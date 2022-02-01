年終獎金、過年紅包快快存起來！專家喊：存錢會更有自信

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采實文化 / 文／狄恩．格拉齊斯
作者認為，當你開始存錢，就會有自信，你內心深處會知道，就算遭遇風暴都不用害怕。圖片來源/ingimage
作者認為，當你開始存錢，就會有自信，你內心深處會知道，就算遭遇風暴都不用害怕。圖片來源/ingimage

儲蓄是培養自信的來源

請相信我一句：「你得養成儲蓄的習慣。」我不管你每週是賺五百美元還是五十萬美元，一定要把部分的錢存起來。有的人屬於月光族，賺多少花多少，甚至月底透支，要是賺一元，就會花一．二五元。這種人你很可能就認識幾個。

不過你也早就聽過這句忠告。父母、財務顧問、伴侶可能都堅持要你開始儲蓄。可是這個成就偷吃步，其實跟錢沒太大關係，而是自信。

當你開始存錢，就會有自信，你內心深處會知道，就算遭遇風暴都不用害怕。如果你某個月或某三個月生意清淡、因腿傷無法工作，你也知道自己不會受到太大影響。這是因為你清楚自己和家人會生活無虞，安然挺過這場風暴，所以不會擔心。

另一方面，要是沒有積蓄，你就會時常為了未來提心吊膽，即便只是潛意識的擔心也罷，這都是世上最難受的感覺，將挑戰你的自信和心靈平靜，你會開始心想：「要是再過幾個月都沒有好轉，我恐怕會繳不出房租。我沒有為了退休存款，目前零積蓄，所以要是出事，我會跌得很慘！」於是我鼓勵你，收入多少不重要，無論如何請一定要養成儲蓄習慣，即使是日子最難熬的時候，每週都得存一點錢，當作備用金。這無關乎你最後存了多少錢，而是讓你有信心做出可讓你繼續前進的正確決定。

你是否聽過一種說法？「縮手縮腳，賺不了錢。」這句話一點也不假。沒有積蓄，你會凡事小心翼翼，為求避開風險而打安全牌。正因如此，你可能錯失賺大錢的機會，做不了萬全準備，不敢放手一搏。要是不存錢，你就沒了墊背，必須咬牙繼續從事你討厭的工作。然而，要是你認真儲蓄個三、四年，儘管最後老闆待你刻薄，忍無可忍，你至少還可以拍拍屁股，瀟灑走人。可是你要是沒有積蓄，就得忍氣吞聲，無條件接受老闆的虐待。我不管你準備每週存個十美元、一百美元，還是一千美元，存多少都好，存就對了，存錢的意義遠遠超越僅是單純的儲蓄帳戶。

偶爾犒賞自己，為你帶來動力

乍看之下，可能跟我前文提到的儲蓄說法互為衝突。但請先聽我解釋，你可以存錢，也可以犒賞自己，謹慎選擇犒賞的方式就好。我沒有幾百部汽車、幾千雙鞋，因為對我而言，這麼做是一種浪費，但我還是會用其他真正重要、能為我們創造價值的事物，犒賞自己和家人。

舉例來說，我知道我們家的伙食開銷是一般人的三倍，這是因為我不想要家人將一堆化學物質吃下肚，所以家人吃的全是有機食品。

我偶爾會帶家人來場奢華旅遊，留宿高級飯店，好好寵愛自己。我喜歡和家人享用美食佳餚，價格對我而言從來不是問題，因為這就是我辛苦工作的獎勵，讓我有更多追求高成就的動力。所以我建議你犒賞自己，藉由激發正向感受的方式對自己好一點，要是這筆開銷可以製造永久回憶，不是更好嗎？

如果你平時有存款，不會把錢花在對你意義不大的事物上，等你有機會把錢花在有意義的事物上時，就有錢來犒賞自己了。犒賞自己能為你帶來動力，讓你一瞥美好生活的面貌，推動你繼續往前進，為了更美好的生活，實踐策略、做出決策。

《億萬富翁的成功習慣：通往財務自由與高成就之路》。圖／采實文化提供
《億萬富翁的成功習慣：通往財務自由與高成就之路》。圖／采實文化提供

終身投資自我

我真心相信，活到老學到老。人在一生中，要是不積極向上，就等著溜滑梯般下滑。如果你希望收入三級跳、退休時更有錢、擁有更多自己的時間和自由，就永遠不要停止投資自我。吸取知識，把人生經驗轉化為智慧，智慧將會帶給你洞察力，指引你爬上更高一層樓。我每年為了進修，花了逾十萬美元，要是你讀到這裡，我敢說你也屬於同道中人。請別忘記我前文提到壞忠告的內容，並確保你學習效法的對象，一定要在你的領域具有資深經驗。找一位導師或教練，加入實習行列，向有計畫和方向的人學習，看他們怎麼達成你夢想的成就，並且消化你學到的知識。

(本文摘錄自《億萬富翁的成功習慣：通往財務自由與高成就之路》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)

退休 財務自由 儲蓄

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