該逃就要逃！把面子還給市場 勇敢停損吧

這是心靈之家對付危險最後的應對模式─逃生通道。

在投資市場待過一陣子的人，都知道停損的重要性，但能做好停損的人卻非常少，而且經常還有人跳出來反駁：「你看，我的帳戶就是在一次次停損中被消滅的。」所以，我們常常會自問：停損真的有價值嗎？如果真有價值，那該如何做好呢？

首先我們來看很多人不能停損的原因。

割肉很痛苦

停損之所以難，在於痛苦，因為我們把它叫做割肉，你能想像那血淋淋的場面嗎？何況這還是割自己的肉。於是很多次，你虧損了，很痛苦，舉起手，想割肉，最後卻放了下去。因為割自己肉的那種痛感超過你持倉的痛苦，於是，你又開始幻想，是不是會有反彈，或者是主力在洗盤，馬上就會拉升。最後，你把今天的事拖到明天，把即刻要辦的事拖到未來。

請問，股市中，哪個股票是把人一棍子打死的─從30元跌到3元一氣呵成，不帶反彈的？很少吧。或多或少都曾給參與者很多次逃命的機會。那麼，你如何對待這些逃命機會呢？

很多人學會了鴕鳥戰術─遇到危險把頭埋在沙丘裡。遇到反彈應該堅決了結時，他們卻燃起希望，並在希望中等待；當再次下跌，應該奪路而逃時，他們卻在自責，然後在自責中麻木⋯⋯

如果我們最初，當你的頭寸被套時，就遵從內心的害怕，然後做了那件簡單的事：解雇你的虧損頭寸，你就不會受那麼多內心的煎熬，而你的財富也會被保護住很多。

記住，當你下次面對虧損時，解雇它！

做投資也像開公司做生意，唯一不同的是在公司裡幫你賺錢的是員工，而投資中是你的股票。如果一個員工已經不能為你帶來收入，甚至還在不斷消耗你的資源時，你會怎麼辦？解雇他！停損的第一個祕訣就是：把割肉這個詞彙換成解雇。

你看，僅僅是一個詞藻的轉換，「解雇」就變得不再困難。

把面子還給市場

有時候我們不肯解雇虧損頭寸，還有個重要的心理因素，那就是─不肯認錯。我們都很好面子，因為在心裡，我們都把自我放得很重。這在寵你的父母面前當然沒有問題，但市場絕不寵你。

你判斷行情準確，賺到了錢，在業界有了些小名聲⋯⋯這些都是誰給的？你真以為自己就那麼偉大、正確、不可修正了嗎？說到底，你的些許成功都是市場給予的。你把獎章掛滿胸口，你把黃金綴滿翅膀，它只會降低你飛翔的高度。當你把自尊、驕傲當成一種態度在市場面前顯露的時候，你露出的正是你的死穴。

把面子還給市場吧，錯了我們就趕快認錯。在投資市場中，沒有什麼是不可能錯的，我們要保持一顆彈性的心，把所有那些論據充分、論點精闢的觀點都只看作一種假說，不要愛上你的頭寸，也不要愛上你的觀點，它們都只是對市場的一種解釋。市場在變，解釋也需要隨時調整。

保護好你的心態

在投資市場中，停損為什麼如此重要？第一是因為你需要截斷虧損。第二點更重要，就是要保護好你的投資心態。

心態是個微妙的東西，甚至大腦也無法控制它，它更多就像是種感應。當你持有一個虧損的頭寸，而且它的走向又超出了你的想像時，潛意識中你就會有壓力。不斷的壓力會讓你自我懷疑，降低你的信心，也扭曲著你的心態。然而，心態決定著你未來的狀態：你可能心情特別好，對人特友善，別人也特別喜歡你，而你做什麼事都特別有信心，做什麼都很順利又讓你有更好的心態⋯⋯反之你的心情如死灰，看什麼都是灰濛濛的，朋友都對你敬而遠之，你做什麼都不順，心態更是雪上加霜⋯⋯。

你還是你，沒有改變，唯一變化的是你的心境。做盤也會有這樣的起伏，當正迴圈時，一切會變得越來越好；反之則似乎是個無底深淵。我們無法改變外部的環境，那麼我們只能由改變自己的心態開始。這就是心態的重要性。

