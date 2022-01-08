台灣女力崛起贏過中日韓 她們在職場上更有揮灑空間！

瑞典日前選出史上首位女總理，因為預算案無法通過，在上任僅數小時後即宣布辭職下台，隨即又在請辭不到一周後再度當選……，其中戲劇化的反轉過程獲得全球高度討論，尤其是因其而衍生的「女力崛起」相關議題，再次受到關注和討論。一般認為，歐美國家比亞洲國家更重視人權價值，不過，不說你不知道，台灣「女力崛起」的程度在亞洲國家可以說是佼佼者，幾乎與歐美國家並駕齊驅了「台灣女力新時代正崛起！」

國內女性年紀愈低、勞參率愈高，與性平政策推動密切相關

根據行政院主計處最新統計，台灣民意代表、主管及經理人員的性別占比，女性低於男性僅占30.5％、普遍低於歐美主要國家，也比同樣位於亞洲的新加坡還低，但是卻高於其他鄰近亞洲國家包括：中國、日本及韓國等；近來台灣女性進入職場晉升到基層、中階、高階主管的人數逐年上升，儘管漲幅並不高卻是穩定成長，顯示台灣女性在職場上更有發揮的空間。

前面說到台灣「女力崛起」的幅度遠低於歐美主要國家，的確，根據統計，以美國的44.6％最高，其次是瑞典、冰島、新加坡及英國等，也都有超過35％的女性比例，雖說台灣與其相較，確實有一定的落差；不過，還是大幅領先鄰近的中國、日本及韓國等亞洲國家，再進一步分析發現，女性特有的細膩與魅力像是協調力、同理傾聽，更適用在企業跨部門的溝通、合作。

另一方面，值得注意的是，女性的「勞參率」（全名為勞動力參與率，是指勞動力占15 歲以上民間人口的比率）隨著年紀下降，比例卻是逐年提高，這與近年來政府推動性別平等相關政策有很大的關係，諸如：禁止性別歧視、推動性騷擾防治法及提供生理假、育嬰假、生育津貼及留職停薪津貼等，女性不會因為家庭因素而被迫提前離開職場。

根據主計總處最新統計，去（109）年全台灣男性勞參率為67.24％、女性為51.41％；其中，女性在25至29歲的勞參率最高、高達90.47％；到了35至39歲的女性勞動參與率降到82％；再到50至54歲的女性勞動參與率則為64％，進一步分析主要肇因，還是脫離不了傳統對於婚姻和家庭的多方考慮，因此導致女性年紀愈大，勞參率愈是下降的趨勢。