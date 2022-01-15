香港首富李嘉誠這樣做...把握股市離場的時間點

如果我們為自己的每次入場都精心規劃，那麼如何可以輕率的對待自己的離場呢？

離場是交易結束的最後一環，也是最重要的一環。其實每開始一筆新的交易，就應該考慮未來將如何離場。關於這點，李嘉誠有過很好的描述：「用90%的時間思考失敗。」考慮失敗，尋找風險，為各種風險準備好退路。李嘉誠就是這樣做的，所以他是華人世界中的財富常青樹。

其實對於離場的把握，是要存在心裡的，而不只是條條框框。因為離場的時候最需要的是決斷，有時候真的是電光石火一般。投機很像金錢的戰爭，長時間只是準備、訓練、兩軍對峙。平時大家練的就是內功，比的是勤勞、細緻。真的開打了，只要不是一戰即勝（即潰），那麼就一定會出現些關鍵點，它們將真正考驗你做為一個統帥的智慧：行情很糾結，時間很緊迫，而判斷轉折只在一瞬間，是戰是撤，要馬上做出決定。

所以我們首先要有一些離場的規則，這不是戰時讓你翻閱參考的，它應該是你對各種複雜狀況預想下的應對，在你牢記於心前，先白紙黑字寫下來，尤其是在不利、敗退以及出乎意料的情況下的應對。我在2005年3月為自己編了以下部分，現做參考。

1. 停損離場（全）。任何一次入場都必須包含明確的停損位，一旦觸發，無條件全部離場。

2. 止盈（半／半）。適時修正停損位，當停損位越過成本價就成為止盈線，到止盈位，可選擇半倉或全倉離場。

3. 獲利離場（長線／短線）。

（1）長線重贏（三分法）。越是重贏，離場越要穩妥，既然做對了趨勢、踏準了節拍、心態優良，又有大把的未實現利潤做為保障，就應該風帆盡駛。（遵循逐步離場的步驟：①第一次信號，本金。②第二次信號，餘者半倉離場，半倉運作。③第三次信號，20% 運作。如遇三次連續虧損，徹底離場）。

（2）短線重贏（全）。當市場連續漲升，價格跳躍，人氣沸騰，成交量巨大，突然出現不和諧聲音，而後價格逐漸走軟，則是危險信號，迅速離場。

4. 時間止半（半／半）。入場後，行情遲遲無法走出盤局，此時應根據長線、中線、短線來確立「時間」，到時間，行情仍無起色，則先退出一半倉位，以調整心態。。

5. 突發離場（全）。突發主操未能預計的重大事件，全倉離場觀望。

6. 情緒停損（全）。主操由於身體、感情、家庭等因素引起情緒的持續低迷或劇烈波動。

以上可以看到，我們把離場分為停損、止盈、獲利（達成目標），再加上時間要素、突發事件以及情緒控制六點。

關於止盈

需要注意的是，止盈也應該嚴格執行，但節奏正常後，應該允許主操再重新回來。畢竟止盈不同於停損，它沒有提示你這是根本性錯誤。它只是嚴重警告，所以要執行它。但很多趨勢性行情也會走得非常反覆，我就見過回檔幅度深達90% 的，但最後一波大行情還是走出來了。所以止盈後，如果條件合適，主操應該有勇氣再回來，尤其是當價格超越止盈位後。一個好的操盤手應該是有肚量的，這其中就包括允許自己的系統出錯，以及錯失一些行情的勇氣。

交易要有否定自我的勇氣，有時甚至是否定之再否定。但這種否定是需要有現實與時間要素做基礎的，不然很可能變成反覆無常或草木皆兵。比如，對於止盈後操盤手再次回來，是需要嚴格的重新填寫操作申請書的，尤其是心態的重新歸零很重要，不然很可能演變成上次止盈後不服輸，把勝算交易變成賴桌賭博了。

獲利離場

在獲利離場中，其實情況也是非常複雜的。盈利的單子看上去很容易處理，其實不然，很多巨虧的起端就是從大盈利開始的。因為巨大的盈利最容易扭曲心靈及一個人的欲望。大贏下的市況往往波動激烈，很多瞬間達到的高點與低點落差驚人。就我個人不算豐富的投機經歷中，我就遇到過一天內，賺得最多時與最後收盤比，金額相差達到1.5倍。

