省錢不買保險存100萬元 網友：遇醫療事故恐儲蓄全燒完

生老病死無可避免，有些人會透過買保險防患未然。一名網友提及，自己的姐姐單以存錢方式，準備未來的醫藥費等支出，也沒有購買保險，讓許多網友擔憂遇到重大事故的話，恐帳戶的儲蓄很快就會花完。

一名網友在臉書社團「存錢公社」提及，姐姐結婚時聽取理專建議，認為有團險的意外險就足夠，也避免遇到拒賠的保險公司虧錢，因此不買保險。原PO說，這二十多年以來，姐姐跟姐夫將錢定存到銀行戶頭，用作未來醫療需求的資金，目前已累積一百多萬元。而姐夫認為，因為沒買保險，所以才能存到戶口裡的數目。

不過，一眾網友指出，若沒有事先買保險，一旦發生重大事故，一百萬元很快就用完了。有網友則分享，自己的家人患癌，持續兩年要每三周到醫院治療一次，每次需花費十五萬元治療費；該網友指，因為有買三萬多元的保費，保險可以轉嫁全部醫療費用，因此減輕家人許多經濟負擔。

但也有網友表示，買保險牽涉風險「對賭」，只要原PO的姐姐跟姐夫保持健康，確定積蓄能承擔風險也沒問題。

根據「好險網」指出，購買保險的最大優勢為利用部分資金轉嫁重大風險，並能保障醫療險、意外險、雙實支實付、癌症、重大疾病或傷病、失能或長照險等。例如病者患癌症的話，可以將防癌險、重大疾病險、重大傷病險轉嫁負擔。如果民眾不希望在保險上花費太多支出，「好險網」建議以一份低保額終身險主約搭配高保額定期險附約，將繳保費以外的資金用做儲蓄等，能同時享有保單保障及累積個人資產。