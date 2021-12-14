股神巴菲特傳授給子女的秘技 10個「投資忠告」讓你在股市屹立不搖

你也是愛買一族嗎？繼每年11月份的「雙11購物節」之後，緊接著又是12月份的「雙12購物節」，這兩個時間點都是中國大陸、香港及台灣等地區電子商務購物旺季，各大電商荷包賺飽飽、笑呵呵，連你是否也一起共襄盛舉、購物狂灑錢毫不手軟？在這裡，小花平台帶領讀者從理財角度思考，不僅要捨得花錢，更要及早養成理財好習慣，都說理財教育從小開始，以下引述《巴菲特給子女的10個投資忠告》一書中，「股神」華倫．巴菲特（Warren Buffett）在日常生活中，傳授給子女的投資經驗和投資忠告。

巴菲特：「現實投資中充滿機遇的同時也暗藏著陷阱…」

事實上，小編細讀了這本書，深刻覺得很適合每一個投資人詳加閱讀，以下整理這10個忠告並擷取其中的重點提示：

忠告一、記住！理性壓倒感性才能屹立股市不倒

1、要學會以40美分買1美元的東西。

2、學會數字運營：時時刻刻計算損益比率。

3、投資不敗的金律：安全第一，賺錢第二。

4、最聰明的投資者總是會讓自己的投資「密不透風」。

忠告二、不要害怕危機，要做一個善於戰勝危機的大贏家

1、是危機也是商機。

2、在危機的背後尋找機會。

3、與其坐以待斃，不如積極應對。

4、學會在「垃圾股」裡尋找商機。

忠告三、正確處理股市投資的兩大情緒：貪婪和恐懼

1、耐心是投資獲利的好習慣。

2、在別人瘋狂投資時要非常謹慎。

3、在別人投資謹慎時要更大膽一些。

4、認識自己的弱點才能利用市場的劣勢。

忠告四、投資不是閃電戰，而是持久戰

1、長期投資就是白頭偕老。

2、長期現金流是最好的估值方法。

3、投資要「專情」而不要「花心」。

4、頻繁交易會讓你的巨額財富流失。

忠告五、如果你走在錯誤的路上，奔跑也沒有用

1、穩、準、狠的投資策略。

2、永遠盯住自己熟悉的公司去投資。

3、如果你走在錯誤的路上，奔跑也沒有用。

4、掌握正確的市場策略，保持長遠的目光。

忠告六、正確評估一支股票的內在價值

1、尋找具有持續競爭優勢的企業。

2、選股看價值，神秘感不如安全感。

3、企業的內在價值決定著股票的價格。

4、一定要選擇擁有最優秀的管理團隊的上市公司。

忠告七、股票投資需要獨立思考，切勿盲從

1、不要被他人的看法所左右。

2、世界上沒有永遠有效的市場。

3、跟著自己的直覺走，堅持自己的判斷。

4、相信自己對市場的判斷，不要被他人的言論所左右。

忠告八、我的投資中，「明星股」總是獲利最多的股票

1、明星不如天王巨星

2、重視投資企業的管理品質。

3、不間斷地在市場上尋找優質股票。

4、成為可口可樂最忠實的長期投資者。

忠告九、不要讓不良的投資習慣毀了到手的投資回報

1、學會每天反思自己的錯誤。

2、真正的投資者是在不斷學習中成長的。

3、想射中大象就必須隨時把槍帶在身上。

4、改變思維頭腦：借錢生錢，融資投資。

忠告十、認識自己的愚蠢，才能利用市場的愚蠢

1、「朝三暮四」不是一個好方法。

2、正確把握投資的時機和環境。

3、有時成功的投資需要按兵不動。

4、認識自己的愚蠢才能利用市場的愚蠢。

巴菲特：「牢牢把握住投資良機，日後投資才能如魚得水。」

一般來說，現實的投資市場充滿機遇和挑戰，但同時也暗藏著陷阱，建議家長：理財概念從小培養起，及早教會孩子如何牢牢把握住投資的良機；從巴菲特的觀點來看，唯有告訴孩子有關財富投資的技巧和忠告，才能讓孩子們在日後的投資中如魚得水。

除了有關財富投資的技巧和忠告外，巴菲特另送給子女在日常生活中對自我的時時提醒，小編認為也很適合你我奉為圭臬，整理如下：