我們建議逐步減倉離場，這不但可以有效的獲得平均盈利值，而且是捨棄瞬間暴利思想的好方法。長線重贏也代表你踏準了大趨勢，而趨勢的轉換之複雜經常超出人們的想像。我們見過很多供求關係已經逆轉而後繼續上漲，見過持倉量、成交量都處於低位的連續上漲，也見過頂著無數利空重壓下的迭創新高，所以逐步離場並適度保留倉位是繼續獲利的關鍵。更重要的是，它避免了連續踏空後的懊悔之情，這種情緒把控得不好，很容易走到行情的反面─由於踏空而做空，這種陷阱裡的屍體早已白骨累累了。

時間止半

這又是時間要素在交易中的一個妙用。有了它，你可以回避許多困惑、內心糾葛的狀態。心靈交易的最好狀態是怎樣的？是內心澄明，無憂無慮，積極樂觀，又願意經常解剖自我。我一下子用了很多形容詞，不知你能否清楚我描述的那個狀態。

在投機交易中，每天都有巨量的資訊湧向你的大腦，它們彼此矛盾，在你還未完全釐清時，行情又給了你「它新的理解」。有答案當然很好，問題是它的答案總是曲折變幻，所以投機客會有一種坐在「大洋中一葉孤舟的吊床上」的奇特感受。時時眩暈，時時困惑。其中最暈的有這麼幾個時間：①大幅來回波動時；②突發消息時；③超越停損時；④連續虧損，接近停損時；⑤行情小幅震盪，遲遲走不出預想的波動時。這些都是極難決斷的事，猶疑困惑是必然的，而且個案不同，很難找出統一的答案。那麼當你的心跟著洶湧波濤來回蕩漾起來的時候怎麼辦？內心蕩漾是交易中最可怕的（所以心靈交易者特別關注），不但因為你這一次決斷後的得失，更關鍵的是：一個頭暈、理智不清的人，即使回到平穩的陸地也會連續摔倒。

切斷身心與搖擺源的聯繫！

我記得心靈交易使用得法的時段，我內心澄明、無憂無慮，不是我沒遇到急風驟浪，而是我總能最迅捷的切斷使自己身心搖擺的來源，很快讓自己身心平衡。這時你實在無法悲觀起來，退後一步讓自己安全後，瘋狂的海嘯變成了可供欣賞的錢塘潮。你可以去感受那大浪落、大浪起的節奏、快感，如果與你身心合拍，你還會很樂意的衝浪。真的很難描繪那種輕鬆自如的感受，你一旦體驗過，相信很難忘記。外面行情風潮如湧，電視、報紙、評論員聲嘶力竭，周遭人焦急、恐慌，而你卻獨守釣魚臺，任那雲卷雲舒，只釣一江秋。

你的內心平靜，所以很容易聆聽它的聲音。你的心靈平等自由，很願意像旁觀者那樣輕鬆的剖析自我。越是在這種狀況下，也就越容易發現問題所在，防患於未然。

這種美妙的狀態，最重要的就是讓你的心免於顛簸。時間止半的功能就在於此。你長期追蹤的機會出現了，你介入後初始的狀況不錯，而後卻遲遲不願走出大行情：它不上攻，你無法獲利離場，它也沒有向下突破到你的停損位，你的系統告訴你該堅持。但堅持必須有個度，在投機戰爭中，我們沒有宣誓效忠某一方。所以在糾纏困頓中，我們要注意「時間」。通常來說，我們做長線大方向行情時，會考慮方方面面的要素，其中很多要素就含有「時間」。例如，我們判斷即將進入消費旺季，那麼此事件要素就從現在到旺季的中端，如果此後還未啟動，那麼這個支持理由就消失了；我們判斷是前期銀行貸款發行過量引起的流動性過剩，那麼時間要素就是下個月的流動性是否改變；我們判斷是甲型流感引起的恐慌造成的，那麼就需要時刻關注恐慌情緒何時消退；我們判斷依託的是這一輪中國經濟的增長，那麼這個時間要素就長得多。

《投機者的撲克》。圖／樂金文化提供

綜上所述，當初支援你下單的理由都會存在時間要素，隨著時間的流逝，許多你已知的外部環境就會產生轉化，這種轉化是潛移默化的，雖然表面仍平靜如水，其實是暗流湧動。所以設置時間止半，就是對抗這種悄悄的改變。

為何止半呢？因為市場並未觸及你的停損，它並未正式警告你，所以不是你全盤退出的理由。但降低一半頭寸，就可以擴展、放鬆你的心靈，讓你再次從多空兩方面理智的來觀察，找到下一步行動的基礎。

(本文摘錄自《投機者的撲克》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)