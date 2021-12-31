防疫寶寶潮來臨！2022勞保生育給付最高領多少？

不知道您有沒有觀察到，今年身邊懷孕的親友變多了？數據指出，疫情期間懷孕率比年初約成長三成，2021年新生兒有望突破18萬。恭賀親友時，別忘了提醒他們申請懷孕相關補助，除各縣市政府生育津貼外，還有生育給付。

一、什麼是生育給付？

勞工保險局提供的生育給付會依照父母雙方的保險屬於勞保、國民年金保險或農保來區分，勞保和國民年金保險的生育給付對象限定母親，只有農保父母雙方都可申請（如表1）。

表1

舉勞保生育給付請領資格為例，女性參加勞保年資滿280日後生產，或是年資滿181日後早產（註1），都可以申請。

二、如何計算勞保生育給付金額

生育給付的計算公式是：分娩或早產當月起前6個月（含當月）平均月投保薪資乘以2個月，若為雙胞胎則乘以4個月，三胞胎乘以6個月，以此類推。

例如B女分娩前六個月投保勞保的最高薪資45,800元，且生下雙胞胎，她能請領到的生育給付是183,200元。算不出來？一鍵到勞保局網頁試算。

三、申請勞保生育給付有四種方法

（一）投保單位線上申請：如果公司有負責單位，填好同意書後，由投保單位經辦人員線上申請。

（二）到戶政事務所辦理子女出生登記時，也可一併申請。

（三）若您已擁有自然人憑證，可上勞保局網站線上申請。

（四）書面申請：準備勞工保險生育給付申請書及給付收據、嬰兒出生證明，親送或寄至台北市中正區羅斯福路1 1段段4 4號「勞動部勞工保險局」收。

相關請領細節可至官方網站查閱（https://www.bli.gov.tw/0004846.html）。

四、其他勞保生育補助常見問題 Q1：有申請期限嗎？ A：生育給付須於生產後5年內申請。 Q2：懷孕期間流產可以領嗎？ A：不可以，因為原本屬於勞保生育給付的流產分娩費，目前已改由健保署以醫療給付方式給予，所以妊娠20週以下的懷孕流產不能申請生育給付。 若是早產或生產時胎兒死亡，可以申請，但需要備妥相關文件。 Q3：夫妻雙方都有勞保，可以申請兩份勞保生育給付嗎？ A：不行，勞保生育給付只有母親可以請領。如果先生有勞保，太太沒有，則無法請領。

註1：早產指胎兒出生時母親懷孕140天以上但未滿37週。

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