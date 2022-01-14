什麼都漲除了薪水？年輕藝人理財靠這招...從月光族到存錢買房

繼先前台南名店「阿堂鹹粥」因為調漲菜單價格引起大量網友反彈後，近來全台各地小吃美食陸續「漲」聲響起，令不少饕客失望吶喊：「銅板美食愈來愈遠了〜」在物價不斷上漲的今天，連吃東西都要斤斤計較，更遑論想要存錢買房的困難度又更高……。房價高居不下，台灣年輕人買房不容易，甚至被當成最遙不可及的夢想；不過，時下還是有許多讓人另眼看待的年輕人，打破一般人對於年輕人「太愛花錢」、「存不了錢」……等既定的刻板印象，不僅努力掙錢、存錢，還有本事買下千萬豪宅。

之前小花平台曾經舉例國內年輕藝人郭書瑤（瑤瑤）和賴晏駒（小賴）不藏私分享個人理財心得，他們成功的關鍵都有一個共同點，就是懂得超前部署、善於理財規劃且能持之以恆地堅持再堅持，像是瑤瑤靠著「日常超實用4招」，除了幫媽媽開了間早餐店外，也為家人購置千萬豪宅；還有小賴以「信封袋存錢法」成功擺脫百萬扛債人生，同樣也是為家人在桃園買下一間房。

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「5帳戶儲蓄法」同時兼顧生活品質與儲蓄目標

看完他們的故事，小編想要重申一下，其實每一種理財撇步可說是大同小異，重點是選擇最適合自己的理財方式，確定好之後就要持之以恆地做下去，切忌「三天打魚、兩天曬網」，更不能半途而廢；看看這些讓人欽羨的理財高手，確實有他們值得學習的地方，以下另舉出小編頗為欣賞的國內女藝人自創的「5帳戶儲蓄法」，同時兼顧生活品質與儲蓄目標，「絕不要為了存錢而虐待自己！」

所謂的「5帳戶儲蓄法」，說的是哪5個帳戶？分別是「薪資轉帳不動帳戶」、「生活開銷帳戶」、「投資帳戶」、「旅遊帳戶」及「儲蓄帳戶」。

其中，「薪資轉帳不動帳戶」和「生活開銷帳戶」這兩個帳戶其實是對立的，「薪資轉帳不動帳戶」既然說了「不動」，就是只進不出，一般的日常花費不會由這個帳號領取，而是從「生活開銷帳戶」固定撥款提用，另外像是手機費用和信用卡費都由這個帳戶支出。

除了「薪資轉帳不動帳戶」和「生活開銷帳戶」外，第3個帳戶「投資帳戶」顧名思義，就是用來作為與券商往來各類投資款項的自動扣付帳戶，每個月固定分配「一定」的金額到該帳戶，一旦賠超過這個金額的損失，就會停損離場，以免損失持續擴大。

此外，還有「旅遊帳戶」是為了跟朋友出去玩或是出國旅行的帳戶，事先存好就不用在未來有規劃旅遊時，必須省吃儉用死命地存錢……，而這一點也是小編特別欣賞的一種理財規劃，在努力省錢存錢之餘，同樣能吃喝玩樂「通通顧得到！」

最後一個帳戶「儲蓄帳戶」則是將前面4個帳戶統計整合後，把多餘剩下來的錢全部放進去；聽起來似乎沒有什麼要特別留意的眉角，不過還是建議掌握一個重點：前面4個帳戶不要用到一毛不剩，記得要留一些給「儲蓄帳戶」，以免最後空空如也。