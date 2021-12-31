防疫寶寶潮來臨！2022勞保生育給付最高領多少？

聯合新聞網 / 好險有小琪
數據指出，疫情期間懷孕率比年初約成長三成，2021年新生兒有望突破18萬。示意圖／ingimage
數據指出，疫情期間懷孕率比年初約成長三成，2021年新生兒有望突破18萬。示意圖／ingimage

不知道您有沒有觀察到，今年身邊懷孕的親友變多了？數據指出，疫情期間懷孕率比年初約成長三成，2021年新生兒有望突破18萬。恭賀親友時，別忘了提醒他們申請懷孕相關補助，除各縣市政府生育津貼外，還有生育給付。

一、什麼是生育給付？

勞工保險局提供的生育給付會依照父母雙方的保險屬於勞保國民年金保險或農保來區分，勞保和國民年金保險的生育給付對象限定母親，只有農保父母雙方都可申請（如表1）。

表1
表1

舉勞保生育給付請領資格為例，女性參加勞保年資滿280日後生產，或是年資滿181日後早產（註1），都可以申請。

二、如何計算勞保生育給付金額

生育給付的計算公式是：分娩或早產當月起前6個月（含當月）平均月投保薪資乘以2個月，若為雙胞胎則乘以4個月，三胞胎乘以6個月，以此類推。

例如B女分娩前六個月投保勞保的最高薪資45,800元，且生下雙胞胎，她能請領到的生育給付是183,200元。算不出來？一鍵到勞保局網頁試算。

三、申請勞保生育給付有四種方法

（一）投保單位線上申請：如果公司有負責單位，填好同意書後，由投保單位經辦人員線上申請。

（二）到戶政事務所辦理子女出生登記時，也可一併申請。

（三）若您已擁有自然人憑證，可上勞保局網站線上申請。

（四）書面申請：準備勞工保險生育給付申請書及給付收據、嬰兒出生證明，親送或寄至台北市中正區羅斯福路1 1段段4 4號「勞動部勞工保險局」收。

相關請領細節可至官方網站查閱（https://www.bli.gov.tw/0004846.html）。

四、其他勞保生育補助常見問題

Q1：有申請期限嗎？

A：生育給付須於生產後5年內申請。

Q2：懷孕期間流產可以領嗎？

A：不可以，因為原本屬於勞保生育給付的流產分娩費，目前已改由健保署以醫療給付方式給予，所以妊娠20週以下的懷孕流產不能申請生育給付。

若是早產或生產時胎兒死亡，可以申請，但需要備妥相關文件。

Q3：夫妻雙方都有勞保，可以申請兩份勞保生育給付嗎？

A：不行，勞保生育給付只有母親可以請領。如果先生有勞保，太太沒有，則無法請領。

註1：早產指胎兒出生時母親懷孕140天以上但未滿37週。

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免責聲明

本專欄撰寫的資訊與觀點是個人觀察與見解，相關數據已盡量查證引用具可信度的媒體，但無法確保完全精確，本專欄也未勸誘或建議購買任何商品，不作為任何投保或購買的建議，對此不負任何法律上的責任。

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