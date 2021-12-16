保障不足怕步上「老殘窮」？長照險為何這麼重要

「許多人以為失能是逐步退化的過程，但跨過失能臨界可能只是幾天的事。」筆者在網路上看到這句話時，還不太理解，直到今年5月66歲的外婆騎機車摔車，原本健康的老人在幾天內突然失禁、臥床不起，送醫檢查才知道她罹患腦瘤及淋巴癌。積極治療無效，外婆已臥床半年，因疫情請不到看護目前由她的媳婦照料。

外婆的處境更加深我對長照保障的重視，筆者雖才28歲卻已幫自己規劃每年42萬理賠金的長照保障，是因為了解台灣的社會現況，並可預想未來若長照保障不足可能遇到的「老殘窮」困境。

台灣到底有多老？您知道嗎，台灣在2017年成人尿布銷售量已超越嬰兒尿布。再過五年（2025年），台灣每5人就有一人是老人。平均每1.2位生產者需照顧1位老年人口。我們以為日本老人多，但事實卻是台灣老得快，台灣人口老化的速度飛快，估在2065年超越日本，屆時每5個人就有2個老人。

很多人會問，不是還有健保跟長照2.0嗎？統計指出2020年65歲以上高齡者健保醫療費用占39.8%，且比例逐年提升。試想社會保險餅就這麼大，未來僧多粥少的情況，不足額的保障只能由自己或商業保險負擔。

而即使有長照2.0福利，但每位有需求的人分配下來，頂多讓家屬作為「喘息服務」。如筆者的外婆是長照2.0失能等級最嚴重的第八級，一週能申請到的服務約是2天各3三小時的洗澡服務，剩餘的時間仍須自行想辦法，若家人無暇照料，必定得請看護。

那麼24小時照護到底需要準備多少錢？聘請外籍看護移工一個月約3萬、本國籍看護月薪約5-7萬，養護型長照中心月費則是3.5萬-5萬。對許多人來說，不間斷的高額長照支出，是家庭財務的未爆彈。此外，日本及韓國祭出高薪搶人，未來台灣恐找不到外籍照護工，天下雜誌〈工廠無人做、老殘沒人顧 業者示警：台灣5年內恐找不到移工〉有詳盡的報導。

台灣人急需幫自己規劃、分散長照負擔的事實顯而易見，但長照險滲透率僅約4%，筆者訪問許多人未投保長照險的理由是：不清楚內容、覺得太貴。其實市面上長照保障類型多，也可透過終身加定期險的搭配，或是購買沒有身故金的險種，在自己可負擔額度內適度規劃。規劃時也別忘了自己做足功課及諮詢專業人士。

讀完這篇，您可能覺得十分沈重，而台灣的長照現實就是如此沈重難以負荷。筆者深信，我們想怎麼老？想如何被照顧？端看自己做了什麼準備。

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