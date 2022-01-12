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投資別找轉折點...「摸頭探底」可能一場空！ 想獲利「跟著趨勢走」

樂金文化 / 文／威爾斯．威爾德
作者表示，好的投資人會善用方向和期間，而不是轉折點。 圖片來源／ingimage
作者表示，好的投資人會善用方向和期間，而不是轉折點。 圖片來源／ingimage

絕對不要去找轉折點

趨勢的頭部和底部，是技術分析投資人的大敵。為什麼這麼說呢？因為所有的投資人都想確認頭部和底部，但為了摸頭和探底而慘賠的投資人，比所有因為其他原因慘賠的人，加起來還要多。嘗試確認頭部和底部，其實是違反亞當理論的。預測頭部和底部，是沒有道理的，這麼做是認為大盤應該會怎樣，這和順勢操作完全相反。想摸頭探底的人，就像是在說：「我比市場更懂，我比其他投資人更懂，我比任何人都聰明」。會這麼想的人，實在是太自負了。這種人或許可以獲利一段時間，但繼續下去的話，就會慘賠。最後能賺錢的人，都是面對大盤走勢時，態度謙遜的人。

說得直白一點，別再試著摸頭和探底了，交易時應該把趨勢當成永遠不會結束才對！這麼說嚇到你了嗎？換一種說法好了，讓市場證明自己已經觸頂或觸底了。亞當理論永遠猜不準頭部和底部，但是當頭部或底部真的發生時，亞當理論會讓你知道應該趕快出脫手上的部位。

我認識一些投資人，他們偶爾能猜中，而且還很沉迷於預測頭部和底部，就好像上癮了一樣。就算會要命，他們也要摸頭和探底。所以，請誠實的問問自己：「我可以只操作，不要預測頭部和底部嗎？」如果答案是不行，拜託你幫自己一個忙，放下這本書，馬上放棄操作吧。除非你的錢太多，否則你負擔不起這種習慣。

好的投資人會善用方向和期間，而不是轉折點。

記住，亞當理論永遠預測不了頭部和底部，但在兩者之間卻很有用。

吉姆非常堅持這一點！

我們來談談頭部和底部吧（適用於多頭的情況，反過來則是適用於空頭）。請看看下圖：

其實我們所有的獲利都是在C點與E點之間賺到的。為什麼是這樣？

首先，我們當然不想買在A點。既然市場仍處於下跌趨勢，為何要在此時做多？

我們再來想像一下，前幾章提到的流浪漢和火車的比喻。流浪漢想搭乘往西的火車。如果他搭上了往東行進的列車，他就必須等火車慢下來、停車、轉向，然後加速往西前進。這也太扯了，一開始搭上西向列車不就好了嗎？

沒有一個神智正常的流浪漢會做這種事，但我卻看過許許多多投資人，就是在A點時做多。這種事我自己也做過很多次，因而付出了代價。我之所以這麼做，是因為我以前聽人家說要逢低買進，但這根本是胡扯；我之所以這麼做，是因為有些分析師告訴我，市場馬上就要反彈了；我之所以這麼做，是因為我覺得市場已經「跌夠了」或是「跌太深了」。

如果能確定底部（B點）已經不遠（別傻了），此時買進也不算太糟，但其實很多時候，B點仍然非常遙遠。我有多少次是在大盤的跌勢還沒結束時，就開始做多，然後祈禱它會反彈？

在B點做多並沒有比較好，因為在市場上漲到C點以前，我們無法確定B點就是底部。B點有可能是底部，但市場還是有可能續跌很久。我之所以會知道，是因為這種事我看過太多次了。

就算B點真的是底部，買在此時仍不是一筆好交易，因為只有當市場漲到C點，才能真的證明B點就是底部。因此，在B點就買進，相當於預測市場走勢，這可不是明智的作法。

（沒錯，有時候大盤的走勢是可以被預測的，但這仍是不智之舉，因為順勢操作的成效強得多。而且光是試著預測大盤的走向，就已經是錯誤的想法。）

順勢操作就是在多頭時買進，在空頭時賣出。

所以，適當的作法是在C點買進，也就是當市場已經完全轉向，並開始往我們要的方向，加速前進時買進（為什麼要在火車已經往西前進時，我們才要跳上車？因為只有一個方法能確定大盤的趨勢是上漲，那就是它已經在上漲了）。

所以，千萬不要去摸頭和探底。讓頭部和底部自己顯現。我們可以用一句話來提醒自己：摸頭和探底的人，最後只會落得一場空。

威廉曾經對我說：「我有什麼資格去確認頭部和底部？我又沒那麼聰明，憑什麼做這件事？」

這可是一位非常厲害的投資人所說的話。

在市場賺了三千萬美元（當時的價值，比1987年時高出約十倍）的伯納德．巴魯克（Bernard Baruch，編按：金融家、白宮政治顧問。十九歲進入華爾街，二十五歲成為大型證券交易公司的合夥人，被譽為「華爾街孤狼」）說過：

「除了騙子之外，我不相信任何人有本事能確認頭部和底部。我只會操作主升段那50％的範圍。能做到這樣就夠了。」

換一種說法就是：絕對不要去找反轉的時機。

跟著大盤的方向順勢而為，絕對不要去找反轉的時機。

趨勢是你的朋友。

有一位非常成功的投資人，曾用電腦徹底研究過市場。他是這麼說的：

「我將一大堆數字輸入電腦中，這些都是以前賺了很多錢的交易，我試著把我聽說過的一些交易方法明確化，並輸入電腦進行測試。我發現，別人說很有用的獲利方法中，只有非常少數⋯⋯好吧，如果要我解釋該怎麼操作才有用，我從那些數字得出的結論就是：趨勢是你的朋友。」

隱含的意思就是，唯一重要的資訊就是價格。在觀察市場時，其他資訊全都不重要，因為所有的資訊，早就已經反映在價格上了，全部都是。

如果那位流浪漢想搭上往西的火車，他只要看列車的行進方向，還有火車的速度夠不夠快就好了。他不需要知道火車的製造過程、上面載了多少人，或是動力來源是什麼，這些資訊都不重要。他只需要看火車移動的方向就好。

《亞當理論：跨世紀順勢交易大師經典之作》。圖／樂金文化提供
《亞當理論：跨世紀順勢交易大師經典之作》。圖／樂金文化提供

對於市場上重要和不重要的東西，那位做電腦分析的投資人，把他的感想摘要成一句話，那就是：「現況已經反映在價格上了。」

想要獲利，就只有從進場到出場都跟著趨勢的方向走，別無他法。

(本文摘錄自《亞當理論：跨世紀順勢交易大師經典之作》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)

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