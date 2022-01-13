想投資先逛街吧！從生活裡找到好標的 累積上億資產

我沒上過班，就連計時人員都沒當過，也就是毫無社會經驗可言。

「欠缺社會經驗」這件事，對於一個投資人而言，我認為是負面的。為了盡可能彌補這項缺陷，我會到圖書館去借書來讀，或是有空就到街上逛逛，提醒自己要多留意大街小巷裡的細微變化。

走一趟家電量販店，更是能讓我待上一整天，不只是因為我喜歡這些家店，更因為這裡滿地都是網路上蒐集不到的即時資訊和投資靈感，俯拾皆是；跟著太太出門逛街採買，說不定就可以發現一些新鮮事，所以要我陪著逛上四、五個小時也無妨。

出門逛街採買時，我不只會觀察店裡陳列的品項，還會瞧瞧上門消費的是哪些顧客。碰到女性顧客特別多的店家，後續我就會再查詢這家企業是不是上市公司，因為女性在消費方面，對好壞的判斷往往比男士們更嚴謹，所以眾多女性顧客願意上門消費的店家，成長潛力可期。

兼差投資的上班族股民，可說是天天都在累積社會經驗。就這一層涵義而言，他們在投資上，其實比我這種全職投資人更有利。

至少上班族股民對自己服務的企業，應該會比外部人士更了解；對於競爭同業或客戶的狀況，也能蒐集到更多資訊。而從這些資訊當中找到投資靈感的案例，應該不在少數。

以1999年到2000年的網路泡沫期為例，當時光通信（東證一部・9435）公司在各地開設行動電話經銷門市「HIT SHOP」，展店速度飛快，業務規模和股價都一路攀升。

據說最早發現這檔個股值得買進的，並不是投資人，而是房仲。當時有房仲業者產生狐疑，心想：「最近老是聽到『HIT SHOP』這個新承租人，它究竟是何方神聖？」後來才有眼明手快的人進場投資。

如果發現自己服務的公司在成長，獲利也在增加，但薪水的漲幅卻不如人意時，買進自家公司的股票，也是為自己加薪的方法之一。

日本的上市公司員工，多半可加入公司的員工持股會，每月提撥一定金額，以低於市價二到五成的價位，買進自家公司股票。即使薪水在公司成長過程中漲幅有限，只要業績蒸蒸日上，股價隨之翻揚，我們不僅能拿到資本利得（賣股所賺的價差），還能坐領股利。

買進一家公司的股票，就等於是要當企業的老闆。尤其購買自家公司股票，當了自己任職企業的老闆之後，個人的利害便與企業一致，想必就能更認真地投入工作。

若能以這樣的工作態度贏得肯定，應該就能升職加薪。接著再用多出來的薪水，加碼買進自家公司的股票即可。

說到家庭主婦投資股票，我媽媽曾有過以下這樣的成功案例：

我媽媽原先並沒有投資股票，是因為看到我這個兒子投資，她才動了投入股市的念頭，並自2001年起開始投資。她的本金，是她省吃儉用積攢下來的私房錢，以往都藏在收進櫥櫃的棉被裡。

投資了三、四年後，有一天，我媽從網路新聞上，看到「卑彌呼」（HIMIKO）這個品牌推出了新的鞋款。這款鞋子的鞋墊中，加入了一種「水樣液」（像水的液體），會依腳的動作變化流動，達到按摩腳底的效果。

我媽突然福至心靈，覺得「這個鞋款，說不定會很受到那些工作時要久站的粉領族歡迎」，便隨即買進了卑彌呼的股票。後來，卑彌呼的股價上漲了近四倍之多，讓她在賣出持股後，一口氣賺了近600日元。

我太太也曾有過類似的經驗。這種女性特有的直覺，能從自己實際用過聽過的商品、服務中，找出「這個會紅！股價應該會跟著漲」的個股，而且實際買股後，還真的應聲大漲。

其實家庭主婦幾乎天天都要買東西，而她們從生活周遭的熱銷商品中，找到投資靈感的案例，我想應該不在少數。

這種神乎其技的操作，我這種理論派投資人絕對學不來。如今，我媽媽也和我太太一樣，坐擁上億日元的股票資產，她們兩個也是經常交換投資消息、互通資訊有無的股友。卑彌呼這檔股票，也正是搭了她們的便車，我才能跟著獲利。

其實我一直到最近，才有機會透過線下聚會和其他散戶交流，以前根本很少碰到可以聊股票的人，所以媽媽和太太的消息，對我來說簡直是彌足珍貴。她們有我欠缺的女性觀點，而媽媽這種和我不同年代的長輩，意見也有不少值得參考之處。

身為學生股友的前輩，我很推薦準備求職的同學們投資股票。我個人沒有上過班，但做個股的投資分析，能從中窺見很多企業的本質，而這些資訊，往往是從徵才資料或實習當中看不到的。

既然要找工作上班，當然就想找個未來也可望穩定成長的公司。只要是上市公司，就可以透過閱讀四季報和決算短信，來了解該公司一路走來的成長軌跡。建議不妨試著從中看清自己想去的公司，在營收、獲利和資產等方面有沒有成長。

《全職存股，不上班10萬變1億》。圖／采實文化提供

在有價證券報告書中，會列出員工的「平均年資」。平均年資偏短，僅有約三、四年的公司，就有可能是勞動環境惡劣的血汗企業。這種公司就算起薪稍高，進去後可能也會因為工作太辛苦，而讓人想馬上辭職。

同時，也可以從員工的平均年齡和薪資中，勾勒出更具體的印象，想像自己要在這家公司服務多久，就可領到多少薪資，所以很值得投資等。

(本文摘錄自《全職存股，不上班10萬變1億》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)