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一年10萬！媽媽用他名義買保險快10年 眾人驚：到底買什麼

聯合新聞網 / 綜合報導
許多人開始工作後會買保險來保障生活。路透
許多人開始工作後會買保險來保障生活。路透

以往許多人不喜歡買保險，認為很觸霉頭，但隨著時代進步，人們觀念也跟著改變。一名網友透露，年輕時媽媽用他的名義去買保險，等到出社會後才發現一年竟要繳10萬多的保費，而且也繳了快10年，讓他覺得非常吃力，想知道如果不繳會不會怎麼樣？不少人對於原PO的高保費相當驚訝。

原PO在PTT貼文表示，自己還年輕不懂事的時候，媽媽就用他的名義去跟親戚買保險，起初都是媽媽在繳納，等他出社會開始工作後，才發現一年的保費竟要繳10萬多元，而且也繳了快要10年了。

他說自己年收入不到50萬元，都繳到快窒息了，而身邊的朋友一年的保費也才3萬，讓他覺得怎麼差這麼多！原PO對保險沒有研究，不知道繳的錢都去了哪裡，詢問媽媽也得不到答案，還叫他去問親戚，讓他很傻眼。原PO想知道如果直接不繳的話會不會怎樣？他也好奇「有人完全沒買保險的嗎？」

不少人很驚訝原PO的保費那麼高，「一年10萬多是買了什麼險？」、「一年10多萬是保幾份啊？」、「你收入很高吧，一年繳10多萬滿多的」、「我一家三口保費也不過9萬多，你是買啥？」、「不是繳多就有用，有些人把保單po在專版才發現自己在養業務員」、「現在保險公司不是都有app可查保了哪些，有什麼保障，查查看就知道了，應該是買儲蓄險或是還本型的，才要繳這麼多」。

也有人分享自己保過哪些險，「我啊，只有全民健保、勞工保險」、「機車強制險」、「我老公全家都沒買，風險自留」、「我沒買保險。平時養身一點」、「我媽全盛期全家一年保險費繳到快40萬」、「入學會有學生平安保險啊」、「我也有早期郵局保險（已繳滿30年，現在領回本利息中）若是早期保險不要中斷比較有利，新的方案條件不可能更好」。

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