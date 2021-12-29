跟你想的不一樣！富豪們的成功祕訣在於絕對不做這5件事

你能想像香港首富李嘉誠帶著兒子們擠地鐵、「股神」華倫．巴菲特不留遺產給後代……？是的，世界富豪們對於財富的態度，可能大大的出乎你我的意料之外！其實，別看這些億萬富豪過著不為錢煩惱的富裕生活，他們不僅很會賺錢，甚至比你我更懂得如何省錢，有關世界富豪們的省錢撇步先前在小花平台已有深入報導，本文另整理《香港財經時報》（HKBT）以專文介紹「盤點李嘉誠、華倫．巴菲特絕對不做的5件事！」以下跟著小花平台一起來看看他們白手起家的成功祕訣。

秘訣1、絕不會衝動購物

根據《香港財經時報》報導，「衝動購物」正是有錢人不會去做的事情！一年一度的「雙11購物節」甫過，你是否也大買特買、買到要剁手？反觀白手起家的世界富豪們卻認為這是亂花錢的行為，「股神」華倫．巴菲特就曾說過：「如果你盡買些不需要的東西，很快你就必須賣掉你需要的東西。」這句話是要提醒大家，不要在消費後，才把剩餘的錢存下來，「否則永遠不會有錢！」

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秘訣2、不會花錢在娛樂開銷上

根據一項統計調查指出，絕大多數的成功人士都喜歡閱讀，只有極少部分的人會把錢花用在娛樂開銷上，就像香港首富李嘉誠主張「每一塊錢都要花得有價值」的金錢價值觀，除此之外，他並認為有一種錢一定要捨得花，肯花就會愈來愈有錢，那就是把錢投資自己的腦袋、持續不斷地提升自我價值，「不論男女老少，願意花錢投資自己才會是最後的『贏家』！」

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秘訣3、不會把遺產留給後代

微軟創辦人比爾．蓋茲與「股神」華倫．巴菲特共同成立了一項名為「捐贈誓言」（The Giving Pledge）的慈善活動，隨後臉書創辦人馬克．祖克柏也加入了簽署，他們異口同聲地表示，過世後將財產全數捐作公益慈善、不會留給後代，希望孩子靠自己的努力成功，而非依賴父母的「救濟」。

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秘訣4、拒絕喝精品咖啡

年僅31歲的葛拉罕．史蒂芬是一名房地產投資者，光是去年一整年的收入近新台幣5,000萬元，其支出卻只占了收入的1％，其餘的錢都存起來或是用於投資。在他所有日常支出中，最引人注目的是他與時下年輕人不同，寧願自己在家裡沖泡咖啡，不喜歡在連鎖品牌店買咖啡，尤其像是星巴克之類的精品咖啡，更是拒絕往來戶。

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秘訣5、不會輕言退休

根據財富雜誌《Fortune》曾經發表的一項研究結果顯示，有超過半數的億萬富豪希望到了退休年齡後仍然可以繼續工作，其中並有高達6成淨資產為1,500萬美元的人根本沒有計畫要退休……。將這項調查對照於今天日本社會新常態：「日本老年人到了70、80歲仍繼續工作，未來可能不存在退休年齡」，隨著現代人的壽命愈來愈長，不論是一般人或是億萬富豪，如何維持個人競爭力已然成為人人必做的功課。

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