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月薪7萬3不夠台北生活？ 他列支出網友秒揪出原因

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友指出，他月收入7萬3千元，但覺得入不敷出，擔心無法結婚生子。圖／聯合報系資料照
一名網友指出，他月收入7萬3千元，但覺得入不敷出，擔心無法結婚生子。圖／聯合報系資料照

在台北生活要賺多少才夠用呢？日前一名網友表示，他目前在台北上班，一個月薪水達7萬3千元，扣掉各種花費後，覺得入不敷出，不敢結婚生子，因此問廣大網友「我的薪水好像沒辦法交女友，該換工作嗎？」網友開始分析他的支出，發現「房貸太高、生活費跟健身房費用都占太多」。

一名網友在Dcard指出，他在台北工作，月薪7萬3千元，每天上班12小時，月休10天，貸款新北市1000萬元的房子，每個月都要3萬6千元的房貸、4千元的保險費、1千500元的電話費，以及1千700元的健身房費用。

零零總總扣下來，只剩下2萬元生活費，因此原PO感嘆「好像不能結婚生子，目前已經26歲了，還沒辦法交女友，交了女友又是一筆開銷，更是無法存錢」，他好奇問網友「該換工作嗎？」

對此，有網友認為先省電話費、健身費用「電話費可以換成699到499吃到飽，健身房改成在家裡徒手訓練」、「個人認為健身房的費用都很多餘，除非你是需要器材練的人，不然只是花錢騙自己有在運動」。

也有人指出，是太早買房的緣故「月薪7萬3千元不少了，問題不在工作而是你太早買房了，等你娶老婆再買也不遲，你們可以一起分擔房貸，不然像你現在還沒有女友，房子這麼大一個人住很浪費」、「你的月薪不算少，一年用16個月來算的話也有116.8萬了，建議本金以投資理財及存錢的方式累積到800萬以上再買房子」。

還有人建議他降低生活費「生活費頂多一萬五就差不多了吧，我住台北一個月生活費才花1萬2千，還包含每個月四次吃中高價的餐廳」、「其實細算你的薪資扣掉必要支出還剩2萬9千元，就算你每天600元，也是可以省下1萬，而且我認為台北的生活開銷是不需要到2萬元的。建議你先把飲食、交通、日常用品、購物、娛樂等等列出來，確定你每月的花銷到底需要多少，控制一下就可以存下錢了」。

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