口訣。

疫情變變變！迎虎年保單「斷捨離」3招給你最多保障

每年到了歲末、迎接新年之際，小花平台總是不忘提醒讀者在面對自己生活周遭環境進行斷捨離的同時，也不要忘了把可能「塵封已久」的人身保險拿出來好好檢視一番，尤其現在正值後疫情時代，沒有人知道或是預期未來疫情會如何演變，不如先顧好自己，做好保障準備、每年必做年終保單總檢視。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。