總覺得自己存不了錢？「漏財體質」看看自己中了幾個

又到年底了，2021年即將過去了，回想這一年，想必每個人都承載著滿滿的回憶……；以小編為例，原本立志要努力省錢存錢，但是遇到「雙11購物節」最後還是破功了，與預期的目標差了一截，只能冀望來年、真正落實理財規劃和儲蓄目標！

正在看文章的你，是否也跟小編一樣懊悔不已、後悔得不得了？根據人力銀行最新統計，約4成3的上班族使每個月薪水幾乎花光、甚至透支的「月光族」，其中有2成4的人不僅零積蓄，還得靠借貸度日，另有1成3的人則雖然不用借貸度日，但是一到月底、薪水一定花光光，處於「負儲蓄」、面臨入不敷出。

試想一下：你是不懂存錢或是不會理財，還是克制不了消費慾望？以下小編整理一般常見讓你留不住錢的漏財原因，看看你中了幾個？

漏財原因1、總是被優惠、折扣吸引

首先，第1點就說到小編的痛處了！上（11）月剛結束的「雙11購物節」，小編買了不少折扣商品，雖然感覺是「撿到便宜了」，不過荷包頓時消風了不少。如果站在聰明理財角度來看，許多折扣商品在購買的當下，認為自己是撿到便宜了，其實可能是買了一些非必要或是日後根本用不到的東西，這樣反而是真正浪費錢。

漏財原因2、懶得出門「叫外送吧！」

受到新冠肺炎疫情的影響，帶動起餐食外送服務的浪潮，前陣子超過2個月的防疫生活，掀起一場前所未有的居家體驗，國人的消費習慣也隨之發生了巨大改變，只需一支手機可立即訂購自己喜愛的的美食外送，外送平台夯爆、外送機車滿街跑！

以小編為例，個人非常喜歡這種美食外送服務、在家不用出門即能輕鬆享用美食；不過，相對來說，外送時需多負擔一筆運費，一個月加總起來也是一筆不小的支出……，如果站在聰明理財角度來看，在家自己煮、好好計算每一餐的費用，無形中能省下不少錢。

漏財原因3、看到喜歡的一律先買再說

你是不是看到自己喜歡的商品就一律先買、先刷卡再說？如果是，那麼你也犯了很嚴重的漏財特質！尤其看到特價折扣打出的促銷標語諸如：「滿千折百」、「免運費」……等，更加提高了個人的購買慾望，不得不說，許多「卡奴」就是由此累積而來的；因此，想要改掉個人漏財的特質，一定要先改掉先買再說、先刷卡再說的購物習慣。

漏財原因4、你還在「及時行樂」嗎？

根據小編觀察身邊周遭年輕人的消費習慣大多為喜歡及時行樂型，每到發薪日一定不忘購物或是上餐廳犒賞自己；逛街看到喜歡的衣服或是包包先買再說；上餐廳點了一大桌想吃的卻吃不完……，上述這些生活情境也是你的寫照？提醒你，及時行樂就是在提早花光你的存款，建議在掏錢出來前，先給自己幾小時或是幾天思考一下：自己是否真的需要動用這筆錢？

說到漏財，每個人或多或少都有一些理財壞習慣，可能你正在漏財卻不自知……；小花平台每周固定提出專業理財觀點，教你如何省錢、存錢、有規劃地儲蓄，以下為讀者整理世界富豪、理財名人觀點及從實際案例分享推薦6篇理財好文，提醒你切記：「學理財，永遠不嫌晚！」