一旦行情超越想像，而你又彷彿在經歷煎熬─看著自己滴答流血，那麼請大聲喊出「STOP」，立即結束這種狀況。你會發現，一旦結束，所有的擔憂都會煙消雲散，虧錢是很痛苦，但一切已經結束，那種了斷的感覺真好！

停止對健康的侵害

了斷還帶來一項重大的財富，這就是健康。

神經性胃潰瘍，聽說過嗎？怕是很多人都體嘗過了，我就是其中之一。我的身體一直很好，但當大量做盤後，就會有一種持續的壓力，而壓力最大的就是被套、行情超越想像，而你還堅持持有頭寸，這時你的內心就會不停的交戰，你會問自己，然後回答，再問，再答，你反反覆覆，自我焦慮，整晚整晚難以入眠⋯⋯。

這實在是一種既傷害口袋，又傷害心靈，還嚴重損害健康的事。所以為了睡個好覺，一定要停損。

如果要輸就讓我輸錢吧！輸錢沒什麼可怕，輸掉心態和毀壞健康才是更可怕的事！

停損是為了更快的重建

在投機市場，很多人是被耗死的。

中國股市2001∼2005年的大熊市，跌幅最深也不過55%，遠遠比不上2008年的「輝煌」，但對於很多長期投資者的傷害卻是致命的。由於深信了中國經濟的未來，相信股市總是能上5000點，很多人在2000點上方長期投資，死捂不動，最後不但賠了大錢、捂壞了心態、損害了健康，還消耗了寶貴的歲月。

一位當年叱吒風雲億萬資產級的人物，曾經痛苦的告訴我，最可惜的是浪費了時間。如果早點把他的財富全部奪去，那麼以他做實業的關係和能力，也許很快就東山再起了。但持續的陰跌，卻好似一種慢性病，讓你既失望又間歇性的給些希望。英雄最怕病來磨，這種磨會磨掉時間，也磨掉英雄的銳氣。

所以真的要失敗，就讓失敗來得乾脆些，不要拖泥帶水又兒女情長，輸掉金錢再輸掉時間才是最可惜的。

不停損的危害是如此嚴重，所以我們應該立即把它寫下來：不停損會損害你的口袋、心靈、健康還有時機！然後把它貼在最醒目的地方。

停損與砍倉

需要特別指出的是：以上所說的停損，都是指那種先制訂交易計畫，明確設定停損位後，市場價又到達後的正確停損。反之，那些你事先都不曾準備，臨到行情反覆時，又失去持倉勇氣，倉皇鼠竄的膽怯行為，都算不上真正的停損。那只是缺乏自信的一種表現，這時候所謂的「停損」只是你逃跑的一個藉口。那種反反覆覆的輕率介入，又輕率出逃，被情緒玩弄的行為，就是所謂「資金都是被停損停光的」的真實注解。這種行為真正需要的是休息與重建信心，以及克服自己草率做單的習性。

停損還有個要訣，就是一定要快。第一時間解決，快刀斬亂麻。你想想看，心靈之家發生危險了，需要你打開逃生通道了，難道這時候，你逃跑的過程中還要一步三回頭嗎？一位大師說得好：「當我在鐵軌上行走，看見一列火車迎面而來的時候，我總是敏捷的跳到一旁，讓它先開過去，之後，我可以隨時再回來。我這樣做時甚至都不會表揚自己，你見過一個人為了躲避火車而表揚自己的嗎？事實上，這是最自然的一種反應，因為在這個世界上，沒有比保命更重要的事了。」

《投機者的撲克》。圖／樂金文化提供

但這個世界上總有人不信邪，他們或者因為倉位太重，或者實在心疼下不了手，他們知道怎麼做是正確的，但總想拖一拖，期望奇蹟能出現。是的，也許人類最美好的情懷就是希望了，但這絕不包括在市場中。在市場中，希望是貪婪與恐懼的近親。

接下來，我會用親身的經歷來告訴你一個事實：光學會了「停損」遠遠不夠，有時候，你不但要跑，還要跑得足夠快。

(本文摘錄自《投機者的撲克》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)