「我該持有多少個股」傳奇散戶：理想最多10檔 新手別超過5檔

目前我在價值投資方面，共持有18檔個股。若要問我這樣算多還是算少，其實應該說是稍多了一點。

持有一檔個股，每一季就要看一份決算短信（一年4份），一年算下來，就等於要讀18檔 × 4份＝72份。再加上有價證券報告書也是一年出4份，所以總共就是72的兩倍，也就是要讀144份資料。

我個人非常喜歡研讀有價證券報告書和決算短信。然而，每個人的時間畢竟還是有限，持股數量越多，能花在單一個股上的分析時間就會變短。如此一來，恐怕會讓我沒有辦法深入調查、探究個股的詳情。

在價值投資中，為了能隨時都用最划算的個股，來拼湊出理想的資產配置組合，有時也要更換持股。因此後文我也會再詳加說明，我們在持股的過程中，還必須定期為個股打分數、給評價，再列出排名順序。所以持股數量越多，能花在單一個股上的時間就會越來越少。

在股市當中有一句格言，說「雞蛋不要放在同一個籃子裡」，分散投資向來都被奉為投資股票成功的不二法門。然而，過度分散反而會讓我們在時間安排上捉襟見肘，以致於忽略了原本該留意的重點。

至於為什麼我持有的個股，會從理想的個股數量膨脹到這麼多，是因為我操作價值投資標的，主要多為流動性偏低的冷門小型股，而隨著資產增加，手上便有越來越多持股無法隨心所欲地買賣。

進場投資前，我一定會仔細地調查個股資訊，直到自己能接受才肯罷休。因此，我投資股票有一項規矩，那就是一旦決定買進，小型股1檔至少會投資500萬日元（大型股則是至少1,000萬日元），如果不投資這麼多，花在研究上的時間就划不來了。

不過，加碼投資太多，而個股又是總市值很低的小型股時，自己的一買、一賣，都可能讓股價往意料之外的方向震盪。

再加上我的投資作風，是把證券帳戶裡的所有資金全都用來投資的全額投資派，現金部位往往都只有10％以下。況且我又以小型股為主要投資標的，一旦資金變多，必然就只能增加持有的個股數量，別無他法。

2020年，受到疫情等太多不確定因素的影響，情勢尚未明朗，因此很難刪減持股家數，甚至還又多了幾檔。

有數據顯示，只要持有7到10檔持股，就足以分散風險；況且在四季報中，主要股東只會揭露到前十大。因此我也打算遲早要把持股縮減到10檔左右。

價值投資的新手，就算只從自己精挑細選出來的一檔個股開始投資也無妨。起步之後可以慢慢增加，但初期最好還是控制在5檔以內，才能做更細膩的投資，騰出更多時間投注在每一檔個股的分析與調查上。

此外，我還會針對已買進的個股持續進行定點觀測，以觀察個股的變化。這樣可以加深我對個股的認識，甚至還能幫助我在投資路上持續成長。

建議投資人不要在同一種行業裡增加投資標的，而是要往不同行業發展。舉例來說，假如當初各位是從自己熟悉的零售業開始投資，那麼就可以往服務業、不動產業、醫藥品等不同行業發展，擴大自己的防守範圍。

光是在同一個行業打轉，擴大投資的個股數量，就會陷入大同小異的價值陷阱，到時候可能會因為持股的股價漲不動而見異思遷，或有嚴重受到特定業種的風險影響之虞。

持有不同業種的股票，可分散風險；而多研究各種不同業種再投資，能讓投資人的視野變得更開闊。

每週重新檢視持股、排名

我向來都是落實評估相關資訊，再挑選股價偏低的個股。不過，我並不會對某檔個股情有獨鍾，非買不可。只要發現股價更被嚴重低估的個股，隨時都可以換股操作。

因此，我向來致力於「將持股依序排名」。而用來排名的指標，就是前面介紹過的「預估本益比」、「落後本益比」、「Net-Net指數」、「葛拉漢指數」，再加上「現金殖利率」和「EBITDA」（稅前息前折舊攤銷前獲利）等指標。

所謂的現金殖利率，就是用買進個股的股價，呈現投資人每年可以獲得多少配息的指標，計算方式如下。

現金殖利率（％）＝每股每年平均配息金額 ÷ 股價 × 100

EBITDA指的是企業在支付利息、稅款，以及扣除有形與無形固定資產折舊攤銷前的獲利。說得更簡單一點，其實就等於「營業利益+折舊攤提」，是以現金基礎來判斷本業獲利水準多寡的一項指標。運用這六大指標評價個股是否值得投資的判斷基準。

除了這些指標，我還會根據自身經驗，斟酌加入些許外資持股占比和股價催化劑等因素，每週重新給予各檔持股「3A」到「1C」的評等。

完成評等排名後，再與其他我認為「可以馬上進場買股」的個股（四季報上貼綠色便利貼處）做比較。只要判斷排名最低的個股表現最差，我就會毫不猶豫地換股操作。

《全職存股，不上班10萬變1億》。圖／采實文化提供

在日本的職業足球聯盟J聯盟當中，又分為頂尖的J1組和水準居次的J2組，所屬隊伍會依成績調整，在J1中排名最低的兩支球隊，和在J2中排名最高的兩支球隊，會被交換組別，以維持「反映球隊實力」的聯盟制度運作。

J聯盟的分組是每個球季調整一次，而我的股價低估程度比較，則是每週進行一次，以便用股價更便宜的個股，更新我的投資組合。

(本文摘錄自《全職存股，不上班10萬變1億》，采實文化出版，未經同意禁止轉載。)