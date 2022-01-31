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誰是你的「充電器」？財務自由的路上...你的朋友決定你是誰

采實文化 / 文／狄恩．格拉齊斯
作者表示，「你跟誰交朋友，就會變成那樣的人。」圖片來源/ingimage
作者表示，「你跟誰交朋友，就會變成那樣的人。」圖片來源/ingimage

圍繞在你身邊的都是哪些人？你最常跟哪些人相處？誰是你小圈子的人？你大概已經知道我準備說什麼，但請繼續讀下去。我們都知道周遭親近的人對我們有多大的影響力，有些人會奪走我們的信心，其他人則帶給我們力量，對吧？你也許會想「我是有消極悲觀的朋友，但不會被他們的情緒牽著走」，關於這個說法，我真的要反駁一下。每一位我見過的產業大老、逆轉他人生命的心靈大師、改變世界的大人物，都對於小圈子說過類似的話：「你跟誰交朋友，就會變成那樣的人。」

如果你有三位悲觀的朋友、三位樂觀的朋友，你的觀點就會不悲觀也不樂觀。要是你所有朋友都是渾渾噩噩的月光族，財務困境就很難突破。如果你想方設法保持樂觀，卻有個天天都悲觀看世界的伴侶，就會處於不上不下的中間地帶。我不是要你們離婚，別誤會我的意思。也許你可以把這本書念給伴侶聽，或是和你最親近的人分享書中學到的教訓。現在請繼續讀下去，看看有什麼解決法寶。

你應該知道，這個世界和你的生活中有兩種人。一種是充電器，另一種是耗電器。這個概念是我從好友喬．波利許學來的。我們有天吃午餐時，他告訴我：「狄恩，你要知道，如果你跟某人相處時，不到幾分鐘就開始覺得充滿朝氣，卻說不出所以然，那個人就是充電器。你愈跟這個人相處，電力就充得愈飽，也會覺得自己的人生將有更高成就，愈能慢慢學習他們正向的成功習慣。相反地，跟某人相處短短數分鐘，要是很快就感到精疲力竭，那他就是耗電器，正在吸光你的正能量！很快地，你就學到他們的壞習慣和負面心態，自己的生活也會是滿滿負能量。」

我和波利許聊到這件事之前，對於自己應該多相處的人有自己的定義，可是波利許對於充電器和耗電器的定義實在太完美，所以我就借用了他的說法。

遇見陌生人或和某人初次見面時，養成一個習慣，藉此快速辨識他們是否為充電器或耗電器。例如你可以這樣問對方：「你今天過得好嗎？」從對方的反應分辨這個人的性格。要是他們回答「很好，好得不得了」或是「不錯」，那這就是讓你立即辨識出他們是充電器的一大徵兆。遇到這樣的人，你可以找話題聊天，深入認識對方，注意他們的行為舉止、習慣，甚至他們的職業道德。但要是某人的反應是「老兄，又是不太順的一天，我恨不得這週趕快結束」，你也許可以點點頭、快速離場。你的能量太寶貴，不能輕易讓人吸光。

當某人問你同一道問題：「嘿，狄恩，你好嗎？」也請記住這一點。何不養成威爾登的好習慣，學著回答「好得不得了」或是「棒到不行」等諸如此類的應答？這確實是一種微妙卻強而有力的成功習慣。

這項人性法則十分簡單，如果你想要財務成就，必須跟財務成功的人多多相處。如果你想要當企業家，創辦自己的公司，就要跟其他企業家和已經創業的人交際來往。想要身材變好？想必你已經知道該怎麼做了吧！

該如何發展自己的小圈子？你必須養成習慣，拓展自己的社交圈，盡可能多與事業心強的成功人士和公司老闆相處。也許你會說：「可是我沒有事業有成的朋友。」這是非常有可能的，所以一次踏出一小步即可。你可以大量閱讀成功法書籍，或是一邊健身一邊收聽Podcast和有聲書，出席成功人士經常出現的場合，例如團體見面會和大師課程。

我先前提過，你不需要將消極的人逐出你的人生，不過多半情況是，他們會隨著你的成長，自然與你漸行漸遠。因為一旦你開始改變外在儀態與說話方式，他們不是深受啟發，開始向你學習，就是自我過濾，自動消失在你的社交圈。

《億萬富翁的成功習慣：通往財務自由與高成就之路》。圖／采實文化提供
《億萬富翁的成功習慣：通往財務自由與高成就之路》。圖／采實文化提供

沒錯，我知道以某些情況來說，跟你十分親近的人可能消極負面，你不可能趕走對方，或是也不希望對方消失在你的生命裡。可惜的是，你無法教別人變得正向或是指出他們的負面消極，更不可能說服對方改變壞習慣。不過你需要當楷模，暗自期望對方也跟著改變。你可以讓整個空間熠熠發光，讓他們無法遮蔽你的光芒，反而深受鼓舞，也跟著你一起發光發熱。在成長路上，你有能力改變少數幾個你希望帶在身邊的朋友，當他們生命的發光體，就算是悲觀到無可自拔的人，都可能變得樂觀。

(本文摘錄自《億萬富翁的成功習慣：通往財務自由與高成就之路》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)

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