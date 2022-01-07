老爸出題「如果領到長榮150萬年終」國三弟弟錢滾錢規畫 網全跪了

去年長榮海運大賺發40個月的年終，炒熱話題。網友分享，平日擔任大學校授的親戚配合時事，給國三兒子出了家庭功課：「如果你是長榮海運員工，有150萬要怎麼分配」，只見國三弟弟畫出了一張圖，認真將錢分成三大用途，不但列出網銀利率，還列出想買哪些ETF存股，精準規畫讓網友都跪了。

原PO表示，原本以為國中生應該會說「買iphone、吃喝玩樂、把妹」，看完答案，他有種「當頭棒喝」的感覺。弟弟將錢分成投資、存款、緊急備用，甚至能講出ETF標的006208、0050，備用金多出來的錢還放在數位帳戶領0.6%的利息。後來知道弟弟平時還會追財經YouTuber、比較銀行活存利率&分配錢財。原PO大嘆，「我在他這年紀只會媽媽給我砸摳(10元)，到現在還只知道把錢存薪轉帳戶，領0.01%笑死人利率而已...我是不是該買理財的書來看了？」

不少網友也大驚，「國中就有這種理財觀，太佩服了」、「笑死，我到大學還只會啊奏(阿祖)給我砸摳(10元)」、「其實我在去年10月以前同樣把錢存薪轉，你不孤單，看完才意外發現bankee利率優於LINEBANK...又選錯了」、「這是我研究所才開始想的問題...我國三還在苦惱要不要約隔壁班的女生出門玩」、「現在認乾弟來得及嗎」、「剛無聊去google國中理財課，居然真的有教投資股票跟活存」。

有網友表示看個人，「同事女兒國小五年級，也很認真規劃她的Netflix追劇清單，還會分必追、有空再看，甚至嚴格控制自己寫完功課才能追」、「我國小六年級的弟弟會3天花一萬在遊戲上，而且還不是花自己的錢，現在帶他去上理財養成班來的及嗎？」、「我覺得是知識普及加上疫情關係造就股市熱，所以他們才會提早接收資訊」。

也有人認為跟家庭有關，「其實是家庭環境的問題吧？像我父母都是經濟系畢業...從國小他們就會帶我看股票，告訴我每隻股票的性質、線圖怎麼看之類的，壓歲錢也全部都讓我拿去投資」、「因為我爸輸太多，我媽不希望我碰股票...我還是自己學囉」、「家裡本身有一定的經濟條件，小孩的才有可能去關注這樣的領域。我有幾個客戶小孩國三已經能隨時拿出十幾萬現金了」、「家裡的人有意栽培都可以這樣...郭台銘小孩一出生，就註定比你努力幾百年還厲害了」。