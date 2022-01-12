傳奇散戶勸世：退休才匆匆進場...其實最危險

最危險的投資操作，就是退休後才匆忙進場買股。

過去專心投入工作，沒有任何股票投資經驗的人，為了多賺一些老本，就貿然將鉅資投入股市，恐怕會在股市裡重摔一跤。

連基礎知識都還搞不清楚的時候，投資人大多逃不過賠錢的命運。這時要是不幸把退休金虧掉了一大半，恐怕就會落得晚景淒涼的下場。

如今已是所謂的「人生百年時代」，就算六十歲申請退休，人生下半場也還有四十年。所以更該趁早開始投資股票，別等到退休後才匆忙進場。要是到退休前都還沒有投資經驗，建議不妨先從那些和日經平均指數，或美國「標普五百」連動的指數型基金開始操作。

在熟悉投資操作，建立自己的投資風格前，應避免操作「信用交易」。我個人一直以來，都是用自有資金進行「現貨交易」。

所謂的信用交易，就是投資人可向券商融資，用小額本金去操作高出本金兩、三倍的交易。如果操作得宜，這種交易的獲利的確相當可觀，可是風險也很高，萬一投資失利，最糟甚至可能讓人破產。

我從國中時就常進出證券公司，當年就曾看過好幾個因為操作信用交易而爆出鉅額虧損，最後當事人銷聲匿跡的案例。所以，我對信用交易的態度，比其他散戶更加審慎保守。

我至今都還忘不了當年那個衣衫襤褸的老太太。當我還拿著敝帚自珍的40萬日元，煩惱著該買哪一檔股票時，她竟走到營業員窗口，說聲「幫我掛日活10,000股買進」就下單了。

她口中的日活 （NIKKATSU），是日本歷史最悠久的電影製作、發行商。旗下的「日活浪漫情色」系列，也曾紅極一時。當時它的股價約莫是200元上下，買10,000股需要拿出200萬日元。在我少不更事的心靈裡，只留下「這個老太太還真是人不可貌相，原來她是個有錢人！」的詫異。

可是，後來不出幾年，她就破產了。證券公司員工表示，據說她的股票資產曾多達數億日元，但後來因為操作信用交易失利，竟把那些資產和她住的房子，全都輸得精光。

《全職存股，不上班10萬變1億》。圖／采實文化提供

如果買賣的是股票現貨，就算股價再怎麼雪崩式下跌，賣出手中的持股，至少還能拿回一點錢。買賣之間固然會有一些虧損，但只要公司不倒，股價就不會跌到負值。

不碰信用交易，從些許本金開始，以現金交易的方式投入股市。經過再三買進、賣出，腳踏實地的花時間累積投資經驗後，靠價值投資法躋身「億萬富翁」之列，我認為並非不可能。

(本文摘錄自《全職存股，不上班10萬變1億》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)