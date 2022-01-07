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偏好意外和醫療保障！20至39歲投保人數「首度」男高於女

聯合新聞網 / 小花平台保險+
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台灣人真的超愛保！根據保發中心統計，台灣每人平均有2.6張保單，不論是保險密度、保險滲透度或是總保費收入都位居全球前段班，如果按照以往每年統計人壽保險投保人數，女性通常高於男性，男性只有19歲以下的投保人數會遠高於同齡女性；不過，這種常態現象被打破了，根據壽險公會最新統計，去（109）年底國內男性投保人壽保險人數「首度」高於女性，其中20至39歲男性投保人壽保險人數近249.1萬人，首次超過女性投保人數248.4萬人、險勝7千人左右，再仔細分析其中關鍵原因，主要是此一年齡層男性投保意外險和日額醫療險的人數有明顯增加所致。

女性投保意識仍普遍高於男性

按照往年的統計數據，國內女性比起男性更有風險意識，對於規避風險的保障意識，女性也顯得較為積極；過去20歲以上女性的投保人數一定高於男性，且隨著年紀愈大，女性投保人數高於男性愈多，尤其到了65歲以上，女性投保人壽保險人數比起男性更是大幅超越31萬人。

再進一步分析「女高於男」其中的關鍵，最主要還是因為女性較男性長壽，差距平均6.6年（男性78.1歲、女性84.7歲），加上近來女性肩負的家庭經濟責任加重，甚至不少人是家庭主要的經濟來源、一肩扛起全家生計，自然個人保險需求也愈大；對此，小花平台保險顧問指出，未來長期照顧將是女性首要考量的風險缺口，因為女性「獨活」的時間變長，確實需要好好思考如何為自己的老年獨居生活預先做好準備。

說到國內20至39歲男性投保人壽保險人數首次超過女性，根據統計，一般成年男性步入職場後，風險意識隨之拉高，尤其偏好風險係數較高的保險理財項目，另在保障型保險方面的需求，像是意外險和日額型醫療險等，男性投保人數都高於女性，顯見男性在有關意外和醫療上的投保意識日益抬頭。

反之，女性則偏好以儲蓄型和年金保險作為理財規劃標的，鑒於女性普遍比男性長壽，年齡愈大的女性擔心後半輩子只剩下自己一人，也更願意投保壽險、醫療險、長照險及年金險等；因此，女性愈是年長，其投保人數和投保率明顯比男性高，總括來說，女性投保意識普遍還是高於男性。

▌原文出處：

20至39歲投保人數「首度」男高於女，尤偏好意外和醫療保障！

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