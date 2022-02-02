想財務自由？先逆轉「錯誤金錢觀」有錢你才能輕鬆做自己

錯誤的金錢觀讓人無法翻身

我在四處遊歷、直接和數千名學生交流的這些年，發現很多人的想法都過於狹隘，認為錢不是好東西。這個想法的來源很多，可能是反對物質主義的父母、政治意識形態作祟、宗教信仰作梗。所以在繼續下去之前，先談談這個概念，確定你的金錢觀念無誤。

變有錢或許不能處理所有問題，卻能解決大部分問題。一旦家庭經濟穩當，你就能更常外出用餐、請人幫你領回送洗衣物、僱聘清潔工打掃居家環境、清償債務、買棟新房子、度假放鬆、捐錢給慈善機構，也能讓另一半提早退休，請別人接手他的工作來賺取你們不再需要的收入。

所以，無論你是想改變世界經濟，或你只是好奇自己和家人的下一個人生階段會是如何，我相信沒有比現在更適合讓你爭取自己渴望事物的時候。我就直說了，資本主義遭到汙名化；企業家偶爾莫名中槍，被視為缺乏道德感又貪得無厭的惡人，而不是掌控經濟體制的關鍵人物。這種思維對於我們這些相信經濟體制的人來說，實在不可思議，但這種信念卻已深深扎根在某些社會層面。

事實如下：遵守道德規範賺到的錢，可以讓你為世界做許多了不起的好事。

我認識的百萬富翁和超級成功的億萬富翁，幾乎人人都為了享有美好生活而認真賺錢，賺到錢之後，對世界造成深遠影響。億萬富翁的員工多半動輒數千人，也幫助家人和父母提前退休，在孩子的成長路上協助他們。他們出錢蓋教堂、送水到乾旱地區、創辦並資助慈善活動，而且通常是默默行善。正如我先前所說，遵守道德規範賺來的錢可以帶來很棒的副產品：貢獻給親朋好友和全世界。

如果你正在讀這本書，渴望一個更富饒的人生，就儘管去變有錢、過著財務安穩的生活、看看自己對世界的貢獻度。

以下還有一件值得思考的事。社會似乎瞧不起資本主義、企業家、認真賺錢的人。與此同時，缺錢的壓力會比世上任何事物都讓人難受。專家說，多數離婚案例的起因都是金錢，大多服用抗焦慮藥物的人也坦承是為了錢財而勞心焦慮。

多數和自己孩子、伴侶產生隔閡的人都會說，這是因為他們缺錢、沒時間，或從事自己痛恨的工作。你是否曾為錢苦惱？當然有。「我的錢夠用嗎？這樣真的夠好嗎？」諸如此類的

問題足以讓人焦慮不安。以下是我的心靈導師灌輸我的觀念：「要是花錢就能解決問題，代表你沒有問題。」把這句話當作口號重複念一遍。要是花錢能解決問題，就代表你沒有問題。帳單要是讓你煩惱，付錢了事，就不會有問題了。擔心孩子的大學教育？付錢了事，問題就不存在。憂心你的父母年事已高，卻沒有足夠的退休金過活？你只需要付錢了事，正如我先前所說，只要有錢，你就能讓父母提前退休。你為了未來操心嗎？付錢了事，如此一來，問題就沒了？你的公司是否進展不順？付錢了事，問題就消失了。

別對我說：「錢不能解決問題。」只要生活中沒有金錢的問題，你就能過著輕鬆愜意的日子。換個角度想吧！如果我坐在你身旁，緊緊掐住你的脖子，你腦中唯一想到的只有氧氣。但在那之前，我猜你應該不會特別想到呼吸這回事，畢竟你已經知道氧氣無所不在。人之所以為錢苦惱，是因為他們賺的錢跟他們渴望的人生有段落差。

當你不須再為錢心煩，就可以輕鬆做自己。改變生活小習慣，就能在此時此刻，以意想不到的方式，讓豐饒財富滾滾而來。這本書不是神奇印鈔機，沒有按一下就會讓支票塞滿郵件信箱的按鍵，可是卻會得到適合這個複雜年代的簡易食譜。食譜會移除現代人生中的種種迷惘，會為你鋪好一條直路，讓你從現在所處的位置邁向未來想去的方向。

《億萬富翁的成功習慣：通往財務自由與高成就之路》。圖／采實文化提供

你是否曾經好奇，要是有兩個人在類似環境長大、任職相同領域、擁有相似工作，為何其中一人所賺的錢會是另一人的兩倍？或是為何其中一人也許工作表現出色，最後卻選擇離職，去做自己想做的事，另一人卻抱怨連連：「噢，現在經濟不好，總統、國會和老闆都在扯我後腿。」這兩個人會走向截然不同的結局，原因為何？與只是悠哉坐著，默默期許人生會變得美好富足的人相比，鴻圖大展的人擁有截然不同的日常習慣。

你會在本書看見各種成功習慣的實例，滿心期待學習每一種習慣。正如我所說，你的出身背景不重要，真正重要的是你想去哪裡。

(本文摘錄自《億萬富翁的成功習慣：通往財務自由與高成就之路》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)