這4本存摺準備好！ 讓你「小錢變大錢」理財術輕鬆又easy

已故台灣首富王永慶曾說過：「你賺的一塊錢不是你的一塊錢，你存的一塊錢才是你的一塊錢。」這句話要強調的是「儲蓄」的重要性，聽起來卻也發人省思......；的確，理財的第一步就從「存錢」開始，你能否將你存到的每一分錢紮紮實實地留在身邊？相信許多讀者都跟小編一樣是個每天需要打卡上下班的小資OL，每一分每一毫都要錙銖必較，畢竟對於每個月固定領薪水的上班族而言，最殷切期盼的「加薪」還是得看公司的決定（可不是你我說要加就可以加的），在不增加收入的前提下，如果可以提高個人的省錢和存款能力，不也等於在幫自己變相加薪？

試著回想一下：你是否經常抱怨薪水太少、根本不夠用，更不用說想要存錢了？事實上，再仔細思考一下，許多人可能在日常生活中將辛苦賺來的血汗錢都輕易花掉了而不自知，像是追求「小確幸」下班後約三五好友一起小酌一杯、約唱KTV或是三不五時的犒賞自己，給自己的辛苦加油打氣……；要小心了，這些可能都是你自己看不到的理財「盲點」。

以下整理由韓國全民理財教練高敬鎬在其所著《四本存摺穩穩賺，小薪也能變大錢》一書中，給忙碌上班族提出自動化投資理財建議：想要變成有錢人，一定要有4本存摺（薪資存摺、消費存摺、備用存摺及投資存摺），每個月只需要短短的10分鐘，從此就能丟掉發票、擺脫記帳，小薪水也能過上富生活！

第1本「薪資存摺」、替收支把關

所謂的「薪資存摺」顧名思義就是薪資匯入和管理固定支出的存摺，其中的「固定支出」是指自動扣款繳納諸如：每月生活費、貸款利息、子女才藝補習費、保障型保險費等，你可以設定當所有費用繳納完畢後，接下來自動轉帳一定的金額到下面第2本的「消費存摺」。

高敬鎬表示，第1本「薪資存摺」的管理重點在於結束上面的流程後，不會再有任何的薪酬支出，剩下來的金額就是當月可以存入的數目，接著要將其全數轉到最後第4本的「投資存摺」；也就是說，直到下一個發薪日之前，「薪資存摺」裡的餘額都將為「零」。

第2本「消費存摺」、看緊你的口袋

第2本「消費存摺」顧名思義就是用來消費和管理變動支出的存摺，其中的「變動支出」是指每月的基本生活開銷所需，主要用於支付諸如：日常飲食費用、通勤交通費或是其他休閒娛樂費等，需特別留意隨著用途的不同，支出的金額也會有一定的變動，且無論再怎麼地節省開支，可以減少的額度也是非常有限。

高敬鎬指出，第2本「消費存摺」的管理重點在於養成每月定額消費的習慣，如果所有的支出包括變動支出和固定支出都能夠維持差不多的消費模式，那麼對於未來訂立和實行投資計畫也會有一個比較清楚的方向感。

第3本「備用存摺」、撐起金錢防護罩

第3本「備用存摺」顧名思義就是「以備不時之需」的存摺，也就是用來管理備用資金的存摺，平時需存入充足的備用資金，等到特殊情況發生時才能拿出來花用。所謂的「特殊情況」像是突發意外事故緊急需要支出一筆高額的費用，又或者當「消費存摺」餘額不足時，可以適時拿出來暫時周轉。

對於「備用存摺」，高敬鎬認為，最好維持在月平均支出金額（固定支出＋變動支出）至少3倍以上，尤其在投資之前，先要確保留有充足的備用資金，如果先前已動用了備用資金，一定要及時補足足夠的備用餘額。

第4本「投資存摺」、讓小薪變大錢

所謂的「投資存摺」，從字面上看，就是管理投資的存摺。前面提到，由「薪資存摺」自動扣款繳納各項固定支出和日常生活開銷之後，將剩下來的金額就要全數轉到這本「投資存摺」裡。

另一方面，高敬鎬也建議，等到「投資存摺」自動轉帳支付各項投資商品之後，再將剩下來的金額全數轉到「備用存摺」裡，當「備用存摺」的金額扣除掉備用資金之後，如仍有不少剩餘，不妨另外投資到定期存款或是基金。