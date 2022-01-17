膽小謹慎是美德！不想當「股市韭菜」你得避開3盲點

股市中有必勝的聖盃嗎？許多股民都想知道這個問題的解答。中國知名操盤手扁蟲魚告訴你，與其一心探究所謂的必勝秘訣，不如先了解「大家都知道卻總是難以做到」的致命盲點到底有哪些，做大家做不到的事，就有高機率擠身勝利組！

市場中，贏家總是少數

大眾總是錯誤的，但我們可以成為少數派！

投資市場十個人七虧二平一贏是個規律，但很顯然，這裡面包含太多的業餘玩票者。要想成功，就必須先像成功者那樣思考。所以，別把心思花在那九成的失敗者身上。你我應該一開始就把自己歸類於那一小部分人。

資料統計了大眾在投機遊戲中的輸贏比例，但有人統計過專業選手的輸贏比例嗎？我想可能很難有個精確的結果，但事實告訴我們，大眾虧損的錢，扣除抽頭，扣除「那些必然被贏的」以外，剩餘部分一定被某群人領走了。鑒於虧損群體的龐大，那麼這少數的贏者定然收穫不菲，這一點巴菲特、索羅斯們已隱約的為我們做出些表率。當然最初的關鍵是你能否成為其中的一員——專業選手。

如何逆大眾而行：要逆結果，而非簡單逆行為

我們說「大眾總是錯誤的」，我們也一直強調，純粹的逆大眾而行並不會有什麼好處。人們在攻打巴士底獄的時候，嘗試做保皇黨；當皇帝登基後，又搖身變成革命派（拿破崙登基後）：這樣的作法除了有些標新立異外，很可能會搭上自己的小命。

大眾的行為會分為有功時（物理學意義的功）和分贓時。當需要大眾做功時，群眾的合力是對行情（歷史）的推動，這時候就是趨勢或說歷史的必然性；但是到了塵埃落定、論功行賞的時候，人類法則會自然顯現它的苛刻——真正的賞賜總是極少兌現的，正所謂「飛鳥盡，良弓藏；狡兔死，走狗烹」。

所以真正逆的應該是大眾的結果，而不是簡單的逆大眾所有的行為。

故而清醒的索羅斯會在《索羅斯金融煉金術》的結尾寫上這樣一段話：「反潮流如今已經成為一種時髦，不過與公認的預期對著幹絕非安全……只有到了轉捩點時才會站到對立的立場上，而轉捩點的難以把握是眾所周知的。鑒於反潮流已經開始成為普遍的傾向，那我就要做一個頑固的反反潮流者。」

我們並不是簡單的「逆行為」，但應該非常警惕「大眾」的普遍性行為，因為正是這些普遍的行為與簡單思考，把他們帶到那樣的結果，這包括他們最喜歡做的，最忍不住想做的；反之，他們不喜歡的卻是你應該著力研究的，缺乏的才是寶貴的。那麼哪些是大眾明知有理卻總是缺乏的呢？小魚總結了幾條：

1.有節制的交易

大眾不是不知道交易就意味著交手續費，但他們總忍不住，面對盤面跳動著的機會，彷彿草裙舞女，不伸手抓一把總有些可惜，他們是受到誘惑而交易，而你要學會等待機會而交易。李佛摩說過：「……市場存在著如此多的傻瓜，其中一種就是以為每天都應該帶些利潤回家。他們總是不顧時節一直交易，而你要做的就是觀察和耐心等待，等待市場逐步形成的一個機會，其中，那些每日交易者已經為這個趨勢積累了足夠的籌碼。那些習慣了每天把握一些細小機會的人，逐漸積累著微薄的盈利，而直到一次真正大行情來臨，把他沖刷得乾乾淨淨……」

李佛摩在1920年就提出了明確的警告，但「大眾」依然無法修正他們的行為，可見這種行為的根深柢固。然而，越是如此，也越說明我們懂得節制交易的意義有多大。

別沉浸在每時每刻的盯盤中！投機市場瞬息萬變，走勢也是奇峰疊起。很多人害怕因為自己剛巧不在場，而錯失了巨大的盈利機會（特別像期貨、外匯虛盤這種槓桿類交易），所以時刻盯盤，甚至連上廁所也非常緊張，這代表專業精神嗎？不！真正的大師恰恰相反，巴菲特的書房內從不擺放任何行情顯示器，而索羅斯則常常在交易時間裡打網球，他們似乎有意與市場保持一定的距離，而大行情的發生在他們眼中也從來不是一朝一夕。

