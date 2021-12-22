網紅轉型企業家夏筠婷白手起家制霸微商經濟 掌握人生主賽道

微商經濟是近年生活中觸及率極高的商業模式，從日常用品、保健品到化妝品，搭上社群通訊的便利分享、手機購物的簡單支付及低門檻的創業優勢，讓微商行業變成創業新人的優先選擇。

從網紅轉型企業家的夏筠婷，白手起家制霸微商經濟，也掌握自己人生。 圖／夏筠婷提供

而網紅「夏筠婷」也跟上這股創業風，起初接觸批發選品及類直銷產業的經驗，讓她選擇代理適合自己的微商產品。從六千元起家，一併放棄當時當紅的直播產業，以空杯心態從小賣家做起，初期乏人問津，卻不消磨她想成功的慾望，直到中期個人零售穩定月銷千盒，幾年後以專業營養師團隊研發，成功創立H.B.D微商精品品牌第一支產品-小清新。爾後也開啟位於大直的美容產業「H.SPA」，同時投資多元事業如信義區的貝拉醫美及nomorespace餐酒館，身兼多職的她，一同帶領近300位代理商夥伴前進，拓展微商行銷的驚人商機。

一路上不順遂大於一凡風順，她說初期加盟就吃過悶虧，代理表價格被惡意竄改，資訊不對稱，讓她損失當時剛賺到的所有存款。

但她把挫折當成寶貴經驗，從事件後，了解微商系統仍有漏洞，因此立志創立自己的品牌，務求資訊透明，每當總公司發布消息，第一時間讓代理夥伴們知道以及高讓利機制，和她獨創的微商系統式培訓教學。她認為，「微商的精髓始於個人魅力帶出產品特色的販售，而非拉人快速擴張團隊，能讓加盟店長心靈及技能同時成長，才是長久發展微商體制的核心」。

「產品形象是跟著賣家形象走的」她深信，相比其他微商體制，她更在乎夥伴們是真心喜歡且了解自家產品，最終才有意加盟。她設下考核機制及完整的教育訓練，從初階到高階的培訓課程，讓夥伴們能成為有熱情並且專業的賣家。

夏筠婷分享，「微商的精髓始於個人魅力帶出產品特色」，唯有夥伴們真心喜歡自家產品，才是對顧客負責。 圖／夏筠婷提供

銷售的保健品，畢竟是給人吃的，務求安心食用，她除了有營養師團隊作為幕後強硬後台，也特別請公司營養師特訓自己，學會後時常幫自家店長們授課，並要求代理夥伴把成分背得滾瓜爛熟。她說，唯有親身熟悉及使用產品後，了解它、喜歡它，才是成為賣家以及對顧客負責的首要條件。

有別於其他微商品牌的大量招募，夏筠婷每年僅三到四次少量招募代理商，為了健全組織發展，避免盲目擴張，對於控管品牌售價，她事必躬親，也有特別的防禦機制來保護每一位店長，設身處地為代理商規劃每項銷售環節。言談間，她強調「我時常要求公司發訊息，店長們一定要回覆，這同時培養他們對客戶需求能達到即時回覆的好習慣」。

夏筠婷經營微商事業有一套心法，也成功提高H.B.D市占率。 圖／夏筠婷提供

公司研發產品的時間往往動輒一年以上，夏筠婷每天親自到新北與台北三處倉庫盤點產品，確保品質，睡眠時間常壓縮到4、5個小時也不喊苦。「我從不檢討別人，只檢討自己」她總掛在嘴邊，創業縱然充滿挑戰，如果只是抱怨了事，問題也不會被解決，所以檢討並補強每次企業遇到的危機，也是H.B.D成功提高市占率的養份。

問她，創業這一路上是什麼改變自己，達到現在的成就？她說「我認為不是改變，而是不變，一直保持最初創業的精神，才可能不斷讓企業創新。」

年紀輕輕的夏筠婷勇於朝夢想前進，她說雖然不敢認為自己完全稱得上企業家，但絕對會持續努力，以經營之神王永慶和鴻海創辦人郭台銘為偶像典範，創業是自己的事，如果你需要被鼓勵，那你不適合創業。

年紀輕輕的夏筠婷保持最初創業精神，讓企業不斷創新。 圖／夏筠婷提供

夏筠婷認為，不需要從別人口中知道自己的模樣，絲毫不在意惡意評論的她笑稱，休閒娛樂竟是跑車，今年生日更購入一台限量超跑。外表看起來甜美的女孩，被問及為何愛上跑車，她總笑說自己的心裡其實是住著一位小男孩。

外表甜美的夏筠婷，用自身創業經驗鼓勵其他女性活出自己。 圖／夏筠婷提供

夏筠婷鼓勵女性朋友，「妳所考慮的所有也是我曾經擔心的，但不踏出第一步也不會有以後的路。女生絕對不能只坐在副駕，要能自己掌握方向盤，錢包有錢，油箱有油，sport開好，相信我！妳靠自己也能到達目的地，妳永遠是最特別的！」

夏筠婷IG：https://www.instagram.com/hsia.vv/?hl=zh-tw