盤面劇烈跳動更多的是陷阱而非機會。市場主力很願意欺騙你、迷惑你，但他無法直接打電話勸告你。於是欺騙的最好方法只有透過盤面來實現，想誘你買入的時候就讓走勢變得很強，強到讓你相信所有的利空都是紙老虎，而上漲的盡頭只在天空的極限。當想讓你拋出的時候，沉沉的賣壓又讓人喘不過氣來，似乎一切都走到世界末日，慌不擇路的廉價賣出，仍是有幸逃脫的一線生機。而更多時候，則是上上下下的來回忽悠，在看多人多的時候做空，看空人多的時候做多；投機，我不知道有無必勝的簡單方法，但必敗的簡單方式我知道，那就是讓交易者處於遊移不定、心神不寧的狀態，那時，無論如何選擇，都將迎來虧損。

不要時刻盯盤，記住：盤面就是老虎機！

2.儘量避免只依靠圖形或K線來買賣

大眾都喜歡看K線，瞧著圖形做盤，因為這最直觀。隨著電腦的普及，這也是最低成本的操作模式（其實這實在算不上什麼模式）。你認識的那個股票高手、短線行家、隔壁的阿黃，每個要跟你討論股票的人，不是都先打出一幅K線圖，然後唾沫橫飛嗎？K線圖、突破形態已經實在說不上流行，而直接是一種氾濫了。那你應該怎麼辦？——關注價位，而非關注圖形。

李姨是我在收藏市場內認識的，出身很苦，早早拖著一對兒女出來做生意了。她沒啥文憑，卻懂得很多人生哲理，她不大聲說話，但在這熙熙攘攘的交易市場，卻讓你不得不洗耳恭聽。

她喜歡炒股，卻因生意忙離不開，只能用一隻破舊的中文BB機收看行情。她對公司、股票的瞭解都來自道聽塗說，但是每支即將被買進的股票，她都會關注很久，一旦買入後，又很拿得住。每次股票大跳水的時候，她還在市場忙碌，而無暇親臨現場。她對於股票的全部見解，都出自那個BB機提供的價位，她記住了她的股票變動的價位，如果被迫賣出，她總是牢記住她的離場價，一段時間後，在價格的下方，她就會補進來。有時候她會「請教」我對行情的看法，當我告訴她從走勢看，市場似乎尚未企穩時，卻並未動搖她回補的信心，她總說：「比我賣出的時候便宜，我已經賺了。」我沒法理解她的投資哲學，但經過一段或長或短的時間，她的股票總是回升上來，把她當初割肉的部分還給她，並且心甘情願的奉上利潤。

我最初一直不以為意，但看的時間長了，就不免稱奇。她做股票的方法毫無起眼之處，但她是我在2001年後長達5年大熊市中少見的盈利者。她心態平穩，每天忙自己的事，常常看不見跌時似乎永不見底的走勢圖，所以不害怕；也無緣得見那高聳入雲、似乎漲無止境的大突破，所以也無法太貪婪。她只日復一日的記住她熟悉股票的價格，在低廉時買進，高企（編按：指價位持續停留在較高的位置不落，且有再升高的可能）時拋出。

什麼時候是低，什麼時候是高？不再吐自股評家的嘴，也不靠觀察走勢圖，它只存乎於心。

3.膽小謹慎是種稀有的珍貴

進入投機市場的人往往容易有一個共通性——勇於冒險。風險越大的市場（衍生品槓桿市場），膽小的價值就越高。這裡面存在一個悖論：膽小者不太會進入高風險市場，但越不敢進入，也就說明市場中大膽者比例越多。個性是有共振的，對於市場行為的反應，大膽者的反應雷同，而謹慎者則悄悄的成為少數派。如同這個地球曾經發生的所有故事一樣——越稀有越珍貴，越珍貴得到越多的獎賞。

《投機者的撲克》。圖／樂金文化提供

可以簡單佐證的是：在期貨市場中女性絕對是少數，但她們的總體盈利率似乎好於男性，女性特有的細緻與謹慎也許就是她們最好的優勢。

只要市場人群的架構沒有根本改變，我們就應該努力使自己變得更膽怯些，說自己缺乏勇氣是這個市場中最有勇氣的表達！

(本文摘錄自《投機者的撲克》，樂金文化出版，未經同意禁止轉載。)